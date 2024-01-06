На Судакова хватит. Назван трансферный бюджет Наполи на январь
Неаполитанцы рассчитывают как следует усилиться в зимнее трансферное окно
Чемпион Италии «Наполи» рассчитывает серьезно усилить состав в текущее зимнее трансферное окно.
Как сообщает gonfialarete.com со ссылкой на Corriere dello Sport, владелец и президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис выделит на покупку новых футболистов в январе 60 миллионов евро.
«Наполи» планирует подписать нескольких исполнителей, практически в каждую из игровых линий.
Одним из приоритетных трансферов для «Наполи» считается 21-летний украинский хавбек «Шахтера» Георгий Судаков. Ранее сообщалось, что за него «горняки» затребовали у итальянцев 18 миллионов евро, хотя эта информация не стыкуется с той, что сообщалась ранее – в частности, об отклоненном украинским клубом предложении по Судакову от «Лейпцига» на 25 миллионов евро.
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