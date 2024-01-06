Оформил суперсейв. Стала известна оценка Трубина за матч Арока – Бенфика
«Орлы» переиграли соперников со счетом 3:0 на выезде
6 января состоялся матч 16-го тура чемпионата Португалии между командами «Арока» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «орлов».
Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин провел сухой матч.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.1 баллов.
За матч Анатолий совершил 1 суперсейв после того, как защита «Бенфики» подарила мяч соперникам в штрафной.
Представитель Украины в составе «Ароки» Богдан Милованов, который отыграл весь поединок, получил 6.00 баллов.
Лучшим игроком встречи был признан автор гол и ассиста Рафа Силва (8.3).
Оценки WhoScored за матч Арока – Бенфика – 0:3
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