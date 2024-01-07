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WTA
07 января 2024, 10:30 | Обновлено 07 января 2024, 10:31
1279
0

Титул не помог. Гофф потеряет статус третьей ракетки мира

Но в перспективе ситуация у Коко очень неплохая

07 января 2024, 10:30 | Обновлено 07 января 2024, 10:31
1279
0
Титул не помог. Гофф потеряет статус третьей ракетки мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

Третья ракетка мира и чемпионка US Open 2023 Коко Гофф (США) защитила титул в Окленде (Новая Зеландия), переиграв в финале первую ракетку Украины Элину Свитолину (WTA 25) – 6:7(4), 6:3, 6:3.

Тем не менее, со следующей недели американка опустится на четвертую строчку мирового рейтинга, пропустив в топ-3 победительницу соревнований в Брисбене Елену Рыбакину. Отметим, что для представительницы Казахстана это будет повторение личного рекорда в мировом рейтинге. Впервые она попала в топ-3 в январе прошлого года.

На Australian Open Гофф будет защищать 240 очков за четвертый круг, Рыбакина – 1300 очков за финал. До AO Елена также планирует сыграть на соревнованиях в Аделаиде, где она является лидером посева.

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Коко Гофф Елена Рыбакина WTA Окленд WTA Брисбен
Источник Sport.ua
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