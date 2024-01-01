Не все так просто. ПСЖ разработал план ухода Мбаппе

Французский клуб «ПСЖ» уже разработал план на тот случай, если нападающий Килиан Мбаппе примет решение уйти.

В Испании уверены, что мадридский «Реал» уже сделал Мбаппе предложение о подписании контракта и установил середину января крайним сроком в принятии игроком решения.

Сообщается, будто «ПСЖ» уже разработал все бюджеты и планы, готовясь к вероятному уходу уроженца Парижа. В клубе по-прежнему хотят, чтобы Мбаппе остался в команде, и не теряет надежды заключить с ним новый контракт.

Действующий контракт Килиан Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом 2024 года.

Напомним, ранее стало известно, сколько заработает Мбаппе за переход в «Реал» Мадрид.