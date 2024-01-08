Никогда ранее не было. Барселона установила новый антирекорд
Каталонцы вписали в историю не самое радостное достижение
В воскресенье, 7 января, «Барселона» в 1/16 финала Кубка Испании встретилась с клубом «Барбастро» и добилась победы со счетом 3:2.
Таким образом, «сине-гранатовые» вот уже в 20 матчах кряду не могут выиграть с разницей больше, чем в один гол. Такая серия имеет место в истории «Барселоны» впервые. Последняя победа с разницей в более, чем один мяч была одержана каталонцами 19 сентября в поединке с «Антверпеном» (5:0) в Лиге чемпионов.
Ранее сообщалось, что «Барселона» нацелилась на лидера «Жироны» и готова его обменять на трех игроков.
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