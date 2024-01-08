Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хет-трик Мбаппе. ПСЖ в Кубке отгрузил 9 мячей, Марсель тоже идет дальше
Франция
08 января 2024, 00:59 | Обновлено 08 января 2024, 01:32
89
0

Хет-трик Мбаппе. ПСЖ в Кубке отгрузил 9 мячей, Марсель тоже идет дальше

7 января состоялись матчи 1/32 финала Кубка Франции по футболу

08 января 2024, 00:59 | Обновлено 08 января 2024, 01:32
89
0
Хет-трик Мбаппе. ПСЖ в Кубке отгрузил 9 мячей, Марсель тоже идет дальше
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

6 января состоялись матчи 1/32 финала Кубка Франции по футболу.

ПСЖ в Кубке отгрузил 9 мячей клубу 6-го дивизиона, «Ревель» (9:0).

Марсель тоже идет дальше, благодаря победе над «Тьонвилем» (1:0). Единственный гол забил Пьер Обамеянг.

Кубок Франции по футболу. 1/32 финала, 7 января

Ревель – ПСЖ – 0:9

Голы: Мбаппе, 16, 45, 48, Нгессан, 38 (автогол), Асенсио, 43, Г.Рамуш, 71 (пен), Коло Муани, 76, 90, Ндур, 87.

Тьонвиль – Марсель – 0:1

Гол: Обамеянг, 62

Ланс – Монако – 2:2 (пен. 5:6)

Голы: Мауасса, 43, Сотока, 62 – Бен-Йеддер, 1, Аклиуш, 21

Другие матчи игрового дня:

  • Гавр – Кан – 2:1
  • Генгам – Ренн – 0:2
  • Понтарлье – Лион – 0:3
  • Бержерак – Либурн – 2:1
  • Динан – Реймс – 0:3
  • Дьеп – Лаваль – 0:4
  • Луан-Кюизо – Руан – 0:2
  • Фер – Сен-Прие – 3:5
  • Шамбери – Тулуза – 0:3
По теме:
Мбаппе готов отказаться от Реала. Известна причина такого решения
ВИДЕО. Кубок Франции. Гол Игнатенко, Соболь сыграл матч, 12 мячей Лилля
Лучший в обеих командах. Известна оценка Игнатенко за матч Кубка Франции
Кубок Франции по футболу ПСЖ Килиан Мбаппе Марсель Ланс Монако Гавр Кан Генгам Ренн Пьер-Эмерик Обамеянг Марко Асенсио Гонсалу Рамуш Рандаль Коло Муани Шер Ндур Лион Реймс Тулуза
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дала бой чемпионке USO. Свитолина уступила Гофф в финале турнира в Окленде
Теннис | 07 января 2024, 08:50 47
Дала бой чемпионке USO. Свитолина уступила Гофф в финале турнира в Окленде
Дала бой чемпионке USO. Свитолина уступила Гофф в финале турнира в Окленде

Элина проиграла Коко в трех сетах, но показала достойную игру

Не Кепа и Лунин. В Реале определились с возможным преемником Куртуа
Футбол | 08 января 2024, 00:04 6
Не Кепа и Лунин. В Реале определились с возможным преемником Куртуа
Не Кепа и Лунин. В Реале определились с возможным преемником Куртуа

Им станет Фран Гонсалес

ЧФР Клуж ввел интересное правило имени Коноплянки, связанное с зарплатой
Футбол | 07.01.2024, 07:59
ЧФР Клуж ввел интересное правило имени Коноплянки, связанное с зарплатой
ЧФР Клуж ввел интересное правило имени Коноплянки, связанное с зарплатой
Мудрик, Судаков и другие игроки молодежной сборной обратились к Макрону
Футбол | 07.01.2024, 12:34
Мудрик, Судаков и другие игроки молодежной сборной обратились к Макрону
Мудрик, Судаков и другие игроки молодежной сборной обратились к Макрону
Автогол Кивиора принес Ливерпулю победу над Арсеналом в Кубке Англии
Футбол | 07.01.2024, 20:23
Автогол Кивиора принес Ливерпулю победу над Арсеналом в Кубке Англии
Автогол Кивиора принес Ливерпулю победу над Арсеналом в Кубке Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Украинская стена. Трубин совершил суперсейв после привоза Бенфики
ВИДЕО. Украинская стена. Трубин совершил суперсейв после привоза Бенфики
06.01.2024, 22:22 5
Футбол
Ненужные 3 сета перед Гофф. Свитолина вышла в первый финал WTA в 2024 году
Ненужные 3 сета перед Гофф. Свитолина вышла в первый финал WTA в 2024 году
06.01.2024, 09:05 32
Теннис
Коко ГОФФ: «То, что сделала Элина, вдохновляет»
Коко ГОФФ: «То, что сделала Элина, вдохновляет»
07.01.2024, 09:25
Теннис
Довбик шагает дальше. Жирона победила в матче Кубка Испании
Довбик шагает дальше. Жирона победила в матче Кубка Испании
06.01.2024, 20:56
Футбол
Выбрал УАФ. Шевченко отказался возглавить европейскую сборную
Выбрал УАФ. Шевченко отказался возглавить европейскую сборную
07.01.2024, 17:21 13
Футбол
Умер единственный в истории 4-кратный чемпион мира
Умер единственный в истории 4-кратный чемпион мира
06.01.2024, 09:46 21
Футбол
ВИДЕО. Мудрик воспользовался ошибкой соперника и помог Челси забить гол
ВИДЕО. Мудрик воспользовался ошибкой соперника и помог Челси забить гол
06.01.2024, 21:11 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем