Никогда ранее не было. Барселона установила новый антирекорд

В воскресенье, 7 января, «Барселона» в 1/16 финала Кубка Испании встретилась с клубом «Барбастро» и добилась победы со счетом 3:2.

Таким образом, «сине-гранатовые» вот уже в 20 матчах кряду не могут выиграть с разницей больше, чем в один гол. Такая серия имеет место в истории «Барселоны» впервые. Последняя победа с разницей в более, чем один мяч была одержана каталонцами 19 сентября в поединке с «Антверпеном» (5:0) в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Барселона» нацелилась на лидера «Жироны» и готова его обменять на трех игроков.