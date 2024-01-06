ВИДЕО. Украинская стена. Трубин совершил суперсейв после привоза Бенфики
Украинский вратарь провел на поле весь матч
6 января состоялся матч 16-го тура чемпионата Португалии между командами «Арока» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «орлов».
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Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин провел сухой матч. Интересно, что на 41-й минуте поединка оборона «Бенфики» сделала все для того, чтобы 22-летний вратарь вытаскивал мяч из сетки своих ворот, однако Анатолий спас команду после нелепой ошибки. Трубин успел сократить расстояние между собой и нападающим «Ароки», что позволило ему отразить удар с очень близкой дистанции.
ВИДЕО. Украинская стена. Трубин совершил суперсейв после привоза Бенфики
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