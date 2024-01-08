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Испания
08 января 2024, 07:31 | Обновлено 08 января 2024, 07:38
755
0

Никогда ранее не было. Барселона установила новый антирекорд

Каталонцы вписали в историю не самое радостное достижение

08 января 2024, 07:31 | Обновлено 08 января 2024, 07:38
755
0
Никогда ранее не было. Барселона установила новый антирекорд
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 7 января, «Барселона» в 1/16 финала Кубка Испании встретилась с клубом «Барбастро» и добилась победы со счетом 3:2.

Таким образом, «сине-гранатовые» вот уже в 20 матчах кряду не могут выиграть с разницей больше, чем в один гол. Такая серия имеет место в истории «Барселоны» впервые. Последняя победа с разницей в более, чем один мяч была одержана каталонцами 19 сентября в поединке с «Антверпеном» (5:0) в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Барселона» нацелилась на лидера «Жироны» и готова его обменять на трех игроков.

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Барселона Кубок Испании по футболу чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Opta
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