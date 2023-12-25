Бенфика отпустит игрока только за 100 миллионов евро. Им интересуется МЮ

Английский «Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Бенфики» Жоау Невешом, сообщает итальянское издание Corriere dello Sport.

Отмечается, что лиссабонский клуб не отпустит своего 19-летнего таланта дешевле, чем за 100 миллионов евро. Примерно такая сумма фигурирует в контракте футболиста в качестве клаусулы.

В этом сезоне Жоау Невеш провел 25 матчей во всех турнирах за «Бенфику», отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость опорника национальной сборной Португалии в 20 миллионов евро.