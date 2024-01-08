Финал Свитолиной, титул Киченок, триумф Германии и неудачный камбек Надаля

Завершилась первая теннисная неделя 2024 года. В Брисбене параллельно проходил и мужской, и женский турнир. У мужчин также был разыгран трофей на кортах Гонконга, а у девушек – на кортах Окленда. Самым статусным и наиболее привлекательным соревнованием стал United Cup, где приняли участие 18 сборных. Обо во всем по порядку...

United Cup 2024

Второй розыгрыш нового командного турнира (за каждую сборную играли и мужчины, и женщины), который теперь будет традиционно открывать новый сезон. В соревнованиях приняли участие 18 сборных, которые были разделены на шесть групп по три команды. Победители и две лучшие сборные, занявшие 2-е места, образовали пары плей-офф.

Формат встреч между командами включал в себя один одиночный матч между мужчинами, один между женщинами и встречу смешанного парного разряда.

Прошлогодний победитель турнира команда США не сумела выйти из группы С, пропустив в плей-офф Австралии. Пары 1/4 финала образовали Польша, Греция, Франция, Германия, Сербия, Китай, Норвегия и Австралия.

Главным фаворитом, естественно, являлась Польша благодаря первой ракетки мира Иге Свентек и Хуберту Хуркачу, который способен на австралийских кортах обыграть кого угодно.

Польша практические катком прошлась до финала, выиграв у всех 3:0, кроме Испании (2:1), когда Хуберт уступил Алехандро Давидовичу Фокине. Но в миксте Ига и Хуберт просто разгромили тандем Тормо / Фокина 6:0, 6:0. Свентек и Хуберт стали первой парой за последние 17 лет, которые сумели выиграть поединок с двумя баранками в смешанном парном разряде.

В финале United Cup Польша встретилась с Германией и от части неожиданно уступила. Свентек спокойно разобралась с Анжелик Кербер, а вот Хуберт подвел, хоть и выиграл стартовый сет у Александра Зверева и имел 2 матчбола на тай-брейке второй партии. Немец сумел отыграться и перевести игру в микст, где в паре с Лаурой Зигемунд закрыл нашумевший тандем Свентек / Хуркач и принес Германии титул.

Свентек не сдержала слез после поражения. Утешительным призом для Иги стала награда самого ценного игрока турнира. Полька выиграла все 5 встреч одиночного разряда.



Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек



Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Германии по теннису

Из важных новостей на United Cup: австралийский демон Алекс де Минаур выиграл у Новака Джоковича 6:4, 6:4, а потом на пресс-конференции пообещал сделать предложение своей девушке Кэти Бултер, если выиграет Australian Open 2024.

Алекс прервал невероятный винстрик Ноле на кортах Австралии, который составлял 43 матча и держался 6 лет.

WTA 250 Окленд

В Окленде Украину представляли две теннисистки: Элина Свитолина и Леся Цуренко.

Леся уже в первом матче испытывала небольшие проблемы с менее статусной соперницей Сачией Викери, а в 1/8 финала уступила Диан Парри. Украинские болельщики списали фиаско Цуренко на ее возраст (украинке 34, в мае будет 35) и проблемы с физикой. Будем думать так и надеется, что к австралийскому мейджору Леся подготовится на все 100.



Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Свитолина в очередной раз постаралась показать украинцам, что за теннисом в нашей стране нужно следить, и у нее это, забегая наперед, отлично получилось. Элина получила статус второй сеяной и, в принципе, изначально можно было прогнозировать удачное для нее выступление.

Однако были вопросы по форме, поскольку украинка не играла с US Open 2023, да и этот тейп на ноге покоя никому не давал. В итоге Свитолина выиграла у Каролин Возняцки, Эммы Радукану, Марии Боузкой, Ван Сию и вышла в финал.

Отдельно стоит отметить матчи против Радукану и Боузковой. С Эммой у украинки были большие проблемы в первых двух сетах, в которых были сыграны тай-брейки (Элине пришлось делать камбек после поражения в первом), но уже в третьем последовали разгромные 6:1.

С Боузковой, казалось бы – с 36-й ракеткой мира, был вынос в одну калитку – 6:0, 6:0 за 1 час и 6 минут.

Одним из самых позитивных моментов в этих двух играх была статистика виннерсов и анфорсов Элины. С Радукану: 52 против 26, а с Боузковой: 28 против 5.



Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В матче за титул Элина встретилась с третьей ракеткой мира, победительницей US Open 2023 Коко Гофф (США). К сожалению, обыграть американку не получилось, несмотря на выигранных первый сет на тай-брейке. Поединок завершился со счетом 6:7, 6:3, 6:3 в пользу Гофф. Отметим, что Коко защитила титул в Окленде, выиграв турнир во второй раз подряд.

В любом случае Свитолина показала крутой и качественный теннис. Начиная с полуфинала первая ракетка Украины брала медицинские тайм-ауты. С турнира в Аделаиде Эли снялась, поэтому перед Australian Open 2024 у нее будет недельный перерыв. По игре к Свитолиной вопросов мало, а вот к физической форме... Надеемся, все будет хорошо и Элина далеко пройдет на австралийском мейджоре.



Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф и Элина Свитолина

WTA 500 Брисбен

В одиночном разряде на турнире в Брисбене приняли участие сразу 4 украинки: Юлия Стародубцева, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Марта Костюк.

Юлия и Даяна выиграли стартовые матчи квалификации, а в финале встретились друг против друга. В украинском дерби сильнее оказалась Ястремская. Однако далеко пройти по основной сетке у нее не получилось. Уже в первом раунде украинская теннисистка уступила Дарье Сэвилл 0:6, 4:6.



Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Костюк в 1/32 финала с камбеком выиграла у Аны Богдан. Трудности были не просто так. Во 2-м раунде Марта без шансов проиграла Дарье Касаткиной 3:6, 4:6. В поединке против Касаткиной Костюк брала медицинский таум-аут, где ей массажировали спину и накладывали тейп на ногу.

Калинина получила статус 12-й сеяной и стартовала с 1/16 финала. На этой стадии Ангелина проиграла Кларе Бюрель 4:6, 1:6.

Если подвести итоги, то выступления украинок в Брисбене в одиночном разряде очень разочаровали. На что можно надеяться, на какой условный топ-20 / топ-10, если проигрывать Сэвилл, Бюрель? Марта – окей, может травма какая-то, да и Касаткина непростая соперница, но опять же... Если хочешь стать сильнейшей, то нужно обыгрывать сильнейших... А не проигрывать, что безумно бесит украинских болельщиков, Сэвилл, Бюрель, отлетать без борьбы Касаткиной...



Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Трофей в Брисбене выиграла Елена Рыбакина, которая катком прошлась по всем соперницам, в том числе и в финале размазав бульбозавра Арину Соболенко 6:0, 6:3.

В парном разряде Людмила Киченок порадовала. Вместе с Аленой Остапенко украинка выиграла трофей, успев закрыть кацапок Александрову и Калинскую в 1-м раунде.

Людмила и Алена выиграли 3-й общий парный трофей. Украинско-латвийский тандем действительно силен и может претендовать на финальные стадии практически всех турниров.



Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

АТР 250 Брисбен / АТР 250 Гонконг

Турнир в Брисбене ждали многие из-за того, что именно на этих кортах свое возвращение в теннис отметил легендарный Рафаэль Надаль. И стартовал он действительно отлично. Вначале уверенно обыграл Доминика Тима, а затем размазал Джейсона Кублера.

Однако в четвертьфинале Рафа неожиданно проиграл Джордану Томпсону, не реализовав 3 матчбола.

Неудачный камбек Надаля стал неудачным не потому что он проиграл более слабому теннисисту, а потому что он снова получил травму... Новое повреждение заставило его сняться с Открытого чемпионата Австралии. Возвращение Рафы откладывается, но теперь практически со 100% уверенностью можно сказать, что Надаль завершить карьеру в 2024 году, как бы грустно это не звучало.

Трофей в Брисбене завоевал Григор Димитров, который выиграл у Хольгера Руне. Для именитого болгарина это первый титул с 2017 года и 9-й в карьере.

Руне, в свою очередь, в 9-й раз сыграл в финальном поединке и уступила в 5-й раз.



Getty Images/Global Images Ukraine. Григор Димитров и Хольгер Руне

В Гонконге выступил один украинец – Виталий Сачко. Он удачно прошел квалификацию к турниру, выиграв у Пироша и Атмана, но на старте основы уступил местному Марку-Андреа Хуслеру.

Титул в Гонконге выиграл первый сеяный и представитель страны 404 Андрей Рублев.

Катарина Завацкая и Дарья Снигур

На прошлой неделе на менее статусном турнире WTA 125 в Канберре приняли участие еще две украинки: Катарина Завацкая и Дарья Снигур.

Завацкая провалилась уже на старте, причем квалификации. В 1-м раунде отбора Катарина проиграла Полине Кудерметовой 5:7, 2:6, хотя в первой партии выигрывала 4:0 с двумя брейками...

Снигур сыграла более удачно, успешно преодолев сито квалификации, выиграв у Тины Смит и Смионы Вальтерт. Однако в 1/16 финала украинка в двух сетах уступила Осеан Доден и завершила подготовку к АО 2024.

Илья Марченко и Вадим Урсу

Илья Марченко отправился на челленджер в Нумеа (Новая Каледония). Там в 1-м раунде украинец уступил первому сеяному Ришару Гаске 6:7, 2:6.

Вадиму Урсу пока рано (или уже поздно) готовится к австралийскому мейджору. 27-летний украинский теннисист сыграл на челленджере в Оэйраше (Португалия). Там он уступил во 2-м раунде отбора Нойю Рубину, но получил статус лаки-лузера и сыграл в основной сетке. В 1/16 финала Урсу выиграл у Итана Куинна, а в 1/8 проиграл местному Джейми Фарии.

Заявки на матч Кубка Дэвиса Украина – США, возвращение Сачко

5 января Федерация тенниса Украины объявила состав национальной сборной Кубка Дэвиса на матч квалификации Мирового финала против команды США.



Украину будут представлять: Виталий Сачко, Алексей Крутых, Владислав Орлов, Вячеслав Белинский и Илья Белобородько. Капитан – Орест Терещук.

У США куда все серьезнее: Тейлор Фриц, Себастьян Корда, Кристофер Юбенкс, Остин Крайчек, Раджив Рам.

Шансов, откровенно, у «сине-желтых» мало, и это еще Юбенкс заявлен, а не Бен Шелтон. Однако стоит отметить появление в составе первой ракетки Украины Виталий Сачко, который не играл в сборной с марта 2022 года.

Поединок состоится 1-2 февраля на кортах SEB Arena в Вильнюсе.