В воскресенье, 7 января, состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором встретились «Манчестер Сити» и «Хаддерсфилд». Игра прошла в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».

Убедительную победу в матче одержали «горожане со счетом 5:0.

Кубок Англии. 1/32 финала. 7 января

Манчестер Сити – Хаддерсфилд – 5:0

Голы: Фоден, 33, 65, Альварес, 37, Бобб, 58, Доку, 74.

Видеообзор матча