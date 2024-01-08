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  4. Мбаппе установил очередной рекорд ПСЖ
Франция
08 января 2024, 05:11 | Обновлено 08 января 2024, 05:12
700
0

Мбаппе установил очередной рекорд ПСЖ

Килиан Мбаппе - лучший бомбардир в истории «ПСЖ» в Кубке Франции

08 января 2024, 05:11 | Обновлено 08 января 2024, 05:12
700
0
Мбаппе установил очередной рекорд ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

«ПСЖ» в матче 1/32 финала Кубка Франции разгромил скромный «Ревель» (9:0).

Лидер парижан Килиан Мбаппе оформил хет-трик. 25-летний форвард довел до 30 количество голов за «ПСЖ» в Кубке Франции, что позволило ему стать рекордсменом команды.

Килиан также является рекордсменом клуба за забитыми голами в истории, чемпионате Франции и в еврокубках.

Предыдущим рекордом были 28 голов от Франсуа М'Пеле. Этот нападающий выступал за клуб со столицы Франции с 1973 по 1979 год.

Стоит отметить, что известный инсайдер заявил, что Мбаппе согласился перейти в мадридский «Реал» этим летом.

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Источник: Мбаппе согласовал условия контракта с Реалом
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Килиан Мбаппе ПСЖ Кубок Франции по футболу
Источник Twitter
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