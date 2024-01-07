United Cup 2024. Результаты матчей. Определен победитель

С 29 декабря по 7 января состоялся командный теннисный турнир под названием United Cup, в котором сыграли как мужчины, так и женщины. Соревнований под эгидой ATP и WTA прошли в двух городах Австралии: в Перте на арене RAC и Сиднее на арене имени Кена Розуолла.

Следите за турниром в режиме Live в Telegram Sport.ua

18 сборных были разделены на шесть групп по три команды. Победители и две лучшие сборные, занявшие 2-е места, образовали пары плей-офф.

Формат встреч между командами включал в себя один одиночный матч между мужчинами, один между женщинами и встречу смешанного парного разряда.

РАСПИСАНИЕ

Финал

Воскресенье, 7 января

Польша – Германия – 1:2

Ига Свёнтек – Анжелик Кербер – 2:0 (6:3, 6:0)

Ига Свёнтек – Анжелик Кербер – 2:0 (6:3, 6:0) Хуберт Хуркач – Александр Зверев – 1:2 (7:6 (7:3), 6:7 (6:8), 4:6)

Хуберт Хуркач – Александр Зверев – 1:2 (7:6 (7:3), 6:7 (6:8), 4:6) Ига Свентек / Хуберт Хуркач – Лаура Зигемунд / Александр Зверев – 1:2 (4:6, 7:5, [4:10])

Полуфиналы

Суббота, 6 января

Австралия – Германия – 1:2

Айла Томлянович – Анжелик Кербер – 1:2 (6:4, 2:6, 6:7 (7:9))

Айла Томлянович – Анжелик Кербер – 1:2 (6:4, 2:6, 6:7 (7:9)) Алекс де Минаур – Александр Зверев – 2:1 (5:7, 6:3, 6:4)

Алекс де Минаур – Александр Зверев – 2:1 (5:7, 6:3, 6:4) Сторм Хантер / Мэттью Эбден – Лаура Зигемунд / Александр Зверев – 1:2 (6:7 (2:7), 7:6 (7:2), [13:15])

Польша – Франция – 3:0

Хуберт Хуркач – Адриан Маннарино – 2:0 (6:3, 7:5)

Хуберт Хуркач – Адриан Маннарино – 2:0 (6:3, 7:5) Ига Свентек – Каролин Гарсия – 2:1 (4:6, 6:1, 6:1)

Ига Свентек – Каролин Гарсия – 2:1 (4:6, 6:1, 6:1) Катажина Питер / Ян Зелински – Эликсан Лечемия / Эдуар Роже-Васслен – 2:0 (6:3, 6:3)

Четвертьфиналы

Пятница, 5 января

Греция – Германия

Мария Саккари – Анжелика Кербер – 2:0 (6:0, 6:3)

Мария Саккари – Анжелика Кербер – 2:0 (6:0, 6:3) Стефанос Циципас – Александр Зверев – 0:2 (4:6, 4:6)

Стефанос Циципас – Александр Зверев – 0:2 (4:6, 4:6) Мария Саккари / Петрос Циципас – Лаура Зигемунд / Александр Зверев – 0:2 (3:6, 3:6)

Четверг, 4 января

Франция – Норвегия

Каролин Гарсия – Мален Хельго – 2:1 (6:2, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5))

Каролин Гарсия – Мален Хельго – 2:1 (6:2, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5)) Адриан Маннарино – Каспер Рууд – 0:2 (1:6, 4:6)

Адриан Маннарино – Каспер Рууд – 0:2 (1:6, 4:6) Каролин Гарсия / Эдуар Роже-Васслен – Ульрикке Эйкери / Каспер Рууд – 2:0 (7:5, 6:4)

Среда, 3 января

Польша – Китай – 3:0

Ига Свентек – Чжэн Циньвень – 2:0 (6:2, 6:3)

Ига Свентек – Чжэн Циньвень – 2:0 (6:2, 6:3) Хуберт Хуркач – Чжан Чжичжэнь – 2:0 (6:3, 6:4)

Хуберт Хуркач – Чжан Чжичжэнь – 2:0 (6:3, 6:4) Катажина Питер / Ян Зелински – Ю Сяоди / Фацзин Сунь – 2:1 (6:3, 5:7, [10:7])

Австралия – Сербия – 3:0

Айла Томлянович – Наталья Стеванович – 2:0 (6:1, 6:1)

Айла Томлянович – Наталья Стеванович – 2:0 (6:1, 6:1) Алекс Де Минаур – Новак Джокович – 2:0 (6:4, 6:4)

Алекс Де Минаур – Новак Джокович – 2:0 (6:4, 6:4) Сторм Хантер / Мэттью Эбден – Деяна Раданович / Никола Качич – 2:0 (6:3, 6:3)

ГРУППОВОЙ ЭТАП

Группа А

Сборная Испания Польша Бразилия Очки В-П Испания - 1:2 2:1 1 3-3 Польша 2:1 - 3:0 2 5-1 Бразилия 1:2 0:3 - 0 1-5

Результаты матчей сборных

Испания – Бразилия – 2:1

– Бразилия – 2:1 Польша – Бразилия – 3:0

– Бразилия – 3:0 Польша – Испания – 2:1

Пятница, 29 декабря

Испания – Бразилия

Алехандро Давидович Фокина – Тьяго Уайлд – 2:0 (6:4, 6:0)

Алехандро Давидович Фокина – Тьяго Уайлд – 2:0 (6:4, 6:0) Сара Соррибес-Тормо – Беатрис Хаддад Майя – 0:2 (6:7 (1:7), 2:6)

Сара Соррибес-Тормо – Беатрис Хаддад Майя – 0:2 (6:7 (1:7), 2:6) Сара Соррибес-Тормо / Алехандро Давидович Фокина – Беатрис Хаддад Майя / Марсело Мело – 2:0 (6:4, 7:5)

Суббота, 30 декабря

Польша – Бразилия

Ига Свентек – Беатрис Хаддад Майя – 2:0 (6:2, 6:2)

Ига Свентек – Беатрис Хаддад Майя – 2:0 (6:2, 6:2) Хуберт Хуркач – Тьяго Уайлд – 2:1 (6:7 (4:7), 6:2, 6:2)

Хуберт Хуркач – Тьяго Уайлд – 2:1 (6:7 (4:7), 6:2, 6:2) Ига Свентек / Хуберт Хуркач – Беатрис Хаддад Майя / Марсело Мело – 2:0 (6:4, 6:3)

Понедельник, 1 января

Польша – Испания

Ига Свентек – Сара Соррибес-Тормо – 2:0 (6:2, 6:1)

Ига Свентек – Сара Соррибес-Тормо – 2:0 (6:2, 6:1) Хуберт Хуркач – Алехандро Давидович Фокина – 1:2 (6:3, 3:6, 4:6)

Хуберт Хуркач – Алехандро Давидович Фокина – 1:2 (6:3, 3:6, 4:6) Ига Свентек / Хуберт Хуркач – Сара Соррибес-Тормо / Алехандро Давидович Фокина – 2:0 (6:0, 6:0)

Группа В

Сборная Греция Канада Чили Очки В-П Греция - 3:0 1:2 1 4-2 Канада 0:3 - 2:1 1 2-4 Чили 2:1 1:2 - 1 3-3

Результаты матчей сборных

Греция – Чили – 1:2

Греция – – 1:2 Канада – Чили – 2:1

– Чили – 2:1 Греция – Канада – 3:0

Воскресенье, 31 декабря

Канада – Чили

Лейла Фернандес – Даниэла Сегель – 2:0 (6:2, 6:3)

Лейла Фернандес – Даниэла Сегель – 2:0 (6:2, 6:3) Стивен Диас – Николас Харри – 0:2 (5:7, 4:6)

Стивен Диас – Николас Харри – 0:2 (5:7, 4:6) Лейла Фернандес / Стивен Диас – Даниэла Сегель / Томас Барриос – 2:1 (7:5, 4:6, [10:8])

Вторник, 2 января

Греция – Чили

Мария Саккари – Даниэла Сегель – 2:0 (6:0, 6:1)

Мария Саккари – Даниэла Сегель – 2:0 (6:0, 6:1) Стефанос Сакелларидис – Николас Харри – 1:2 (3:6, 6:3, 5:7)

Стефанос Сакелларидис – Николас Харри – 1:2 (3:6, 6:3, 5:7) Мария Саккари / Стефанос Циципас – Даниэла Сегель / Томас Барриос – 1:2 (7:6 (7:5), 3:6, [6:10])

Среда, 3 января

Греция – Канада

Мария Саккари – Лейла Фернандес – 2:0 (7:6 (7:2), 6:3)

Мария Саккари – Лейла Фернандес – 2:0 (7:6 (7:2), 6:3) Стефанос Циципас – Стивен Диас – 2:0 (6:2, 6:3)

Стефанос Циципас – Стивен Диас – 2:0 (6:2, 6:3) Деспина Папамихаил / Петрос Циципас – Стэйси Фунг / Феликс Оже-Альяссим – 2:0 (7:5, 6:4)

Группа С

Сборная США Австралия Великобритания Очки В-П США - 1:2 2:1 1 3-3 Австралия 2:1 - 1:2 1 3-3 Великобритания 1:2 2:1 - 1 3-3

Результаты матчей сборных

США – Австралия – 1:2

США – – 1:2 США – Великобритания – 2:1

– Великобритания – 2:1 Великобритания – Австралия – 2:1

Четверг, 29 декабря

Великобритания – Австралия

Кэмерон Норри – Алекс Де Минаур – 2:1 (6:4, 2:6, 7:6 (7:2))

Кэмерон Норри – Алекс Де Минаур – 2:1 (6:4, 2:6, 7:6 (7:2)) Кэти Бултер – Айла Томлянович – 2:0 (6:2, 6:4)

Кэти Бултер – Айла Томлянович – 2:0 (6:2, 6:4) Кэти Бултер / Нил Скупски – Сторм Хантер / Мэттью Эбден – 0:2 (3:6, 6:7 (5:7))

Воскресенье, 31 декабря

США – Великобритания

Тейлор Фритц – Кэмерон Норри – 2:0 (7:6 (7:5), 6:4)

Тейлор Фритц – Кэмерон Норри – 2:0 (7:6 (7:5), 6:4) Джессика Пегула – Кэти Бултер – 1:2 (7:5, 4:6, 4:6)

Джессика Пегула – Кэти Бултер – 1:2 (7:5, 4:6, 4:6) Джессика Пегула / Тейлор Фритц – Кэти Бултер / Нил Скупски – 2:1 (1:6, 7:6 (7:4), [10:7])

Понедельник, 1 января

США – Австралия

Джессика Пегула – Айла Томлянович – 2:0 (7:6 (8:6), 6:3

Джессика Пегула – Айла Томлянович – 2:0 (7:6 (8:6), 6:3 Тейлор Фритц – Алекс Де Минаур – 0:2 (4:6, 2:6)

Тейлор Фритц – Алекс Де Минаур – 0:2 (4:6, 2:6) Джессика Пегула / Раджив Рам – Сторм Хантер / Мэттью Эбден – 0:2 (3:6, 1:6)

Группа D

Сборная Италия Франция Германия Очки В-П Италия - 0:3 1:2 0 1-5 Франция 3:0 - 2:1 1 5-1 Германия 2:1 1:2 - 1 3-3

Результаты матчей сборных

Италия – Германия – 1:2

Италия – – 1:2 Италия – Франция

Италия – Франция Германия – Франция – 1:2

Суббота, 30 декабря

Италия – Германия

Жасмин Паолини – Анжелика Кербер – 2:0 (6:4, 7:5)

Жасмин Паолини – Анжелика Кербер – 2:0 (6:4, 7:5) Лоренцо Сонего – Александр Зверев – 1:2 (7:6 (7:5), 3:6, 4:6

Лоренцо Сонего – Александр Зверев – 1:2 (7:6 (7:5), 3:6, 4:6 Ангелика Морателли / Лоренцо Сонего – Лаура Зигемунд / Максимилиан Мартерер – 3:6, 0:6

Понедельник, 1 января

Германия – Франция

Анжелика Кербер – Каролин Гарсия – 1:2 (6:1, 2:6, 2:6)

Анжелика Кербер – Каролин Гарсия – 1:2 (6:1, 2:6, 2:6) Александр Зверев – Адриан Маннарино – 2:1 (4:6, 6:4, 6:3)

Александр Зверев – Адриан Маннарино – 2:1 (4:6, 6:4, 6:3) Анжелика Кербер / Александр Зверев – Каролин Гарсия / Эдуар Роже-Васслен – 1:2 (6:7 (4:7), 6:2, [10:12])

Среда, 3 января

Италия – Франция

Лоренцо Сонего – Адриан Маннарино – 0:2 (4:6, 4:6)

Лоренцо Сонего – Адриан Маннарино – 0:2 (4:6, 4:6) Жасмин Паолини – Каролин Гарсия – 1:2 (4:6, 7:5, 4:6)

Жасмин Паолини – Каролин Гарсия – 1:2 (4:6, 7:5, 4:6) Нурия Бранкаччио / Флавио Коболли – Эликсан Лечемия / Эдуар Роже-Васслен – 0:2 (6:7 (5:7), 4:6)

Группа Е

Сборная Чехия Сербия Китай Очки В-П Чехия - 1:2 0:3 0 1-5 Сербия 2:1 - 2:1 1 4-2 Китай 3:0 1:2 - 1 4-2

Результаты матчей сборных

Чехия – Сербия – 1:2

Чехия – – 1:2 Чехия – Китай – 0:3

Чехия – Китай – 0:3 Сербия – Китай – 2:1

Суббота, 30 декабря

Чехия – Китай

Иржи Легечка – Чжан Чжичжэнь – 1:2 (7:5, 3:6, 4:6)

Иржи Легечка – Чжан Чжичжэнь – 1:2 (7:5, 3:6, 4:6) Маркета Вондроушова – Чжэн Циньвень – 1:2 (1:6, 6:2, 1:6)

Маркета Вондроушова – Чжэн Циньвень – 1:2 (1:6, 6:2, 1:6) Маркета Вондроушова / Иржи Легечка – Чжан Чжичжень / Чжен Циньвень – 0:2 (1:6, 2:6)

Воскресенье, 31 декабря

Сербия – Китай

Новак Джокович – Чжан Чжичжэнь – 2:0 (6:3, 6:2)

Новак Джокович – Чжан Чжичжэнь – 2:0 (6:3, 6:2) Ольга Данилович – Чжэн Циньвень – 0:2 (4:6, 2:6)

Ольга Данилович – Чжэн Циньвень – 0:2 (4:6, 2:6) Ольга Данилович / Новак Джокович – Чжэн Циньвень / Чжан Чжичжэнь – 2:1 (6:4, 1:6, [10:6])

Вторник, 2 января

Чехия – Сербия

Маркета Вондроушова – Ольга Данилович – 2:1 (6:1, 3:6, 6:3)

Маркета Вондроушова – Ольга Данилович – 2:1 (6:1, 3:6, 6:3) Иржи Легечка – Новак Джокович – 1:2 (1:6, 7:6 (7:3), 1:6)

Иржи Легечка – Новак Джокович – 1:2 (1:6, 7:6 (7:3), 1:6) Мириам Колодзиева / Петр Ноуза – Ольга Данилович / Хамад Медъедович – 1:2 (6:4, 6:7 (2:7), [8:10]

Группа F

Сборная Норвегия Хорватия Нидерланды Очки В-П Норвегия - 2:1 1:2 1 3-3 Хорватия 1:2 - 2:1 1 3-3 Нидерланды 2:1 1:2 - 1 3-3

Результаты матчей сборных

Норвегия – Хорватия – 2:1

– Хорватия – 2:1 Норвегия – Нидерланды – 1:2

Норвегия – – 1:2 Хорватия – Нидерланды – 2:1

Суббота, 30 декабря

Норвегия – Нидерланды

Мален Хельго – Аранча Рус – 0:2 (6:7 (4:7), 1:6)

Мален Хельго – Аранча Рус – 0:2 (6:7 (4:7), 1:6) Каспер Рууд – Таллон Грикспор – 2:0 (6:3, 6:4)

Каспер Рууд – Таллон Грикспор – 2:0 (6:3, 6:4) Ульрикке Эйкери / Каспер Рууд – Дэми Схюрс / Уэсли Кольхоф – 0:2 (6:7 (5:7), 7:5)

Понедельник, 1 января

Норвегия – Хорватия

Каспер Рууд – Борна Чорич – 2:0 (6:4, 6:1)

Каспер Рууд – Борна Чорич – 2:0 (6:4, 6:1) Мален Хельго – Донна Векич – 1:2 (5:7, 6:3, 3:6)

Мален Хельго – Донна Векич – 1:2 (5:7, 6:3, 3:6) Ульрикке Эйкери / Каспер Рууд – Донна Векич / Иван Додиг – 2:1 (6:2, 3:6, [10:7])

Вторник, 2 января

Хорватия – Нидерланды