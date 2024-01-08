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  4. Ноттингем – Блэкпул – 2:2. Лесники оступились. Видео голов и обзор
Англия
08 января 2024, 02:44 |
37
0

Ноттингем – Блэкпул – 2:2. Лесники оступились. Видео голов и обзор

«Лесники» после двух побед подряд в АПЛ не смогли одолеть скромный клуб

08 января 2024, 02:44 |
37
0
Ноттингем – Блэкпул – 2:2. Лесники оступились. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

7 января в матче 1/32 Кубка Англии «Ноттингем Форест" на своем поле принимал «Блэкпул» из Лиги 1.

«Лесники» к матчу подходили в хорошем настроении, ведь в предыдущих двух мачтах они обыграли МЮ и Ньюкасл в АПЛ.

Нуну Санту выпустил на поле резервный состав, что и вылилось в большие проблемы. К средине первого тайма гости вели в два мяча. «Ноттингем» сумел отыграться, но теперь придется отправиться в Блэкпул, чтобы сыграть переигровку.

Кубок Англии. 1/32 финала. 7 января.

Ноттингем – Блэкпул – 2:2

Голы: Домингес (39), Гиббс-Уайт (56) – Габриэл (25), Морган (27)

Видеообзор матча

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Ноттингем Форест Блэкпул Кубок Англии по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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