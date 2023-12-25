Бенфика отпустит игрока только за 100 миллионов евро. Им интересуется МЮ
Жоау Невеш может оказаться в АПЛ
Английский «Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Бенфики» Жоау Невешом, сообщает итальянское издание Corriere dello Sport.
Отмечается, что лиссабонский клуб не отпустит своего 19-летнего таланта дешевле, чем за 100 миллионов евро. Примерно такая сумма фигурирует в контракте футболиста в качестве клаусулы.
В этом сезоне Жоау Невеш провел 25 матчей во всех турнирах за «Бенфику», отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость опорника национальной сборной Португалии в 20 миллионов евро.
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