Украинское дерби. Стали известны стартовые составы на матч Арока – Бенфика

Сегодня, 6 января, «Арока» на своем домашнем стадионе в матче 16-го тура чемпионата Португалии примет лиссабонскую «Бенфику». Начало матча – в 20:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 13-е и 2-е места в турнирной таблице соответственно.

Украинский защитник «Ароки» Богдан Милованов начнет игру в основном составе, как и вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Арока»: Де Арруабаррена, Эсгайо, Монтеро, Галович, Милованов, Силла, Куасси, Кристо, Симау, Хасон, Мухика.

«Бенфика»: Трубин, Морату, Отаменди, Антониу Силва, Аурснес, Кокджу, Невес, Мариу, Рафа Силва, Ди Мария, Кабрал.