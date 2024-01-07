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Кубок Англии
Манчестер Сити
07.01.2024 16:00 – FT 5 : 0
Хаддерсфилд Таун
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Кубок Англии
07 января 2024, 21:08 | Обновлено 07 января 2024, 21:09
236
0

Манчестер Сити – Хаддерсфилд – 5:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите обзор матча 1/32 финала Кубка Англии

07 января 2024, 21:08 | Обновлено 07 января 2024, 21:09
236
0
Манчестер Сити – Хаддерсфилд – 5:0. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити

В воскресенье, 7 января, состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором встретились «Манчестер Сити» и «Хаддерсфилд». Игра прошла в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».

Убедительную победу в матче одержали «горожане со счетом 5:0.

Кубок Англии. 1/32 финала. 7 января

Манчестер Сити – Хаддерсфилд – 5:0

Голы: Фоден, 33, 65, Альварес, 37, Бобб, 58, Доку, 74.

Видеообзор матча

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Жереми Доку (Манчестер Сити).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Оскар Бобб (Манчестер Сити).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Манчестер Сити).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
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Манчестер Сити Хаддерсфилд Кубок Англии по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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