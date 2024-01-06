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Португалия
06 января 2024, 19:52 | Обновлено 06 января 2024, 19:56
765
0

Украинское дерби. Стали известны стартовые составы на матч Арока – Бенфика

Матч 16-го тура чемпионата Португалии начнется в 20:00

06 января 2024, 19:52 | Обновлено 06 января 2024, 19:56
765
0
Украинское дерби. Стали известны стартовые составы на матч Арока – Бенфика
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 6 января, «Арока» на своем домашнем стадионе в матче 16-го тура чемпионата Португалии примет лиссабонскую «Бенфику». Начало матча – в 20:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 13-е и 2-е места в турнирной таблице соответственно.

Украинский защитник «Ароки» Богдан Милованов начнет игру в основном составе, как и вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Арока»: Де Арруабаррена, Эсгайо, Монтеро, Галович, Милованов, Силла, Куасси, Кристо, Симау, Хасон, Мухика.

«Бенфика»: Трубин, Морату, Отаменди, Антониу Силва, Аурснес, Кокджу, Невес, Мариу, Рафа Силва, Ди Мария, Кабрал.

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Арока Бенфика чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Богдан Милованов стартовые составы
Источник Sport.ua
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