Сколько стоит Судаков и на кого может равняться Шахтер, формируя ему цену

1 января во многих европейских чемпионатах открылось зимнее трансферное окно (в Украине оно начнет работу с 21 января и будет активным до 12 марта). Неудивительно, что это обстоятельство традиционно привело к возникновению огромного количества слухов вокруг тех или иных футболистов, которым СМИ и агенты пытаются «подыскать» новые клубы.

В украинской Премьер-лиге наиболее «лакомым кусочком» на рынке ныне является 21-летний атакующий полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков. За этим футболистом присматривают клубы из Англии, Германии и Италии, а некоторые уже сделали вполне конкретные предложения – в частности, недавно сообщалось о 25 миллионах евро от «Лейпцига», от которых руководство «Шахтера» отказалось.

По информации европейских источников, «горняки» уведомили заинтересованные в услугах Судакова стороны о том, что хотят получить за своего таланта не менее 30-35 миллионов евро. В этом случае речь, видимо, идет о базовой части трансфера, так как наверняка «Шахтер» пожелает прописать всевозможные бонусные выплаты, либо же процент от дальнейшей перепродажи, что с учетом молодого возраста Георгия выглядит более чем логично.

Впрочем, в болельщицкой среде заметен весьма активный диалог на предмет того, а сколько же вообще стоит Судаков, какова реальная трансферная стоимость этого полузащитника?

Ярые критиканы отмечают, что говорить о 30-35 миллионах за Судакова смешно, потому как этот футболист, ориентированный на атаку, в текущем сезоне отличился лишь 3 голами и 1 ассистом в 18 поединках. Почитатели таланта Георгия оппонируют – мол, нынешний сезон не совсем показательный, так как в «Шахтере» происходит множество перемен, и менее чем за полгода сменилось уже три главных тренера, да и сам Судаков летом перенес аппендицит, после чего ему потребовалось определенное время, чтобы вернуться к полноценным нагрузкам и уровню игровой формы.

Обычно хоть как-то сгладить противоречия в таких случаях удается при помощи портала Transfermarkt, который ведет учет статистике по каждому профессиональному футболисту, а также определяет его оценочную стоимость. Судаков, по данным этого источника, ныне стоит 18 миллионов евро. Однако в самом понятии «оценочная стоимость» заложено объяснение – это лишь своего рода ориентир, который, к тому же, устанавливается на основании субъективных взглядов ресечеров Transfermarkt.

В профессиональном футболе при возникновении предметного интереса к футболисту со стороны известных клубов, их нынешний владелец при установлении запросной цены всегда ориентируется на рынок, а также ряд ключевых дополнительных показателей. К последним вряд ли стоит относить успешность выступлений Судакова в украинской Премьер-лиге, а вот его качество игры на международной арене – в матчах Лиги чемпионов и в поединках за национальную сборную Украины – наоборот, выступает более чем объективным фактором.

На текущий момент в активе Судакова 12 матчей и 1 забитый мяч за сборную Украины, а также 15 поединков, 1 забитый мяч и 2 ассиста в основной сетке Лиги чемпионов. Взяв эти показатели за своего рода модельные, а также добавив возраст игрока, посмотрим, кто из действующих футболистов может выступать ориентиром для «Шахтера» при формировании оценочной стоимости на Судакова.

Если брать во внимание европейский клубный футбол, то в настоящий момент тут не так много атакующих полузащитников (центральных полузащитников) в возрасте до 21 года с опытом выступлений за национальную сборную на уровне 10 и более матчей. На ум буквально сразу приходят только фамилии 20-летнего Джуда Беллингема («Реал»), 20-летнего Джамала Мусиалы («Бавария»), а также нескольких футболистов с пока еще менее известным статусом – 20-летнего Ханнибала («Манчестер Юнайтед») и 19-летнего Оскара Глуха («Зальцбург»).

Getty Images/Global Images Ukraine. Оскар Глух

Все четверо перечисленных, как и Судаков, имеют опыт выступлений в основной сетке Лиги чемпионов. Беллингем провел в этом турнире уже 28 матчей (10 голов, 8 ассистов), Мусиала – тоже 28 матчей (4 гола, 3 ассиста), Ханнибал – 2 матча, Глух – 6 матчей (2 гола, 1 ассист).

При этом, Беллингем и Мусиала имеют просто заоблачную, как для столь молодых игроков, оценочную стоимость на Transfermarkt – 180 и 110 миллионов евро соответственно. Обосновать ее, пожалуй, можно тем, что Джуд и Джамал регулярно играют в поединках Ла Лиги и Бундеслиги, а еще – выступают за национальные сборные Англии и Германии соответственно. Благодаря этому потенциальный ценник на талантов взлетает «до небес» почти автоматически, хотя выдающиеся выступления самих игроков, особенно Беллингема, сбрасывать со счетов ни в коем случае нельзя, ибо это основа всех оценок.

Показатели Судакова в Лиге чемпионов объективно не дотягивают до тех, которые демонстрирует Беллингем, однако они значительно лучше, чем у Ханнибала и Глуха. При этом, тунисец оценивается на Transfermarkt в 12 миллионов евро, а израильтянин – в 15 миллионов. Примечательно и то, что Ханнибал сыграл всего лишь 12 поединков за первую команду «Манчестер Юнайтед», а ранее на взрослом уровне успел более менее поиграть лишь за «Бирмингем» (41 матч в минувшем сезоне, на правах аренды), но здесь стоит говорить, что это команда Чемпионшипа. Также у Ханнибала 27 матчей за сборную Туниса и ни одного забитого мяча. В последней версии рейтинга ФИФА тунисцы занимают 28-е место, а сборная Украины – 22-е.

Что касается Глуха, то он становится одним из открытий «второго плана» в европейском футболе в рамках нынешнего сезона. Талантливый израильтянин, который является воспитанником академии «Маккаби» из Тель-Авива, перешел в «Зальцбург» в январе минувшего года за 7 миллионов евро при номинальной оценочной стоимости на Transfermarkt в 4,5 миллиона евро. Иными словами, австрийцам пришлось переплатить в 1,56 раза за футболиста, на счету которого на тот момент не было ни одного матча в Лиге чемпионов (Оскар дебютировал в турнире в рядах «Зальцбурга» в текущем сезоне) и было лишь 2 матча (товарищеских) в футболке национальной сборной Израиля (75-е место в рейтинге ФИФА).

Если интерполировать этот расчетный коэффициент на ситуацию с Судаковым, который объективно является уже более опытным игроком с точки зрения международного футбола, нежели Глух на момент трансфера в «Зальцбург», то выходит, что рыночная стоимость Георгия должна составлять где-то 28 миллионов евро (оценочная стоимость на Transfermarkt, умноженная на коэффициент: 18 млн евро * 1,56). Это уже больше, чем давал «Лейпциг» (не забываем, что этот немецкий клуб состоит де-факто в «родственных» связях с «Зальцбургом» через материнскую компанию-собственника – Red Bull), но чуть меньше, чем требует «Шахтер».

Откуда получился еще «довесок» в 2-7 миллионов евро, который хотят «горняки»? Здесь, пожалуй, стоит обратить внимание на продвинутую статистику Судакова в Лиге чемпионов-2023/24. При этом, для чистоты эксперимента, мы возьмем показатели игроков в возрасте до 21 года (включительно), и оценим, как выглядел украинец на фоне сверстников, также принимавших участие в соревновании на его групповой стадии.

Сразу по одиннадцати статистическим показателям Судаков входит в топ-10 среди всех молодых игроков ЛЧ-2023/24. По ряду из них украинец и вовсе занимает места в топ-5, но в целом бросается в глаза, что Георгий очень эффективен при работе с мячом. Он седьмой в турнире среди своих ровесников по общему количеству выполненных передач (278), но зато второй – по числу пасов в финальную треть (49), третий – по пасам вразрез (7), с продвижением мяча (50) и умным передачам (5), шестой – по длинным передачам (23) и седьмой – по глубоким пасам (7).

Если оценивать комплексно, то в какой-то степени такого же рода показателями в этом розыгрыше Лиги чемпионов среди молодых атакующих полузащитников могут похвастаться немногие. Это, в первую очередь, уже упоминавшиеся Джуд Беллингем и Оскар Глух, а также еще два игрока, на которых стоит обратить внимание при попытках сформировать объективную стоимость для Судакова. Речь о 19-летнем Жоау Невеше из «Бенфике» и 21-летнем Луке Сучиче из «Зальцбурга».

Первый лишь в октябре минувшего года дебютировал за сборную Португалии, и пока имеет на своем счету только 3 матча в ее рядах. В Лиге чемпионов этот хавбек имеет за спиной 9 матчей (1 ассист), а «Бенфика» готова рассмотреть продажу таланта не менее чем за 100 миллионов евро, причем интерес к хавбеку проявляет «Манчестер Юнайтед», который в январе, очевидно, получит деньги на усиление состава от нового совладельца Джима Рэтклиффа. Портал Transfermarkt прямо сейчас оценивает Жоау Невеша в 45 миллионов евро – почти втрое дороже, чем Судакова.

Что касается Луки Сучича, то в его активе 5 матчей за сборную Хорватии, а Transfermarkt оценивает его в 18 миллионов евро, как и Судакова. Этот хавбек имеет за спиной уже 22 матча в Лиге чемпионов (2 гола), и по профайлу весьма похож на украинского таланта «Шахтера», но пока все еще продолжает выступать за «Зальцбург». Предметный интерес к Сучичу на рынке был еще в 2022 и начале 2023 годов, однако ни «Ливерпулю», ни «Ньюкаслу», ни «Милану», ни «Ювентусу» договориться с австрийцами о трансфере Сучича не удалось, а затем Лука получил тяжелую травму колена, и выбыл из строя на полгода. Лишь в середине сентября хорват вернулся на поле, но уже показал, что остается одним из лидеров «Зальцбурга» – по крайней мере, в средней линии команды от действий Сучича зависит очень многое.

Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Сучич

В отличие от Сучича, в анамнезе Судакова нет столь серьезных проблем со здоровьем, поэтому Георгий вполне может оцениваться дороже, чем хорват. За Луку, которого ряд хорватских СМИ уже вовсю называет новым Модричем, «Зальцбург», по слухам, хочет выручить от 20 до 25 миллионов евро. Хотя такие цифры гуляли в прессе еще до начала нынешнего сезона, в котором Сучич очень достойно показал себя в поединках Лиги чемпионов…

Как видим, на рынке прямо сейчас есть не так и много молодых атакующих/центральных полузащитников высокого класса, причем даже среди них наблюдается очень большой разброс по стоимости. Если за Беллингема «Реал» летом минувшего года заплатил 103 миллиона евро, то Глуха «Зальцбургу» удалось подписать в Израиле всего за 7 миллионов. Но в целом, прямо сейчас картина складывается таким образом, что 30-35, а то и 40 миллионов евро за Судакова, если их потребует «Шахтер», выглядят более чем адекватной ценой за футболиста с таким талантом, способностями и качеством игры, которое он уже продемонстрировал потенциальным «купцам» в еврокубках и в турнирах национальных сборных.

Другое дело, что после истории с Мудриком, который пока так в полной мере и не отрабатывает инвестированные в него боссами «Челси» 70 миллионов евро, в торгах с «Шахтером» многие клубы могут попытаться сыграть на этом факторе, хотя с другой стороны «горнякам» спешить некуда – у них контракт с Судаковым аж до июня 2028 года…