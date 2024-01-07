Мощный старт от чемпиона. Манчестер Сити разобрался с Хаддерсфилдом

В воскресенье, 7 января, состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором встретились «Манчестер Сити» и «Хаддерсфилд». Игра прошла в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».

Убедительную победу в матче одержали подопечные Джузепа Гвардиолы, которые являются действующими победителями турнира. Дубль за «горожан» сегодня оформил Фил Фоден, по голу забили Хуан Альварес, Жереми Доку и Оскар Бобб.

Кубок Англии. 1/32 финала. 7 января

Манчестер Сити – Хаддерсфилд – 5:0

Голы: Фоден, 33, 65, Альварес, 37, Бобб, 58, Доку, 74.



Манчестер Сити: Ортега, Аканджи (Матеуш Нунеш, 18), Рубен Диаш, Гвардиол, Льюис, Серхио Гомес, Ковачич (Райт, 75), Грилиш (Доку, 57), Фоден (Хэмилтон, 76), Бобб, Альварес (де Брюйне, 57).



Хаддерсфилд: Николс, Спенсер, Лис, Гелик, Эдмондс-Грин, Джексон, Уайлз (Иорпенда, 88), Рудони, Томас, Матос (Радулович, 61), Корома (Диарра, 81).

Результаты других матчей:

Вест Бромвич – Олдершот – 4:1

Вест Хэм – Бристоль Сити – 1:1

Лутон Таун – Болтон – 0:0

Ноттингем Форест – Блэкпул – 2:2

Питерборо Юнайтед – Лидс – 0:3

Шрусбери Таун – Рексхэм – 0:1