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Франция
01 января 2024, 18:04 | Обновлено 01 января 2024, 18:13
480
0

Не все так просто. ПСЖ разработал план ухода Мбаппе

Парижский клуб готовится к расставанию с форвардом

01 января 2024, 18:04 | Обновлено 01 января 2024, 18:13
480
0
Не все так просто. ПСЖ разработал план ухода Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский клуб «ПСЖ» уже разработал план на тот случай, если нападающий Килиан Мбаппе примет решение уйти.

В Испании уверены, что мадридский «Реал» уже сделал Мбаппе предложение о подписании контракта и установил середину января крайним сроком в принятии игроком решения.

Сообщается, будто «ПСЖ» уже разработал все бюджеты и планы, готовясь к вероятному уходу уроженца Парижа. В клубе по-прежнему хотят, чтобы Мбаппе остался в команде, и не теряет надежды заключить с ним новый контракт.

Действующий контракт Килиан Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом 2024 года.

Напомним, ранее стало известно, сколько заработает Мбаппе за переход в «Реал» Мадрид.

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Килиан Мбаппе ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Источник The Athletic
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