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Испания
30 декабря 2023, 12:20 |
1246
0

Стало известно, сколько заработает Мбаппе за переход в Реал

Нападающему «ПСЖ» предлагают огромный подписной бонус

30 декабря 2023, 12:20 |
1246
0
Стало известно, сколько заработает Мбаппе за переход в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Мадридский «Реал» планирует на следующей неделе связаться с французским нападающим «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе, чтобы узнать, готов ли он подписать контракт с королевским клубом. Об этом сообщает испанское издание Marca.

Если ответ 25-летнего футболиста будет удовлетворительным, то «сливочные» сделают все, чтобы подписать трудовой договор с ним как можно скорее.

Источник даже называет потенциальные финансовые условия контракта. Зарплата Килиана в Мадриде составит 26 миллионов евро в сезон (с учетом налогов). Кроме этого, за подписание соглашения Мбаппе получит единовременный платеж в размере 130 миллионов евро. Ранее сообщалось, что зарплата француза в «ПСЖ» составляет 72 миллиона евро без учета бонусов.

В этом сезоне на счету Килиана Мбаппе 22 матча во всех турнирах, в которых он отметился 21 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Его контракт с «ПСЖ» действует до лета 2024 года.

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Источник Marca
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