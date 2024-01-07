Мбаппе готов отказаться от Реала. Известна причина такого решения

25-летний нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, у которого истекает контракт с французами летом этого года, начал изучать варианты с продолжением карьеры.

По информации британского издания The Times, игроку не понравилось то, что мадридский «Реал» сделал Мбаппе предложение о подписании контракта и установил середину января крайним сроком в принятии им решения. Теперь француз рассматривает другие варианты продолжения карьеры.

Мбаппе интересен возможный переход в Английскую премьер-лигу, где им интересуется «Ливерпуль». Звездному французу импонирует стиль игры «красных» и он с радостью хотел бы работать с Юргеном Клоппом. Однако в «ПСЖ» не верят, что англичане смогут осилить его трансфер.

В этом сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 16 матчей, в которых забил 18 голов и отдал две результативные передачи.