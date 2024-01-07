Кубок Англии
07.01.2024 16:00 – FT 5 : 0
Кубок Англии07 января 2024, 21:08 | Обновлено 07 января 2024, 21:09
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Манчестер Сити – Хаддерсфилд – 5:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите обзор матча 1/32 финала Кубка Англии
07 января 2024, 21:08 | Обновлено 07 января 2024, 21:09
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В воскресенье, 7 января, состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором встретились «Манчестер Сити» и «Хаддерсфилд». Игра прошла в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».
Убедительную победу в матче одержали «горожане со счетом 5:0.
Кубок Англии. 1/32 финала. 7 января
Манчестер Сити – Хаддерсфилд – 5:0
Голы: Фоден, 33, 65, Альварес, 37, Бобб, 58, Доку, 74.
Видеообзор матча
События матча
74’
ГОЛ ! Мяч забил Жереми Доку (Манчестер Сити).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Оскар Бобб (Манчестер Сити).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Манчестер Сити).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
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