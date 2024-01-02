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Англия
02 января 2024, 13:02 | Обновлено 02 января 2024, 13:07
1430
1

Не успели назначить и уже уволили. Легенда Уэйн Руни покинул Бирмингем

Слабые результаты команды

02 января 2024, 13:02 | Обновлено 02 января 2024, 13:07
1430
1
Не успели назначить и уже уволили. Легенда Уэйн Руни покинул Бирмингем
Sky Sports. Уэйн Руни

Клуб Чемпионшипа «Бирмингем» объявил об увольнении наставника Уэйна Руни, который был назначен на должность только в октябре.

Во главе с легендой британского футбола команда выиграла 2 из 15 матчей чемпионата и опустилась из зоны плей-офф за выход в АПЛ к зоне вылета.

Пока что тренерская карьера у лучшего бомбардира в истории «Манчестер Юнайтед» и второго лучшего бомбардира сборной Англии складывается не лучшим образом.

Ранее Руни не добился результатов с «Дерби» и «ДиСи Юнайтед».

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Бирмингем Сити Уэйн Руни Чемпионшип отставка
Источник ФК Бирмингем Сити
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Pychnenko
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