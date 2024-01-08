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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бирмингем назначил главным тренером экс-наставника Русина
Англия
08 января 2024, 14:02 |
240
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ОФИЦИАЛЬНО. Бирмингем назначил главным тренером экс-наставника Русина

60-летний Тони Моубрей ранее уже выигрывал Чемпионшип с другим клубом

08 января 2024, 14:02 |
240
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бирмингем назначил главным тренером экс-наставника Русина
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Моубрей

Английский «Бирмингем» объявил о назначении нового главного тренера после того, как был уволен с этой должности легенда «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни.

Если в случае с Руни руководство клуба сделало ставку на молодость специалиста, то на этот раз был выбран опыт. Новым наставником «синих» стал 60-летний Тони Моубрей. Последним клубом специалиста был другой представитель Чемпионшипа, «Сандерленд», за который выступает украинец Назарий Русин, откуда Моубрей был уволен месяц назад, в начале декабря.

«Я очень рад присоединиться к «Бирмингему» в это время. Мне не терпится вернуться на тренировочное поле и начать работать с этой талантливой группой игроков. Я сосредоточен на укреплении их уверенности, достижении результатов и предоставлении болельщикам «синих» команды, которой они могут восхищаться и которой могут гордиться. Я знаю по личному опыту, насколько активны наши болельщики дома и на выезде, и я с нетерпением жду их полной поддержки команды, которая играет в субботу дома с «Суонси». Руководители обозначили амбиции клуба, и мне не терпится сделать свой вклад, помогая воплотить это в жизнь», – отметил опытный специалист в комментарии официальному клубному сайту.

Отметим, что «Бирмингем» на данный момент занимает 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, опережая зону вылета на шесть очков. Что касается Моубрея, то в его карьере есть опыт успешного выступления во втором по силе дивизионе страны – в сезоне-2007/2008 «Вест Бромвич Альбион» под его руководством выиграл Чемпионшип и вышел в Премьер-лигу.

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Тони Моубрей Бирмингем Сити Уэйн Руни назначение тренера Сандерленд Назарий Русин Чемпионшип чемпионат Англии по футболу
Источник ФК Бирмингем Сити
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