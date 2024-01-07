Серия А. Разгромное поражение Наполи, победа Лацио
Состоялись еще два матча 19-го тура Серии А
Чемпион Италии «Наполи» завершил первый круг нынешнего сезона Серии А разгромным поражением 0:3 на выезде от «Торино». Удаление в своем дебютном матче за команду Вальтера Маццарри спустя 4 минуты после выхода на замену заработал правый защитник Паскуале Маццоки.
В другом матче римский «Лацио» на выезде минимально обыграл «Удинезе».
Серия А. 19-й тур
Торино – Наполи – 3:0
Голы: Санабрия 43, Влашич 52, Буонджорно 66
Удаление: Маццокки 50 (Наполи)
Удинезе – Лацио – 1:2
Голы: Волас 59 – Пеллегрини 12, Весино 76
Ранее «Милан» на выезде обыграл «Эмполи».
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