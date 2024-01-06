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Португалия
06 января 2024, 22:22 | Обновлено 06 января 2024, 22:28
840
0

ВИДЕО. Украинская стена. Трубин совершил суперсейв после привоза Бенфики

Украинский вратарь провел на поле весь матч

06 января 2024, 22:22 | Обновлено 06 января 2024, 22:28
840
0
ВИДЕО. Украинская стена. Трубин совершил суперсейв после привоза Бенфики
Getty Images/Global Images Ukraine

6 января состоялся матч 16-го тура чемпионата Португалии между командами «Арока» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «орлов».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин провел сухой матч. Интересно, что на 41-й минуте поединка оборона «Бенфики» сделала все для того, чтобы 22-летний вратарь вытаскивал мяч из сетки своих ворот, однако Анатолий спас команду после нелепой ошибки. Трубин успел сократить расстояние между собой и нападающим «Ароки», что позволило ему отразить удар с очень близкой дистанции.

ВИДЕО. Украинская стена. Трубин совершил суперсейв после привоза Бенфики

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Бенфика чемпионат Португалии по футболу Арока Анатолий Трубин видео
Источник Sport.ua
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