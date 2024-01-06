Кубок Англии
07.01.2024 16:00 - : -
Кубок Англии06 января 2024, 11:57 |
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Манчестер Сити – Хаддерсфилд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 января в 16:00 поединок 1/32 финала английского кубка
06 января 2024, 11:57 |
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В воскресенье, 7 января, состоится матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Хаддерсфилд». Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».
Манчестер Сити – Хаддерсфилд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Сити – Хаддерсфилд. Смотреть онлайн. LIVE трансляцияСмотреть трансляцию
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