На Судакова хватит. Назван трансферный бюджет Наполи на январь

Чемпион Италии «Наполи» рассчитывает серьезно усилить состав в текущее зимнее трансферное окно.

Как сообщает gonfialarete.com со ссылкой на Corriere dello Sport, владелец и президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис выделит на покупку новых футболистов в январе 60 миллионов евро.

«Наполи» планирует подписать нескольких исполнителей, практически в каждую из игровых линий.

Одним из приоритетных трансферов для «Наполи» считается 21-летний украинский хавбек «Шахтера» Георгий Судаков. Ранее сообщалось, что за него «горняки» затребовали у итальянцев 18 миллионов евро, хотя эта информация не стыкуется с той, что сообщалась ранее – в частности, об отклоненном украинским клубом предложении по Судакову от «Лейпцига» на 25 миллионов евро.