Ноттингем – Блэкпул – 2:2. Лесники оступились. Видео голов и обзор
«Лесники» после двух побед подряд в АПЛ не смогли одолеть скромный клуб
7 января в матче 1/32 Кубка Англии «Ноттингем Форест" на своем поле принимал «Блэкпул» из Лиги 1.
«Лесники» к матчу подходили в хорошем настроении, ведь в предыдущих двух мачтах они обыграли МЮ и Ньюкасл в АПЛ.
Нуну Санту выпустил на поле резервный состав, что и вылилось в большие проблемы. К средине первого тайма гости вели в два мяча. «Ноттингем» сумел отыграться, но теперь придется отправиться в Блэкпул, чтобы сыграть переигровку.
Кубок Англии. 1/32 финала. 7 января.
Ноттингем – Блэкпул – 2:2
Голы: Домингес (39), Гиббс-Уайт (56) – Габриэл (25), Морган (27)
Видеообзор матча
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