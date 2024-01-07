United Cup 2024. Результаты матчей. Определен победитель
С 29 декабря по 7 января состоялся командный теннисный турнир
С 29 декабря по 7 января состоялся командный теннисный турнир под названием United Cup, в котором сыграли как мужчины, так и женщины. Соревнований под эгидой ATP и WTA прошли в двух городах Австралии: в Перте на арене RAC и Сиднее на арене имени Кена Розуолла.
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18 сборных были разделены на шесть групп по три команды. Победители и две лучшие сборные, занявшие 2-е места, образовали пары плей-офф.
Формат встреч между командами включал в себя один одиночный матч между мужчинами, один между женщинами и встречу смешанного парного разряда.
РАСПИСАНИЕ
Финал
Воскресенье, 7 января
Польша – Германия – 1:2
- Ига Свёнтек – Анжелик Кербер – 2:0 (6:3, 6:0)
- Хуберт Хуркач – Александр Зверев – 1:2 (7:6 (7:3), 6:7 (6:8), 4:6)
- Ига Свентек / Хуберт Хуркач – Лаура Зигемунд / Александр Зверев – 1:2 (4:6, 7:5, [4:10])
Полуфиналы
Суббота, 6 января
Австралия – Германия – 1:2
- Айла Томлянович – Анжелик Кербер – 1:2 (6:4, 2:6, 6:7 (7:9))
- Алекс де Минаур – Александр Зверев – 2:1 (5:7, 6:3, 6:4)
- Сторм Хантер / Мэттью Эбден – Лаура Зигемунд / Александр Зверев – 1:2 (6:7 (2:7), 7:6 (7:2), [13:15])
Польша – Франция – 3:0
- Хуберт Хуркач – Адриан Маннарино – 2:0 (6:3, 7:5)
- Ига Свентек – Каролин Гарсия – 2:1 (4:6, 6:1, 6:1)
- Катажина Питер / Ян Зелински – Эликсан Лечемия / Эдуар Роже-Васслен – 2:0 (6:3, 6:3)
Четвертьфиналы
Пятница, 5 января
Греция – Германия
- Мария Саккари – Анжелика Кербер – 2:0 (6:0, 6:3)
- Стефанос Циципас – Александр Зверев – 0:2 (4:6, 4:6)
- Мария Саккари / Петрос Циципас – Лаура Зигемунд / Александр Зверев – 0:2 (3:6, 3:6)
Четверг, 4 января
Франция – Норвегия
- Каролин Гарсия – Мален Хельго – 2:1 (6:2, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5))
- Адриан Маннарино – Каспер Рууд – 0:2 (1:6, 4:6)
- Каролин Гарсия / Эдуар Роже-Васслен – Ульрикке Эйкери / Каспер Рууд – 2:0 (7:5, 6:4)
Среда, 3 января
Польша – Китай – 3:0
- Ига Свентек – Чжэн Циньвень – 2:0 (6:2, 6:3)
- Хуберт Хуркач – Чжан Чжичжэнь – 2:0 (6:3, 6:4)
- Катажина Питер / Ян Зелински – Ю Сяоди / Фацзин Сунь – 2:1 (6:3, 5:7, [10:7])
Австралия – Сербия – 3:0
- Айла Томлянович – Наталья Стеванович – 2:0 (6:1, 6:1)
- Алекс Де Минаур – Новак Джокович – 2:0 (6:4, 6:4)
- Сторм Хантер / Мэттью Эбден – Деяна Раданович / Никола Качич – 2:0 (6:3, 6:3)
ГРУППОВОЙ ЭТАП
Группа А
|
Сборная
|
Испания
|
Польша
|
Бразилия
|
Очки
|
В-П
|
Испания
|
-
|
1:2
|
2:1
|
1
|
3-3
|
Польша
|
2:1
|
-
|
3:0
|
2
|
5-1
|
Бразилия
|
1:2
|
0:3
|
-
|
0
|
1-5
Результаты матчей сборных
- Испания – Бразилия – 2:1
- Польша – Бразилия – 3:0
- Польша – Испания – 2:1
Пятница, 29 декабря
Испания – Бразилия
- Алехандро Давидович Фокина – Тьяго Уайлд – 2:0 (6:4, 6:0)
- Сара Соррибес-Тормо – Беатрис Хаддад Майя – 0:2 (6:7 (1:7), 2:6)
- Сара Соррибес-Тормо / Алехандро Давидович Фокина – Беатрис Хаддад Майя / Марсело Мело – 2:0 (6:4, 7:5)
Суббота, 30 декабря
Польша – Бразилия
- Ига Свентек – Беатрис Хаддад Майя – 2:0 (6:2, 6:2)
- Хуберт Хуркач – Тьяго Уайлд – 2:1 (6:7 (4:7), 6:2, 6:2)
- Ига Свентек / Хуберт Хуркач – Беатрис Хаддад Майя / Марсело Мело – 2:0 (6:4, 6:3)
Понедельник, 1 января
Польша – Испания
- Ига Свентек – Сара Соррибес-Тормо – 2:0 (6:2, 6:1)
- Хуберт Хуркач – Алехандро Давидович Фокина – 1:2 (6:3, 3:6, 4:6)
- Ига Свентек / Хуберт Хуркач – Сара Соррибес-Тормо / Алехандро Давидович Фокина – 2:0 (6:0, 6:0)
Группа В
|
Сборная
|
Греция
|
Канада
|
Чили
|
Очки
|
В-П
|
Греция
|
-
|
3:0
|
1:2
|
1
|
4-2
|
Канада
|
0:3
|
-
|
2:1
|
1
|
2-4
|
Чили
|
2:1
|
1:2
|
-
|
1
|
3-3
Результаты матчей сборных
- Греция – Чили – 1:2
- Канада – Чили – 2:1
- Греция – Канада – 3:0
Воскресенье, 31 декабря
Канада – Чили
- Лейла Фернандес – Даниэла Сегель – 2:0 (6:2, 6:3)
- Стивен Диас – Николас Харри – 0:2 (5:7, 4:6)
- Лейла Фернандес / Стивен Диас – Даниэла Сегель / Томас Барриос – 2:1 (7:5, 4:6, [10:8])
Вторник, 2 января
Греция – Чили
- Мария Саккари – Даниэла Сегель – 2:0 (6:0, 6:1)
- Стефанос Сакелларидис – Николас Харри – 1:2 (3:6, 6:3, 5:7)
- Мария Саккари / Стефанос Циципас – Даниэла Сегель / Томас Барриос – 1:2 (7:6 (7:5), 3:6, [6:10])
Среда, 3 января
Греция – Канада
- Мария Саккари – Лейла Фернандес – 2:0 (7:6 (7:2), 6:3)
- Стефанос Циципас – Стивен Диас – 2:0 (6:2, 6:3)
- Деспина Папамихаил / Петрос Циципас – Стэйси Фунг / Феликс Оже-Альяссим – 2:0 (7:5, 6:4)
Группа С
|
Сборная
|
США
|
Австралия
|
Великобритания
|
Очки
|
В-П
|
США
|
-
|
1:2
|
2:1
|
1
|
3-3
|
Австралия
|
2:1
|
-
|
1:2
|
1
|
3-3
|
Великобритания
|
1:2
|
2:1
|
-
|
1
|
3-3
Результаты матчей сборных
- США – Австралия – 1:2
- США – Великобритания – 2:1
- Великобритания – Австралия – 2:1
Четверг, 29 декабря
Великобритания – Австралия
- Кэмерон Норри – Алекс Де Минаур – 2:1 (6:4, 2:6, 7:6 (7:2))
- Кэти Бултер – Айла Томлянович – 2:0 (6:2, 6:4)
- Кэти Бултер / Нил Скупски – Сторм Хантер / Мэттью Эбден – 0:2 (3:6, 6:7 (5:7))
Воскресенье, 31 декабря
США – Великобритания
- Тейлор Фритц – Кэмерон Норри – 2:0 (7:6 (7:5), 6:4)
- Джессика Пегула – Кэти Бултер – 1:2 (7:5, 4:6, 4:6)
- Джессика Пегула / Тейлор Фритц – Кэти Бултер / Нил Скупски – 2:1 (1:6, 7:6 (7:4), [10:7])
Понедельник, 1 января
США – Австралия
- Джессика Пегула – Айла Томлянович – 2:0 (7:6 (8:6), 6:3
- Тейлор Фритц – Алекс Де Минаур – 0:2 (4:6, 2:6)
- Джессика Пегула / Раджив Рам – Сторм Хантер / Мэттью Эбден – 0:2 (3:6, 1:6)
Группа D
|
Сборная
|
Италия
|
Франция
|
Германия
|
Очки
|
В-П
|
Италия
|
-
|
0:3
|
1:2
|
0
|
1-5
|
Франция
|
3:0
|
-
|
2:1
|
1
|
5-1
|
Германия
|
2:1
|
1:2
|
-
|
1
|
3-3
Результаты матчей сборных
- Италия – Германия – 1:2
- Италия – Франция
- Германия – Франция – 1:2
Суббота, 30 декабря
Италия – Германия
- Жасмин Паолини – Анжелика Кербер – 2:0 (6:4, 7:5)
- Лоренцо Сонего – Александр Зверев – 1:2 (7:6 (7:5), 3:6, 4:6
- Ангелика Морателли / Лоренцо Сонего – Лаура Зигемунд / Максимилиан Мартерер – 3:6, 0:6
Понедельник, 1 января
Германия – Франция
- Анжелика Кербер – Каролин Гарсия – 1:2 (6:1, 2:6, 2:6)
- Александр Зверев – Адриан Маннарино – 2:1 (4:6, 6:4, 6:3)
- Анжелика Кербер / Александр Зверев – Каролин Гарсия / Эдуар Роже-Васслен – 1:2 (6:7 (4:7), 6:2, [10:12])
Среда, 3 января
Италия – Франция
- Лоренцо Сонего – Адриан Маннарино – 0:2 (4:6, 4:6)
- Жасмин Паолини – Каролин Гарсия – 1:2 (4:6, 7:5, 4:6)
- Нурия Бранкаччио / Флавио Коболли – Эликсан Лечемия / Эдуар Роже-Васслен – 0:2 (6:7 (5:7), 4:6)
Группа Е
|
Сборная
|
Чехия
|
Сербия
|
Китай
|
Очки
|
В-П
|
Чехия
|
-
|
1:2
|
0:3
|
0
|
1-5
|
Сербия
|
2:1
|
-
|
2:1
|
1
|
4-2
|
Китай
|
3:0
|
1:2
|
-
|
1
|
4-2
Результаты матчей сборных
- Чехия – Сербия – 1:2
- Чехия – Китай – 0:3
- Сербия – Китай – 2:1
Суббота, 30 декабря
Чехия – Китай
- Иржи Легечка – Чжан Чжичжэнь – 1:2 (7:5, 3:6, 4:6)
- Маркета Вондроушова – Чжэн Циньвень – 1:2 (1:6, 6:2, 1:6)
- Маркета Вондроушова / Иржи Легечка – Чжан Чжичжень / Чжен Циньвень – 0:2 (1:6, 2:6)
Воскресенье, 31 декабря
Сербия – Китай
- Новак Джокович – Чжан Чжичжэнь – 2:0 (6:3, 6:2)
- Ольга Данилович – Чжэн Циньвень – 0:2 (4:6, 2:6)
- Ольга Данилович / Новак Джокович – Чжэн Циньвень / Чжан Чжичжэнь – 2:1 (6:4, 1:6, [10:6])
Вторник, 2 января
Чехия – Сербия
- Маркета Вондроушова – Ольга Данилович – 2:1 (6:1, 3:6, 6:3)
- Иржи Легечка – Новак Джокович – 1:2 (1:6, 7:6 (7:3), 1:6)
- Мириам Колодзиева / Петр Ноуза – Ольга Данилович / Хамад Медъедович – 1:2 (6:4, 6:7 (2:7), [8:10]
Группа F
|
Сборная
|
Норвегия
|
Хорватия
|
Нидерланды
|
Очки
|
В-П
|
Норвегия
|
-
|
2:1
|
1:2
|
1
|
3-3
|
Хорватия
|
1:2
|
-
|
2:1
|
1
|
3-3
|
Нидерланды
|
2:1
|
1:2
|
-
|
1
|
3-3
Результаты матчей сборных
- Норвегия – Хорватия – 2:1
- Норвегия – Нидерланды – 1:2
- Хорватия – Нидерланды – 2:1
Суббота, 30 декабря
Норвегия – Нидерланды
- Мален Хельго – Аранча Рус – 0:2 (6:7 (4:7), 1:6)
- Каспер Рууд – Таллон Грикспор – 2:0 (6:3, 6:4)
- Ульрикке Эйкери / Каспер Рууд – Дэми Схюрс / Уэсли Кольхоф – 0:2 (6:7 (5:7), 7:5)
Понедельник, 1 января
Норвегия – Хорватия
- Каспер Рууд – Борна Чорич – 2:0 (6:4, 6:1)
- Мален Хельго – Донна Векич – 1:2 (5:7, 6:3, 3:6)
- Ульрикке Эйкери / Каспер Рууд – Донна Векич / Иван Додиг – 2:1 (6:2, 3:6, [10:7])
Вторник, 2 января
Хорватия – Нидерланды
- Донна Векич – Аранча Рус – 2:1 (6:2, 3:6, 6:1)
- Борна Чорич – Талон Грикспур – 2:0 (7:6 (7:4), 6:4)
- Донна Векич / Иван Додиг – Дэми Схюрс / Уэсли Кольхоф – 1:2 (7:6 (7:3), 3:6, [12:14])
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