Мощный старт от чемпиона. Манчестер Сити разобрался с Хаддерсфилдом
«Горожане» начали выступления в Кубке Англии
В воскресенье, 7 января, состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором встретились «Манчестер Сити» и «Хаддерсфилд». Игра прошла в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».
Убедительную победу в матче одержали подопечные Джузепа Гвардиолы, которые являются действующими победителями турнира. Дубль за «горожан» сегодня оформил Фил Фоден, по голу забили Хуан Альварес, Жереми Доку и Оскар Бобб.
Кубок Англии. 1/32 финала. 7 января
Манчестер Сити – Хаддерсфилд – 5:0
Голы: Фоден, 33, 65, Альварес, 37, Бобб, 58, Доку, 74.
Манчестер Сити: Ортега, Аканджи (Матеуш Нунеш, 18), Рубен Диаш, Гвардиол, Льюис, Серхио Гомес, Ковачич (Райт, 75), Грилиш (Доку, 57), Фоден (Хэмилтон, 76), Бобб, Альварес (де Брюйне, 57).
Хаддерсфилд: Николс, Спенсер, Лис, Гелик, Эдмондс-Грин, Джексон, Уайлз (Иорпенда, 88), Рудони, Томас, Матос (Радулович, 61), Корома (Диарра, 81).
Результаты других матчей:
- Вест Бромвич – Олдершот – 4:1
- Вест Хэм – Бристоль Сити – 1:1
- Лутон Таун – Болтон – 0:0
- Ноттингем Форест – Блэкпул – 2:2
- Питерборо Юнайтед – Лидс – 0:3
- Шрусбери Таун – Рексхэм – 0:1
Your half-time scores 👊 pic.twitter.com/2lx44ARSGM— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 7, 2024
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