Титул не помог. Гофф потеряет статус третьей ракетки мира

Третья ракетка мира и чемпионка US Open 2023 Коко Гофф (США) защитила титул в Окленде (Новая Зеландия), переиграв в финале первую ракетку Украины Элину Свитолину (WTA 25) – 6:7(4), 6:3, 6:3.

Тем не менее, со следующей недели американка опустится на четвертую строчку мирового рейтинга, пропустив в топ-3 победительницу соревнований в Брисбене Елену Рыбакину. Отметим, что для представительницы Казахстана это будет повторение личного рекорда в мировом рейтинге. Впервые она попала в топ-3 в январе прошлого года.

На Australian Open Гофф будет защищать 240 очков за четвертый круг, Рыбакина – 1300 очков за финал. До AO Елена также планирует сыграть на соревнованиях в Аделаиде, где она является лидером посева.