6 января состоялся матч 16-го тура чемпионата Португалии между командами «Арока» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «орлов».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин провел сухой матч. Интересно, что на 41-й минуте поединка оборона «Бенфики» сделала все для того, чтобы 22-летний вратарь вытаскивал мяч из сетки своих ворот, однако Анатолий спас команду после нелепой ошибки. Трубин успел сократить расстояние между собой и нападающим «Ароки», что позволило ему отразить удар с очень близкой дистанции.

ВИДЕО. Украинская стена. Трубин совершил суперсейв после привоза Бенфики