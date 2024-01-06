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Кубок Англии
Манчестер Сити
07.01.2024 16:00 - : -
Хаддерсфилд Таун
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Кубок Англии
06 января 2024, 11:57 |
76
0

Манчестер Сити – Хаддерсфилд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 января в 16:00 поединок 1/32 финала английского кубка

06 января 2024, 11:57 |
76
0
Манчестер Сити – Хаддерсфилд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 7 января, состоится матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Хаддерсфилд». Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».

Манчестер Сити – Хаддерсфилд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Сити – Хаддерсфилд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Хаддерсфилд Манчестер Сити Кубок Англии по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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