Довбика не будет? В Челси готовы подождать до лета и подписать топ-форварда
Виктора Осимхена ждут на «Стемфорд Бридж»
Лондонский «Челси» планирует осуществить трансфер нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.
По информации Sportskeeda, «синие» готовы подождать до лета и подписать Осимхена, ведь тогда появится возможность купить звезду «Наполи». Нигерийский нападающий недавно заключил новый контракт с неаполитанцами, согласно которому начиная с лета 2024 года опция выкупа форварда будет составлять 120 миллионов евро, чем и готовы воспользоваться лондонцы.
В этом сезоне Серии А Осимхен провел 13 матчей, в которых забил 7 голов и отдал две результативные передачи.
Ранее, «Челси» приписывали интерес к нападающему «Жироны» Артему Довбику.
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