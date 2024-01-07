Барселона пропустила два мяча от команды 4-го дивизиона, но прошла дальше

Вечером 7 января прошли матчи 1/16 финала Кубка Испании.

Барселона пропустила два мяча от команды 4-го дивизиона Барбастро, но прошла дальше (3:2).

Реал Сосьедад на выезде обыграл Малагу (2:1) и тоже стал участником 1/8 финала.

Кубок Испании. 1/16 финала, 7 января

Барбастро – Барселона – 2:3

Голы: Де Меса Гарридо, 60, Прат, 90+3 (пен) – Фермин Лопес, 18, Рафинья, 51, Левандовски, 88 (пен)

Малага – Реал Сосьєдад – 0:1

Гол: Субельдия, 49

Тенерифе – Лас-Пальмас – 2:0 (перерыв)

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