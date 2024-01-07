Кубок Испании
Испания07 января 2024, 23:59 | Обновлено 08 января 2024, 00:15
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Барселона пропустила два мяча от команды 4-го дивизиона, но прошла дальше
Реал Сосьедад на выезде обыграл Малагу и тоже стал участником 1/8 финала
07 января 2024, 23:59 | Обновлено 08 января 2024, 00:15
173
1
Вечером 7 января прошли матчи 1/16 финала Кубка Испании.
Барселона пропустила два мяча от команды 4-го дивизиона Барбастро, но прошла дальше (3:2).
Реал Сосьедад на выезде обыграл Малагу (2:1) и тоже стал участником 1/8 финала.
Кубок Испании. 1/16 финала, 7 января
Барбастро – Барселона – 2:3
Голы: Де Меса Гарридо, 60, Прат, 90+3 (пен) – Фермин Лопес, 18, Рафинья, 51, Левандовски, 88 (пен)
Малага – Реал Сосьєдад – 0:1
Гол: Субельдия, 49
Тенерифе – Лас-Пальмас – 2:0 (перерыв)
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