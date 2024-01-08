Хет-трик Мбаппе. ПСЖ в Кубке отгрузил 9 мячей, Марсель тоже идет дальше
7 января состоялись матчи 1/32 финала Кубка Франции по футболу
6 января состоялись матчи 1/32 финала Кубка Франции по футболу.
ПСЖ в Кубке отгрузил 9 мячей клубу 6-го дивизиона, «Ревель» (9:0).
Марсель тоже идет дальше, благодаря победе над «Тьонвилем» (1:0). Единственный гол забил Пьер Обамеянг.
Кубок Франции по футболу. 1/32 финала, 7 января
Ревель – ПСЖ – 0:9
Голы: Мбаппе, 16, 45, 48, Нгессан, 38 (автогол), Асенсио, 43, Г.Рамуш, 71 (пен), Коло Муани, 76, 90, Ндур, 87.
Тьонвиль – Марсель – 0:1
Гол: Обамеянг, 62
Ланс – Монако – 2:2 (пен. 5:6)
Голы: Мауасса, 43, Сотока, 62 – Бен-Йеддер, 1, Аклиуш, 21
Другие матчи игрового дня:
- Гавр – Кан – 2:1
- Генгам – Ренн – 0:2
- Понтарлье – Лион – 0:3
- Бержерак – Либурн – 2:1
- Динан – Реймс – 0:3
- Дьеп – Лаваль – 0:4
- Луан-Кюизо – Руан – 0:2
- Фер – Сен-Прие – 3:5
- Шамбери – Тулуза – 0:3
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