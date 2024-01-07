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ATP
07 января 2024, 17:16 | Обновлено 07 января 2024, 17:17
2672
0

United Cup 2024. Результаты матчей. Определен победитель

С 29 декабря по 7 января состоялся командный теннисный турнир

07 января 2024, 17:16 | Обновлено 07 января 2024, 17:17
2672
0
United Cup 2024. Результаты матчей. Определен победитель
Getty Images/Global Images Ukraine

С 29 декабря по 7 января состоялся командный теннисный турнир под названием United Cup, в котором сыграли как мужчины, так и женщины. Соревнований под эгидой ATP и WTA прошли в двух городах Австралии: в Перте на арене RAC и Сиднее на арене имени Кена Розуолла.

18 сборных были разделены на шесть групп по три команды. Победители и две лучшие сборные, занявшие 2-е места, образовали пары плей-офф.

Формат встреч между командами включал в себя один одиночный матч между мужчинами, один между женщинами и встречу смешанного парного разряда.

РАСПИСАНИЕ

Финал

Воскресенье, 7 января

Польша – Германия – 1:2

  • Ига Свёнтек – Анжелик Кербер – 2:0 (6:3, 6:0)
  • Хуберт Хуркач – Александр Зверев – 1:2 (7:6 (7:3), 6:7 (6:8), 4:6)
  • Ига Свентек / Хуберт Хуркач – Лаура Зигемунд / Александр Зверев – 1:2 (4:6, 7:5, [4:10])

Полуфиналы

Суббота, 6 января

Австралия – Германия – 1:2

  • Айла Томлянович – Анжелик Кербер – 1:2 (6:4, 2:6, 6:7 (7:9))
  • Алекс де Минаур – Александр Зверев – 2:1 (5:7, 6:3, 6:4)
  • Сторм Хантер / Мэттью Эбден – Лаура Зигемунд / Александр Зверев – 1:2 (6:7 (2:7), 7:6 (7:2), [13:15])

Польша – Франция – 3:0

  • Хуберт Хуркач – Адриан Маннарино – 2:0 (6:3, 7:5)
  • Ига Свентек – Каролин Гарсия – 2:1 (4:6, 6:1, 6:1)
  • Катажина Питер / Ян Зелински – Эликсан Лечемия / Эдуар Роже-Васслен – 2:0 (6:3, 6:3)

Четвертьфиналы

Пятница, 5 января

Греция – Германия

  • Мария Саккари – Анжелика Кербер – 2:0 (6:0, 6:3)
  • Стефанос Циципас – Александр Зверев – 0:2 (4:6, 4:6)
  • Мария Саккари / Петрос Циципас – Лаура Зигемунд / Александр Зверев – 0:2 (3:6, 3:6)

Четверг, 4 января

Франция Норвегия

  • Каролин Гарсия – Мален Хельго – 2:1 (6:2, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5))
  • Адриан Маннарино – Каспер Рууд – 0:2 (1:6, 4:6)
  • Каролин Гарсия / Эдуар Роже-Васслен – Ульрикке Эйкери / Каспер Рууд – 2:0 (7:5, 6:4)

Среда, 3 января

Польша – Китай – 3:0

  • Ига Свентек – Чжэн Циньвень – 2:0 (6:2, 6:3)
  • Хуберт Хуркач – Чжан Чжичжэнь – 2:0 (6:3, 6:4)
  • Катажина Питер / Ян Зелински – Ю Сяоди / Фацзин Сунь – 2:1 (6:3, 5:7, [10:7])

Австралия – Сербия – 3:0

  • Айла Томлянович – Наталья Стеванович – 2:0 (6:1, 6:1)
  • Алекс Де Минаур – Новак Джокович – 2:0 (6:4, 6:4)
  • Сторм Хантер / Мэттью Эбден – Деяна Раданович / Никола Качич – 2:0 (6:3, 6:3)

ГРУППОВОЙ ЭТАП

Группа А

Сборная

Испания

Польша

Бразилия

Очки

В-П

Испания

-

1:2

2:1

1

3-3

Польша

2:1

-

3:0

2

5-1

Бразилия

1:2

0:3

-

0

1-5

Результаты матчей сборных

  • Испания Бразилия – 2:1
  • Польша Бразилия – 3:0
  • Польша Испания – 2:1

Пятница, 29 декабря

Испания – Бразилия

  • Алехандро Давидович Фокина – Тьяго Уайлд – 2:0 (6:4, 6:0)
  • Сара Соррибес-Тормо – Беатрис Хаддад Майя – 0:2 (6:7 (1:7), 2:6)
  • Сара Соррибес-Тормо / Алехандро Давидович Фокина – Беатрис Хаддад Майя / Марсело Мело – 2:0 (6:4, 7:5)

Суббота, 30 декабря

Польша – Бразилия

  • Ига Свентек – Беатрис Хаддад Майя – 2:0 (6:2, 6:2)
  • Хуберт Хуркач – Тьяго Уайлд – 2:1 (6:7 (4:7), 6:2, 6:2)
  • Ига Свентек / Хуберт Хуркач – Беатрис Хаддад Майя / Марсело Мело – 2:0 (6:4, 6:3)

Понедельник, 1 января

Польша – Испания

  • Ига Свентек – Сара Соррибес-Тормо – 2:0 (6:2, 6:1)
  • Хуберт Хуркач – Алехандро Давидович Фокина – 1:2 (6:3, 3:6, 4:6)
  • Ига Свентек / Хуберт Хуркач – Сара Соррибес-Тормо / Алехандро Давидович Фокина – 2:0 (6:0, 6:0)

Группа В

Сборная

Греция

Канада

Чили

Очки

В-П

Греция

-

3:0

1:2

1

4-2

Канада

0:3

-

2:1

1

2-4

Чили

2:1

1:2

-

1

3-3

Результаты матчей сборных

  • Греция – Чили – 1:2
  • Канада Чили – 2:1
  • Греция Канада – 3:0

Воскресенье, 31 декабря

Канада – Чили

  • Лейла Фернандес – Даниэла Сегель – 2:0 (6:2, 6:3)
  • Стивен Диас – Николас Харри – 0:2 (5:7, 4:6)
  • Лейла Фернандес / Стивен Диас Даниэла Сегель / Томас Барриос – 2:1 (7:5, 4:6, [10:8])

Вторник, 2 января

Греция – Чили

  • Мария Саккари – Даниэла Сегель – 2:0 (6:0, 6:1)
  • Стефанос Сакелларидис – Николас Харри – 1:2 (3:6, 6:3, 5:7)
  • Мария Саккари / Стефанос Циципас – Даниэла Сегель / Томас Барриос – 1:2 (7:6 (7:5), 3:6, [6:10])

Среда, 3 января

Греция – Канада

  • Мария Саккари – Лейла Фернандес – 2:0 (7:6 (7:2), 6:3)
  • Стефанос Циципас – Стивен Диас – 2:0 (6:2, 6:3)
  • Деспина Папамихаил / Петрос Циципас – Стэйси Фунг / Феликс Оже-Альяссим – 2:0 (7:5, 6:4)

Группа С

Сборная

США

Австралия

Великобритания

Очки

В-П

США

-

1:2

2:1

1

3-3

Австралия

2:1

-

1:2

1

3-3

Великобритания

1:2

2:1

-

1

3-3

Результаты матчей сборных

  • США – Австралия – 1:2
  • США Великобритания – 2:1
  • Великобритания Австралия – 2:1

Четверг, 29 декабря

Великобритания – Австралия

  • Кэмерон Норри – Алекс Де Минаур – 2:1 (6:4, 2:6, 7:6 (7:2))
  • Кэти Бултер – Айла Томлянович – 2:0 (6:2, 6:4)
  • Кэти Бултер / Нил Скупски – Сторм Хантер / Мэттью Эбден – 0:2 (3:6, 6:7 (5:7))

Воскресенье, 31 декабря

США – Великобритания

  • Тейлор Фритц – Кэмерон Норри – 2:0 (7:6 (7:5), 6:4)
  • Джессика Пегула – Кэти Бултер – 1:2 (7:5, 4:6, 4:6)
  • Джессика Пегула / Тейлор Фритц – Кэти Бултер / Нил Скупски – 2:1 (1:6, 7:6 (7:4), [10:7])

Понедельник, 1 января

США – Австралия

  • Джессика Пегула – Айла Томлянович – 2:0 (7:6 (8:6), 6:3
  • Тейлор Фритц – Алекс Де Минаур – 0:2 (4:6, 2:6)
  • Джессика Пегула / Раджив Рам – Сторм Хантер / Мэттью Эбден – 0:2 (3:6, 1:6)

Группа D

Сборная

Италия

Франция

Германия

Очки

В-П

Италия

-

0:3

1:2

0

1-5

Франция

3:0

-

2:1

1

5-1

Германия

2:1

1:2

-

1

3-3

Результаты матчей сборных

  • Италия – Германия – 1:2
  • Италия – Франция
  • Германия Франция – 1:2

Суббота, 30 декабря

Италия – Германия

  • Жасмин Паолини – Анжелика Кербер – 2:0 (6:4, 7:5)
  • Лоренцо Сонего – Александр Зверев – 1:2 (7:6 (7:5), 3:6, 4:6
  • Ангелика Морателли / Лоренцо Сонего – Лаура Зигемунд / Максимилиан Мартерер – 3:6, 0:6

Понедельник, 1 января

Германия Франция

  • Анжелика Кербер – Каролин Гарсия – 1:2 (6:1, 2:6, 2:6)
  • Александр Зверев – Адриан Маннарино – 2:1 (4:6, 6:4, 6:3)
  • Анжелика Кербер / Александр Зверев – Каролин Гарсия / Эдуар Роже-Васслен – 1:2 (6:7 (4:7), 6:2, [10:12])

Среда, 3 января

Италия – Франция

  • Лоренцо Сонего – Адриан Маннарино – 0:2 (4:6, 4:6)
  • Жасмин Паолини – Каролин Гарсия – 1:2 (4:6, 7:5, 4:6)
  • Нурия Бранкаччио / Флавио Коболли – Эликсан Лечемия / Эдуар Роже-Васслен – 0:2 (6:7 (5:7), 4:6)

Группа Е

Сборная

Чехия

Сербия

Китай

Очки

В-П

Чехия

-

1:2

0:3

0

1-5

Сербия

2:1

-

2:1

1

4-2

Китай

3:0

1:2

-

1

4-2

Результаты матчей сборных

  • Чехия – Сербия – 1:2
  • Чехия – Китай – 0:3
  • Сербия Китай – 2:1

Суббота, 30 декабря

Чехия – Китай

  • Иржи Легечка – Чжан Чжичжэнь – 1:2 (7:5, 3:6, 4:6)
  • Маркета Вондроушова – Чжэн Циньвень – 1:2 (1:6, 6:2, 1:6)
  • Маркета Вондроушова / Иржи Легечка – Чжан Чжичжень / Чжен Циньвень – 0:2 (1:6, 2:6)

Воскресенье, 31 декабря

Сербия – Китай

  • Новак Джокович – Чжан Чжичжэнь – 2:0 (6:3, 6:2)
  • Ольга Данилович – Чжэн Циньвень – 0:2 (4:6, 2:6)
  • Ольга Данилович / Новак Джокович – Чжэн Циньвень / Чжан Чжичжэнь – 2:1 (6:4, 1:6, [10:6])

Вторник, 2 января

Чехия – Сербия

  • Маркета Вондроушова – Ольга Данилович – 2:1 (6:1, 3:6, 6:3)
  • Иржи Легечка – Новак Джокович – 1:2 (1:6, 7:6 (7:3), 1:6)
  • Мириам Колодзиева / Петр Ноуза – Ольга Данилович / Хамад Медъедович – 1:2 (6:4, 6:7 (2:7), [8:10]

Группа F

Сборная

Норвегия

Хорватия

Нидерланды

Очки

В-П

Норвегия

-

2:1

1:2

1

3-3

Хорватия

1:2

-

2:1

1

3-3

Нидерланды

2:1

1:2

-

1

3-3

Результаты матчей сборных

  • Норвегия Хорватия – 2:1
  • Норвегия – Нидерланды – 1:2
  • Хорватия Нидерланды – 2:1

Суббота, 30 декабря

Норвегия – Нидерланды

  • Мален Хельго – Аранча Рус – 0:2 (6:7 (4:7), 1:6)
  • Каспер Рууд – Таллон Грикспор – 2:0 (6:3, 6:4)
  • Ульрикке Эйкери / Каспер Рууд – Дэми Схюрс / Уэсли Кольхоф – 0:2 (6:7 (5:7), 7:5)

Понедельник, 1 января

Норвегия – Хорватия

  • Каспер Рууд – Борна Чорич – 2:0 (6:4, 6:1)
  • Мален Хельго – Донна Векич – 1:2 (5:7, 6:3, 3:6)
  • Ульрикке Эйкери / Каспер Рууд – Донна Векич / Иван Додиг – 2:1 (6:2, 3:6, [10:7])

Вторник, 2 января

Хорватия Нидерланды

  • Донна Векич – Аранча Рус – 2:1 (6:2, 3:6, 6:1)
  • Борна Чорич – Талон Грикспур – 2:0 (7:6 (7:4), 6:4)
  • Донна Векич / Иван Додиг – Дэми Схюрс / Уэсли Кольхоф – 1:2 (7:6 (7:3), 3:6, [12:14])
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Источник Sport.ua
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