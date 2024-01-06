В воскресенье, 7 января, состоится матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Хаддерсфилд». Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».

Манчестер Сити – Хаддерсфилд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция