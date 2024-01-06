В Челси не отказались от Довбика? Начались переговоры по трансферу

26-летний нападающий «Жироны» Артем Довбик своей игрой заинтересовал ряд именитых европейских клубов.

По информации каталонского издания Elnacional, лондонский клуб начал переговоры с «Жироной» по трансферу украинского нападающего. «Пенсионеры» планируют предложить каталонскому клубу 40 миллионов евро за Довбика.

Сообщается, что в переходе Артема лично заинтересован главный тренер «синих» Маурисио Почеттино, который и инициировал старт переговоров.

В этом сезоне Довбик в чемпионате Испании забил 11 голов и отдал 5 результативных передач. Украинец является лидером Ла Лиги по системе гол+пас.

Ранее спортивный юрист объяснил, возможен ли уход Довбика из «Жироны» в январе.