Украинское дерби. Стали известны стартовые составы на матч Арока – Бенфика
Матч 16-го тура чемпионата Португалии начнется в 20:00
Сегодня, 6 января, «Арока» на своем домашнем стадионе в матче 16-го тура чемпионата Португалии примет лиссабонскую «Бенфику». Начало матча – в 20:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 13-е и 2-е места в турнирной таблице соответственно.
Украинский защитник «Ароки» Богдан Милованов начнет игру в основном составе, как и вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Арока»: Де Арруабаррена, Эсгайо, Монтеро, Галович, Милованов, Силла, Куасси, Кристо, Симау, Хасон, Мухика.
«Бенфика»: Трубин, Морату, Отаменди, Антониу Силва, Аурснес, Кокджу, Невес, Мариу, Рафа Силва, Ди Мария, Кабрал.
𝟭𝟭 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 🟡🔵— FC Arouca (@OficialFCArouca) January 6, 2024
Este é nosso 11 inicial powered by @solverdept! 🐺#LobosDeArouca #AmorEPaixao pic.twitter.com/wHGaIJU2KO
🦅 O nosso 1️⃣1️⃣ 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟!#FCASLB • #LigaPortugal pic.twitter.com/oNsOz2HZ80— SL Benfica (@SLBenfica) January 6, 2024
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