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  4. Стало известно, сколько заработала Свитолина за первый турнир в 2024 году
WTA
08 января 2024, 21:25 |
3684
0

Стало известно, сколько заработала Свитолина за первый турнир в 2024 году

Элина дошла до финала на соревнованиях WTA 250 в Окленде, где уступила Коко Гофф

08 января 2024, 21:25 |
3684
0
Стало известно, сколько заработала Свитолина за первый турнир в 2024 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 23) достаточно неплохо выступила на хардовом турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

Украинка дошла до финала, выиграв 4 матча. В поединке за трофей Элина выиграла первый сет у победительницы US Open 2023 Коко Гофф (США, WTA 3), но проиграла остальные 2 партии и не сумела завоевать титул.

За турнир на кортах Новой Зеландии, который стал для Свитолиной первым в 2024 году, Элина заработала 20,830 долларов. У Гофф призовые практически в 2 раза больше – 35,250 долларов.

Отметим, что в Окленде также выступала и Леся Цуренко (Украина, WTA 32), которая прошла 1-й раунд основной сетки, но уступила Диан Парри в 1/8 финала. За свои выступления Цуренко заработала 4040 долларов.

Призовые за турнир WTA 250 в Окленде

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Источник Sport.ua
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