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  4. На Судакова хватит. Назван трансферный бюджет Наполи на январь
Италия
06 января 2024, 18:26 |
1373
6

На Судакова хватит. Назван трансферный бюджет Наполи на январь

Неаполитанцы рассчитывают как следует усилиться в зимнее трансферное окно

06 января 2024, 18:26 |
1373
6
На Судакова хватит. Назван трансферный бюджет Наполи на январь
Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпион Италии «Наполи» рассчитывает серьезно усилить состав в текущее зимнее трансферное окно.

Как сообщает gonfialarete.com со ссылкой на Corriere dello Sport, владелец и президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис выделит на покупку новых футболистов в январе 60 миллионов евро.

«Наполи» планирует подписать нескольких исполнителей, практически в каждую из игровых линий.

Одним из приоритетных трансферов для «Наполи» считается 21-летний украинский хавбек «Шахтера» Георгий Судаков. Ранее сообщалось, что за него «горняки» затребовали у итальянцев 18 миллионов евро, хотя эта информация не стыкуется с той, что сообщалась ранее – в частности, об отклоненном украинским клубом предложении по Судакову от «Лейпцига» на 25 миллионов евро.

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Наполи трансферы Серии A трансферы Георгий Судаков Шахтер Донецк Аурелио Де Лаурентис
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Lesovij7
Пиарить шахтер умеет хорошо, да судаков интересный игрок, но путь его становления должен быть последовательным, как у довбика, сначала попасть в какой-то клуб середняк и адаптироваться, потом можно идти на повышение, иначе будет как с Мудриком.
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avk2307
Сейчас все команды мира хотят Судакова.
Но дурные деньги есть только у Челси. Надо на них ориентироваться шахтерам
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