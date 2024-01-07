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Чемпионат Италии
Торино
07.01.2024 16:00 – FT 3 : 0
Наполи
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Италия
07 января 2024, 18:10 | Обновлено 07 января 2024, 18:13
214
0

Серия А. Разгромное поражение Наполи, победа Лацио

Состоялись еще два матча 19-го тура Серии А

07 января 2024, 18:10 | Обновлено 07 января 2024, 18:13
214
0
Серия А. Разгромное поражение Наполи, победа Лацио
Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпион Италии «Наполи» завершил первый круг нынешнего сезона Серии А разгромным поражением 0:3 на выезде от «Торино». Удаление в своем дебютном матче за команду Вальтера Маццарри спустя 4 минуты после выхода на замену заработал правый защитник Паскуале Маццоки.

В другом матче римский «Лацио» на выезде минимально обыграл «Удинезе».

Серия А. 19-й тур

Торино – Наполи – 3:0
Голы: Санабрия 43, Влашич 52, Буонджорно 66
Удаление: Маццокки 50 (Наполи)

Удинезе – Лацио – 1:2
Голы: Волас 59 – Пеллегрини 12, Весино 76

Ранее «Милан» на выезде обыграл «Эмполи».

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Серия A чемпионат Италии по футболу Наполи Торино Удинезе Лацио
Источник Sport.ua
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