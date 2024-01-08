Источник: Мбаппе согласовал условия контракта с Реалом

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе договорился с мадридским «Реалом» о своем переходе, информирует французский инсайдер Санти Ауна.

Согласно информации Ауны, футболист несколько дней назад ответил «да» на предложение «бланкос».

Ранее была информация от британских журналистов, что форвард готов выслушать предложение от клубов АПЛ.

Мбаппе играет за ПСЖ с 2017 года. В этом сезоне на счету 25-летнего игрока 25 голов и 3 результативные передачи за 25 поединков во всех турнирах. Портал transfermarkt оценивает Мбаппе в 180 млн евро.