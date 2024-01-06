В Челси не отказались от Довбика? Начались переговоры по трансферу
Украинца и дальше связывают с лондонским клубом
26-летний нападающий «Жироны» Артем Довбик своей игрой заинтересовал ряд именитых европейских клубов.
По информации каталонского издания Elnacional, лондонский клуб начал переговоры с «Жироной» по трансферу украинского нападающего. «Пенсионеры» планируют предложить каталонскому клубу 40 миллионов евро за Довбика.
Сообщается, что в переходе Артема лично заинтересован главный тренер «синих» Маурисио Почеттино, который и инициировал старт переговоров.
В этом сезоне Довбик в чемпионате Испании забил 11 голов и отдал 5 результативных передач. Украинец является лидером Ла Лиги по системе гол+пас.
Ранее спортивный юрист объяснил, возможен ли уход Довбика из «Жироны» в январе.
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