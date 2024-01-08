Ноттингем – Блэкпул – 2:2. Лесники оступились. Видео голов и обзор

7 января в матче 1/32 Кубка Англии «Ноттингем Форест" на своем поле принимал «Блэкпул» из Лиги 1.

«Лесники» к матчу подходили в хорошем настроении, ведь в предыдущих двух мачтах они обыграли МЮ и Ньюкасл в АПЛ.

Нуну Санту выпустил на поле резервный состав, что и вылилось в большие проблемы. К средине первого тайма гости вели в два мяча. «Ноттингем» сумел отыграться, но теперь придется отправиться в Блэкпул, чтобы сыграть переигровку.

Кубок Англии. 1/32 финала. 7 января.

Ноттингем – Блэкпул – 2:2

Голы: Домингес (39), Гиббс-Уайт (56) – Габриэл (25), Морган (27)

Видеообзор матча