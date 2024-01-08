Мбаппе установил очередной рекорд ПСЖ

«ПСЖ» в матче 1/32 финала Кубка Франции разгромил скромный «Ревель» (9:0).

Лидер парижан Килиан Мбаппе оформил хет-трик. 25-летний форвард довел до 30 количество голов за «ПСЖ» в Кубке Франции, что позволило ему стать рекордсменом команды.

Килиан также является рекордсменом клуба за забитыми голами в истории, чемпионате Франции и в еврокубках.

Предыдущим рекордом были 28 голов от Франсуа М'Пеле. Этот нападающий выступал за клуб со столицы Франции с 1973 по 1979 год.

Стоит отметить, что известный инсайдер заявил, что Мбаппе согласился перейти в мадридский «Реал» этим летом.