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  4. Финал Свитолиной, титул Киченок, триумф Германии и неудачный камбек Надаля
WTA
08 января 2024, 02:50 |
40
0

Финал Свитолиной, титул Киченок, триумф Германии и неудачный камбек Надаля

Sport.ua подводит итоги недели в теннисе

08 января 2024, 02:50 |
40
0
Финал Свитолиной, титул Киченок, триумф Германии и неудачный камбек Надаля
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Завершилась первая теннисная неделя 2024 года. В Брисбене параллельно проходил и мужской, и женский турнир. У мужчин также был разыгран трофей на кортах Гонконга, а у девушек – на кортах Окленда. Самым статусным и наиболее привлекательным соревнованием стал United Cup, где приняли участие 18 сборных. Обо во всем по порядку...

United Cup 2024

Второй розыгрыш нового командного турнира (за каждую сборную играли и мужчины, и женщины), который теперь будет традиционно открывать новый сезон. В соревнованиях приняли участие 18 сборных, которые были разделены на шесть групп по три команды. Победители и две лучшие сборные, занявшие 2-е места, образовали пары плей-офф.

Формат встреч между командами включал в себя один одиночный матч между мужчинами, один между женщинами и встречу смешанного парного разряда.

Прошлогодний победитель турнира команда США не сумела выйти из группы С, пропустив в плей-офф Австралии. Пары 1/4 финала образовали Польша, Греция, Франция, Германия, Сербия, Китай, Норвегия и Австралия.

Главным фаворитом, естественно, являлась Польша благодаря первой ракетки мира Иге Свентек и Хуберту Хуркачу, который способен на австралийских кортах обыграть кого угодно.

Польша практические катком прошлась до финала, выиграв у всех 3:0, кроме Испании (2:1), когда Хуберт уступил Алехандро Давидовичу Фокине. Но в миксте Ига и Хуберт просто разгромили тандем Тормо / Фокина 6:0, 6:0. Свентек и Хуберт стали первой парой за последние 17 лет, которые сумели выиграть поединок с двумя баранками в смешанном парном разряде.

В финале United Cup Польша встретилась с Германией и от части неожиданно уступила. Свентек спокойно разобралась с Анжелик Кербер, а вот Хуберт подвел, хоть и выиграл стартовый сет у Александра Зверева и имел 2 матчбола на тай-брейке второй партии. Немец сумел отыграться и перевести игру в микст, где в паре с Лаурой Зигемунд закрыл нашумевший тандем Свентек / Хуркач и принес Германии титул.

Свентек не сдержала слез после поражения. Утешительным призом для Иги стала награда самого ценного игрока турнира. Полька выиграла все 5 встреч одиночного разряда.


Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек


Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Германии по теннису

Из важных новостей на United Cup: австралийский демон Алекс де Минаур выиграл у Новака Джоковича 6:4, 6:4, а потом на пресс-конференции пообещал сделать предложение своей девушке Кэти Бултер, если выиграет Australian Open 2024.

Алекс прервал невероятный винстрик Ноле на кортах Австралии, который составлял 43 матча и держался 6 лет.

WTA 250 Окленд

В Окленде Украину представляли две теннисистки: Элина Свитолина и Леся Цуренко.

Леся уже в первом матче испытывала небольшие проблемы с менее статусной соперницей Сачией Викери, а в 1/8 финала уступила Диан Парри. Украинские болельщики списали фиаско Цуренко на ее возраст (украинке 34, в мае будет 35) и проблемы с физикой. Будем думать так и надеется, что к австралийскому мейджору Леся подготовится на все 100.


Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Свитолина в очередной раз постаралась показать украинцам, что за теннисом в нашей стране нужно следить, и у нее это, забегая наперед, отлично получилось. Элина получила статус второй сеяной и, в принципе, изначально можно было прогнозировать удачное для нее выступление.

Однако были вопросы по форме, поскольку украинка не играла с US Open 2023, да и этот тейп на ноге покоя никому не давал. В итоге Свитолина выиграла у Каролин Возняцки, Эммы Радукану, Марии Боузкой, Ван Сию и вышла в финал.

Отдельно стоит отметить матчи против Радукану и Боузковой. С Эммой у украинки были большие проблемы в первых двух сетах, в которых были сыграны тай-брейки (Элине пришлось делать камбек после поражения в первом), но уже в третьем последовали разгромные 6:1.

С Боузковой, казалось бы – с 36-й ракеткой мира, был вынос в одну калитку – 6:0, 6:0 за 1 час и 6 минут.

Одним из самых позитивных моментов в этих двух играх была статистика виннерсов и анфорсов Элины. С Радукану: 52 против 26, а с Боузковой: 28 против 5.


Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В матче за титул Элина встретилась с третьей ракеткой мира, победительницей US Open 2023 Коко Гофф (США). К сожалению, обыграть американку не получилось, несмотря на выигранных первый сет на тай-брейке. Поединок завершился со счетом 6:7, 6:3, 6:3 в пользу Гофф. Отметим, что Коко защитила титул в Окленде, выиграв турнир во второй раз подряд.

В любом случае Свитолина показала крутой и качественный теннис. Начиная с полуфинала первая ракетка Украины брала медицинские тайм-ауты. С турнира в Аделаиде Эли снялась, поэтому перед Australian Open 2024 у нее будет недельный перерыв. По игре к Свитолиной вопросов мало, а вот к физической форме... Надеемся, все будет хорошо и Элина далеко пройдет на австралийском мейджоре.


Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф и Элина Свитолина

WTA 500 Брисбен

В одиночном разряде на турнире в Брисбене приняли участие сразу 4 украинки: Юлия Стародубцева, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Марта Костюк.

Юлия и Даяна выиграли стартовые матчи квалификации, а в финале встретились друг против друга. В украинском дерби сильнее оказалась Ястремская. Однако далеко пройти по основной сетке у нее не получилось. Уже в первом раунде украинская теннисистка уступила Дарье Сэвилл 0:6, 4:6.


Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Костюк в 1/32 финала с камбеком выиграла у Аны Богдан. Трудности были не просто так. Во 2-м раунде Марта без шансов проиграла Дарье Касаткиной 3:6, 4:6. В поединке против Касаткиной Костюк брала медицинский таум-аут, где ей массажировали спину и накладывали тейп на ногу.

Калинина получила статус 12-й сеяной и стартовала с 1/16 финала. На этой стадии Ангелина проиграла Кларе Бюрель 4:6, 1:6.

Если подвести итоги, то выступления украинок в Брисбене в одиночном разряде очень разочаровали. На что можно надеяться, на какой условный топ-20 / топ-10, если проигрывать Сэвилл, Бюрель? Марта – окей, может травма какая-то, да и Касаткина непростая соперница, но опять же... Если хочешь стать сильнейшей, то нужно обыгрывать сильнейших... А не проигрывать, что безумно бесит украинских болельщиков, Сэвилл, Бюрель, отлетать без борьбы Касаткиной...


Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Трофей в Брисбене выиграла Елена Рыбакина, которая катком прошлась по всем соперницам, в том числе и в финале размазав бульбозавра Арину Соболенко 6:0, 6:3.

В парном разряде Людмила Киченок порадовала. Вместе с Аленой Остапенко украинка выиграла трофей, успев закрыть кацапок Александрову и Калинскую в 1-м раунде.

Людмила и Алена выиграли 3-й общий парный трофей. Украинско-латвийский тандем действительно силен и может претендовать на финальные стадии практически всех турниров.


Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

АТР 250 Брисбен / АТР 250 Гонконг

Турнир в Брисбене ждали многие из-за того, что именно на этих кортах свое возвращение в теннис отметил легендарный Рафаэль Надаль. И стартовал он действительно отлично. Вначале уверенно обыграл Доминика Тима, а затем размазал Джейсона Кублера.

Однако в четвертьфинале Рафа неожиданно проиграл Джордану Томпсону, не реализовав 3 матчбола.

Неудачный камбек Надаля стал неудачным не потому что он проиграл более слабому теннисисту, а потому что он снова получил травму... Новое повреждение заставило его сняться с Открытого чемпионата Австралии. Возвращение Рафы откладывается, но теперь практически со 100% уверенностью можно сказать, что Надаль завершить карьеру в 2024 году, как бы грустно это не звучало.

Трофей в Брисбене завоевал Григор Димитров, который выиграл у Хольгера Руне. Для именитого болгарина это первый титул с 2017 года и 9-й в карьере.

Руне, в свою очередь, в 9-й раз сыграл в финальном поединке и уступила в 5-й раз.


Getty Images/Global Images Ukraine. Григор Димитров и Хольгер Руне

В Гонконге выступил один украинец – Виталий Сачко. Он удачно прошел квалификацию к турниру, выиграв у Пироша и Атмана, но на старте основы уступил местному Марку-Андреа Хуслеру.

Титул в Гонконге выиграл первый сеяный и представитель страны 404 Андрей Рублев.

Катарина Завацкая и Дарья Снигур

На прошлой неделе на менее статусном турнире WTA 125 в Канберре приняли участие еще две украинки: Катарина Завацкая и Дарья Снигур.

Завацкая провалилась уже на старте, причем квалификации. В 1-м раунде отбора Катарина проиграла Полине Кудерметовой 5:7, 2:6, хотя в первой партии выигрывала 4:0 с двумя брейками...

Снигур сыграла более удачно, успешно преодолев сито квалификации, выиграв у Тины Смит и Смионы Вальтерт. Однако в 1/16 финала украинка в двух сетах уступила Осеан Доден и завершила подготовку к АО 2024.

Илья Марченко и Вадим Урсу

Илья Марченко отправился на челленджер в Нумеа (Новая Каледония). Там в 1-м раунде украинец уступил первому сеяному Ришару Гаске 6:7, 2:6.

Вадиму Урсу пока рано (или уже поздно) готовится к австралийскому мейджору. 27-летний украинский теннисист сыграл на челленджере в Оэйраше (Португалия). Там он уступил во 2-м раунде отбора Нойю Рубину, но получил статус лаки-лузера и сыграл в основной сетке. В 1/16 финала Урсу выиграл у Итана Куинна, а в 1/8 проиграл местному Джейми Фарии.

Заявки на матч Кубка Дэвиса Украина – США, возвращение Сачко

5 января Федерация тенниса Украины объявила состав национальной сборной Кубка Дэвиса на матч квалификации Мирового финала против команды США.

Украину будут представлять: Виталий Сачко, Алексей Крутых, Владислав Орлов, Вячеслав Белинский и Илья Белобородько. Капитан – Орест Терещук.

У США куда все серьезнее: Тейлор Фриц, Себастьян Корда, Кристофер Юбенкс, Остин Крайчек, Раджив Рам.

Шансов, откровенно, у «сине-желтых» мало, и это еще Юбенкс заявлен, а не Бен Шелтон. Однако стоит отметить появление в составе первой ракетки Украины Виталий Сачко, который не играл в сборной с марта 2022 года.

Поединок состоится 1-2 февраля на кортах SEB Arena в Вильнюсе.

По теме:
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Леся Цуренко – Кэти Бултер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
United Cup WTA Брисбен WTA Окленд ATP Гонконг ATP Брисбен женская сборная Польши по теннису сборная Польши по теннису женская сборная Германии по теннису сборная Германии по теннису Ига Свёнтек Хуберт Хуркач Александр Зверев Элина Свитолина Коко Гофф Леся Цуренко Марта Костюк Ангелина Калинина Даяна Ястремская Юлия Стародубцева Виталий Сачко Вадим Урсу Илья Марченко WTA Канберра Дарья Снигур Катарина Завацкая эксклюзив статьи итоги недели в теннисе
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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