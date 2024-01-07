Серия А. Разгромное поражение Наполи, победа Лацио

Чемпион Италии «Наполи» завершил первый круг нынешнего сезона Серии А разгромным поражением 0:3 на выезде от «Торино». Удаление в своем дебютном матче за команду Вальтера Маццарри спустя 4 минуты после выхода на замену заработал правый защитник Паскуале Маццоки.

В другом матче римский «Лацио» на выезде минимально обыграл «Удинезе».

Серия А. 19-й тур

Торино – Наполи – 3:0

Голы: Санабрия 43, Влашич 52, Буонджорно 66

Удаление: Маццокки 50 (Наполи)

Удинезе – Лацио – 1:2

Голы: Волас 59 – Пеллегрини 12, Весино 76

Ранее «Милан» на выезде обыграл «Эмполи».