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  4. Оформил суперсейв. Стала известна оценка Трубина за матч Арока – Бенфика
Португалия
06 января 2024, 23:16 |
1528
0

Оформил суперсейв. Стала известна оценка Трубина за матч Арока – Бенфика

«Орлы» переиграли соперников со счетом 3:0 на выезде

06 января 2024, 23:16 |
1528
0
Оформил суперсейв. Стала известна оценка Трубина за матч Арока – Бенфика
ФК Бенфика. Анатолий Трубин

6 января состоялся матч 16-го тура чемпионата Португалии между командами «Арока» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «орлов».

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин провел сухой матч.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.1 баллов.

За матч Анатолий совершил 1 суперсейв после того, как защита «Бенфики» подарила мяч соперникам в штрафной.

Представитель Украины в составе «Ароки» Богдан Милованов, который отыграл весь поединок, получил 6.00 баллов.

Лучшим игроком встречи был признан автор гол и ассиста Рафа Силва (8.3).

Оценки WhoScored за матч Арока – Бенфика – 0:3

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Анатолий Трубин Богдан Милованов Рафа Силва Бенфика Арока чемпионат Португалии по футболу оценки WhoScored
Источник Sport.ua
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