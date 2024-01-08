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Бразилия
08 января 2024, 19:55 | Обновлено 08 января 2024, 19:57
758
0

От Адемира до Неймара: символическая сборная бразильских нечемпионов

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о нетитулованных звездах из самой футбольной страны мира

08 января 2024, 19:55 | Обновлено 08 января 2024, 19:57
758
0
От Адемира до Неймара: символическая сборная бразильских нечемпионов
Фото из социальных сетей. Роберту «Динамит»

Годовщина со дня смерти знаменитого бразильского форварда и политика Роберту «Динамита», приходящаяся на 8 января, дала повод вспомнить не только эту легенду «Васку да Гамы», звезду 1970-х – 1980-х гг., но и его соотечественников, которые также были одарены незаурядным футбольным талантом, однако и им также не посчастливилось стать чемпионами мира.

Иногда кажется, что слова «Бразилия» и «футбол» – синонимы. На родине пентакампеонов футбольной болезнью недужат если и не все, то по крайней мере очень и очень большой процент населения. Конечно, в особом почете – чемпионы (и особенно мультичемпионы) мира разных лет. Однако история бразильского футбола знает немало выдающихся талантов, которые, к сожалению, так и не добрались до самой главной вершины мирового футбола. Из них составляется вполне достойная команда. Итак, не только Пеле, Гарринчей, Диди, Вава, Роналду, Роналдинью, Кака знаменит бразильский футбол.

Вратарь: Алиссон Бекер (родился в 1992 г.)

Getty Images/Global Images Ukraine. Алиссон Бекер

У кипера «Ливерпуля» неплохая наградная коллекция, в которой есть и медаль чемпиона мира среди клубов, и медаль победителя Кубка Америки. Но вот стать чемпионом мира среди сборных в составе национальной сборной Бразилии пока что ему не довелось.

Клубная карьера в «Ливерпуле» у уроженца городка Ново-Амбурго складывается суперски. Он является основным вратарем мегапопулярного клуба, было время, когда его рыночная стоимость составляла 90 млн евро (а мерсисайдцы в свое время покупали его у «романисти» более чем за 60 млн евро!). В этом году он в английской премьер-лиге отыграл уже 6 матчей насухо. Победа на мундиале? Ну, на соответствующих надеждах Алиссону ставить крест еще рано (31 год – разве это возраст для голкипера!), да вот чемпионская перспектива «селесау» на ближайшем мундиале (а все же вряд ли в игровой карьере Беккера еще будет больше одного подобного турнира) пока совсем не прослеживается.

Защитники: Жуниор (родился в 1954 г.), Маркиньос (родился в 1994 г.), Тиаго Силва (родился в 1984 г.), Дани Алвес (родился в 1983 г.)

Левежильдо Линс да Гама Жуниор, или просто Жуниор отнюдь не является выходцем из социальных низов, которому футбол помог стать на ноги. Он родился в зажиточной семье владельца фабрики по производству мозаики для плитки и пола. А основы респектабельности закладывали еще деды-прадеды будущего футболиста. Жуниор стал легендой «Фламенгу» (рекордсмен этого известного клуба по количеству матчей!). Однако из-за своего непреодолимого желания играть именно за этот клуб Жуниор так и не смог во весь голос заявить о себе в Европе: «Торино» и «Пескара», цвета которых он защищал, не были грандами кальчо в 1980-е (хотя талант Жуниора и помог «Торо» стать вице-чемпионом серии А). Вместе с тем, от перехода в мадридский «Реал» он отказался. В 1980-е гг. дважды участвовал в чемпионатах мира, однако стать чемпионом ему было не суждено. В пляжном футболе Жуниору повезло больше. Здесь он является 4-кратным чемпионом мира. Место для Жуниора – на левом фланге защиты. Там он отыграл большую часть карьеры, уже в Европе переквалифицировавшись в полузащитника.

Капитан современной сборной Бразилии центрдеф ПСЖ Маркиньос имеет широкий спектр защитных умений: выбор позиции, умение читать игру, сноровку на 2-м этаже, прекрасное видение поля и ювелирный первый пас и др. Является ярким представителем бьющего ключом настоящего. С одной стороны, ныне талантливые бразильцы могут сполна реализовать себя в богатейших европейских клубах. Вместе с тем, с другой стороны, собираясь купно в сборной, они никак не могут создать победный игровой ансамбль.

Getty Images/Global Images Ukraine. Тиаго Силва

Другой центральный защитник Тиаго Силва сейчас является заслуженным, едва ли не 40-летним ветераном, который в то же время не портит каши в составе «Челси» в английской премьер-лиге. Правда, чего скрывать, иногда и проигрывает борьбу более молодым, более настырным и более проворным оппонентам. По количеству проведенных матчей в футболке «селесау» нынешний «аристократ»-«пенсионер» (подходят ли Тиаго Силве прозвища его нынешнего клуба?) входит в пятерку бразильских футболистов за всю историю.

А вот Дани Алвес в этом списке гвардейцев «селесау» – второй. Его законное место – правый фланг защиты. Небольшого роста, гибкий, сообразительный, дерзкий, заряженный на борьбу Дани Алвес сделал себе имя в футболе. За сборную играл в течение 16-ти лет. Однако мировое чемпионство так и осталось для него несбыточной мечтой.

Полузащитники: Каземиро (родился в 1992 г.), Зико (родился в 1953 г.), Сократес (1954–2011)

Опорник – это, безусловно, Каземиро. Особенность его европейской клубной карьеры – игра исключительно за топовые клубы: «Реал», «Порту», ​​МЮ. 5 Кубков чемпионов и 3 мировых чемпионства среди клубов ему покорились. Однажды, кстати, триумфовал с «Реалом» в финале Лиги чемпионов в Киеве. Чемпионом мира в составе бразильской сборной он, скорее всего, уже и не станет. Победа в Кубке Америки-2019 и мировое чемпионство U-20 – компенсация, но достаточная ли?

Getty Images/Global Images Ukraine. Зико

Конечно, «Белым Пеле» кого попало не назовут. Зико это прозвище заслужил сполна. Он является легендой «Фламенгу», ему принадлежит рекорд результативности этого клуба за сезон, имеет в своей коллекции множество индивидуальных наград (например, дважды в годы проведения мундиалей 1974-го и 1982-го становился лучшим футболистом Бразилии), владеет и медалью за 3-е это место на чемпионате мира-1978, а вот самого главного «золота» мирового футбола не получил. Изысканный дриблинг, сумасшедшая работоспособность, умение забивать голы исключительной красоты, в том числе и на мундиалях (чего стоит только его гол ударом через себя новозеландцам на чемпионате мира-1982!), умение сыграть нестандартно – это все о нем, «Белом Пеле», или «Короле Артуро»!

Капитан сборной Бразилии на мундиалях 1980-х гг. Сократес – на правом фланге полузащиты. Имея 192 см роста, сын поклонника греческой философии (отсюда и имя) мог похвастать и исключительной координацией движений, и изобретением нестандартных ходов на футбольном поле, и своеобразной бросковой манерой пробития пенальти. Такой стиль называют Паненкой в честь выдающегося чешского игрока. Мне в этом контексте больше запомнился именно Сократес. Он был интересной, хотя и противоречивой личностью вне футбольного поля: врач, интеллектуал, питал слабость к политическому левачеству, был в восторге от Че Гевары. Кто знает, может, смешение различных смыслов, в конце концов, и помешало ему выиграть «золото» на мундиале. Да, в 1982 г. он был в хорошей форме. Однако, как говорили многие обозреватели, Италия тогда играла в футбол, а бразильцы, словно те дети, – в забавы с мячом. Именно футбол, в конце концов, тогда победил, хотя Зику день поражения своей команды от итальянцев, назвал «днем, когда умер футбол». И Сократес совсем был не прочь подписаться под этими словами своего партнера по команде.

Нападающие: Неймар (родился в 1992 г.), Адемир (1922–1996), Роберту «Динамит» (1954–2023)

Лучший бомбардир сборной Бразилии всех времен (вполне может в ближайшем будущем стать и рекордсменом по количеству матчей за «селесау») Неймар, по-моему, олицетворяет все изъяны и прелести нынешней генерации бразильских футболистов. Имея футбольный талант от Бога, он нашел себя в Старом Свете, достиг и финансового, и в определенной степени репутационного богатства, но вот мундиальную вершину так и не покорил. В этой сборной Неймар – слева в нападении. Интересна, к слову, была бы гипотетическая их взаимозаменяемость с Адемиром.

Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

А, собственно лучший, бомбардир чемпионата мира 1950 г. (и, безусловно, самый популярный человек в Бразилии на рубеже 1940-х – 1950-х гг.) Адемир способен украсить любую команду. Расположу его в центре нападения, хотя он начинал свою карьеру слева, впоследствии перейдя именно в центр. Домашний для Бразилии мундиаль-1950 обернулся сенсационным поражением от уругвайцев, и «золото» буквально ускользнуло из рук великолепной бразильской команды. Взять реванш у футбольной судьбы Адемир намеревался в 1954 г. Но, к сожалению, травмировался, а спустя еще 4-летие первый бразильский мировой футбольный триумф уже в 1958 г. состоялся без участия уроженца Ресифи: в 1957-м Адемир Маркес де Менезес завершил игровую карьеру.

Годы футбольного творчества Роберту «Динамита» как раз пришлись на господство тотального футбола в Европе и легионерский прорыв в Старом Свете. Вероятно, это и стало помехой на пути к осуществлению мечты Роберту о мировом чемпионстве. Однако был один вариант… Прозвище «Динамит» футболист получил от газетчика Апарисиу Пиреса, работавшего в спортивном издании Jornal dos Sports, после редкого по красоте забитого мяча в дебютном для себя матче в главной команде «Васку да Гама» 25 ноября 1971 г. против «Интернасьонала» на «Маракане». Журналист написал в газете такой комментарий: «Динамит-бой взорвался на «Маракане»». На аргентинском мундиале-78 Роберту «Динамит» отличился трижды, в то время «трекампеоны» не проиграли ни одного матча, однако получили лишь неофициальный титул «моральных чемпионов» (авторство этого определения принадлежит тренеру той команды Клаудиу Коутинью). Карека? Если говорить исключительно о бразильской сборной, то у «Динамита» средняя результативность была выше. Именно бомбардирский талант у Роберту «Динамита» больший.

***

«Составить команду из бразильских нечемпионов? Нет ничего проще: возьми весь состав 1982 г. и будешь иметь такую ​​сборную», – совет коллеги после того, как я сообщил ему о своем замысле. Предложенный им путь очень прост, малозатратен в отношении приложенных усилий и… не лишен логического обоснования. Команда тогда у Теле Сантаны была на зависть многим. Но вот интересный вопрос: команда или сборище индивидуальностей? Все же, по-моему, именно команда, однако, не слишком сбалансированная, с очевидными проблемами в определенных линиях. Вместе с тем, настоящее время, по-моему, не зря делегировало в состав символической команды бразильских нечемпионов так много игроков. Неймар и компания весьма успешны в клубных делах, в конвертировании своего футбольного таланта в деньги, а также в узнаваемости (гиперактивность современных футболистов в соцсетях – тому залог). Но вот составить победоносное единство на футбольном поле в желтых футболках во время мундиалей у них ну никак не выходит. Со сменой поколений все наладится? По-моему, определенная проблема бразильской сборной как раз и заключается в том, что ее игроки слишком успешны в европейских клубах, часто являющихся непримиримыми соперниками на поле. И вот это соперничество между бразильцами с разной клубной пропиской пусть и опосредованно, однако оказывает влияние на чемпионскую несостоятельность «селесау». В золотые времена Пеле желание поднять знамя именно бразильской сборной было куда более жгучим, чем теперь, когда все мысли о ПСЖ-МЮ-«Реал» и др.

И еще. Несколько оффтоповое, но очень важное. Немало бразильских нечемпионов (правда, не уровня этой сборной, но все же…) в свое время поиграло в Украине, стало на ноги, заматерело, добилось достатка. Но вот после того, как пришло враждебное нашествие на нашу землю, большинство из этих богатеев почему-то если и проговаривает что-то проукраинское, то как-то тихо-тихо, так, что мало кто услышит. Футболисты в Бразилии очень уважаемые люди, нередко они идут в политику, к их мнению прислушивается народ. Не стоит ли использовать этот инфопотенциал в пользу нашей страны, а то Бразилия, мягко говоря, не слишком-то и осуждает деяния кремлевской орды? Не хотят ли обладатели бразильских паспортов, которые заработали на безбедную жизнь именно в Украине, громко заявить о трагедии, которую переживает сейчас наша страна, и о необходимости усмирения кровавых приблуд?

Алексей РЫЖКОВ

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статьи эксклюзив Алиссон Маркиньос Дани Алвес Тиаго Силва Каземиро Зико Неймар
Источник Sport.ua
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