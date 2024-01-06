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  4. В Челси не отказались от Довбика? Начались переговоры по трансферу
Англия
06 января 2024, 11:04 |
1049
3

В Челси не отказались от Довбика? Начались переговоры по трансферу

Украинца и дальше связывают с лондонским клубом

06 января 2024, 11:04 |
1049
3
В Челси не отказались от Довбика? Начались переговоры по трансферу
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний нападающий «Жироны» Артем Довбик своей игрой заинтересовал ряд именитых европейских клубов.

По информации каталонского издания Elnacional, лондонский клуб начал переговоры с «Жироной» по трансферу украинского нападающего. «Пенсионеры» планируют предложить каталонскому клубу 40 миллионов евро за Довбика.

Сообщается, что в переходе Артема лично заинтересован главный тренер «синих» Маурисио Почеттино, который и инициировал старт переговоров.

В этом сезоне Довбик в чемпионате Испании забил 11 голов и отдал 5 результативных передач. Украинец является лидером Ла Лиги по системе гол+пас.

Ранее спортивный юрист объяснил, возможен ли уход Довбика из «Жироны» в январе.

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Маурисио Почеттино Артем Довбик Челси трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Жирона
Источник El Nacional
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Комментарии 3
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Pavel_i_CO
Не треба Артему йти в цю прорасіянську помийку
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+1
Istm
Не варто.клуб із сумнівними джерелами існування, де зараз тільки тим і займаються, шо  шукають "цапів-відбувайлів"
Довбик зараз серед лідерів цікавого клубу, який вже став сенсацією сезону в ТОП5
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+1
ZANREGENT1993
Зачем ему Челси?  Он сейчас можнт Ла Лигу выиграть!
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0
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