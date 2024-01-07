ФОТО. Экс-тренер Шахтера посетил матч украинца в Кубке Англии
Патрик ван Леувен присутствовал на игре «Сандерленд» – «Ньюкасл»
6 января в матче третьего раунда Кубка Англии состоялось дерби между «Сандерлендом» и «Ньюкаслом». Победу одержал представитель АПЛ со счетом 3:0. В составе «Сандерленда» в основе вышел Назарий Русин и провел на поле 85 минут.
За этим матчем наблюдал вживую бывший наставник донецкого «Шахтера» Патрик ван Леувен, который поделился соответствующими фотографиями в инстаграм.
Напомним, в октябре 2023 года Ван Леувен был уволен с должности главного тренера «Шахтера». В настоящее время голландский специалист пока не нашел новое место работы.
ФОТО. Экс-тренер Шахтера посетил матч украинца в Кубке Англии
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