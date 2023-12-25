Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бенфика отпустит игрока только за 100 миллионов евро. Им интересуется МЮ
Португалия
25 декабря 2023, 19:52 |
1775
1

Бенфика отпустит игрока только за 100 миллионов евро. Им интересуется МЮ

Жоау Невеш может оказаться в АПЛ

25 декабря 2023, 19:52 |
1775
1
Бенфика отпустит игрока только за 100 миллионов евро. Им интересуется МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Невеш

Английский «Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Бенфики» Жоау Невешом, сообщает итальянское издание Corriere dello Sport.

Отмечается, что лиссабонский клуб не отпустит своего 19-летнего таланта дешевле, чем за 100 миллионов евро. Примерно такая сумма фигурирует в контракте футболиста в качестве клаусулы.

В этом сезоне Жоау Невеш провел 25 матчей во всех турнирах за «Бенфику», отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость опорника национальной сборной Португалии в 20 миллионов евро.

По теме:
Не только Атлетико. Еще один испанский гранд заинтересовался Довбиком
Варан решил покинуть МЮ. Известно возможное направление
Манчестер Юнайтед – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Жоау Невеш Бенфика Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ чемпионат Португалии по футболу
Источник Corriere dello Sport
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-игрок сборной Шотландии: «Зинченко – не очень хороший защитник»
Футбол | 25 декабря 2023, 12:55 12
Экс-игрок сборной Шотландии: «Зинченко – не очень хороший защитник»
Экс-игрок сборной Шотландии: «Зинченко – не очень хороший защитник»

Крейг Берли раскритиковал игрока «Арсенала»

ВИДЕО. Бывший звездный форвард Динамо забил 3-й гол в чемпионате Франции
Футбол | 24 декабря 2023, 23:02 1
ВИДЕО. Бывший звездный форвард Динамо забил 3-й гол в чемпионате Франции
ВИДЕО. Бывший звездный форвард Динамо забил 3-й гол в чемпионате Франции

Джермейн Ленс помог «Версалю» из Третьей лиги сыграть вничью с «Ред Стар»

ФОТО. Как это возможно? Волейбол на глазах Зинченко с Ливерпулем оправдан
Футбол | 25.12.2023, 04:04
ФОТО. Как это возможно? Волейбол на глазах Зинченко с Ливерпулем оправдан
ФОТО. Как это возможно? Волейбол на глазах Зинченко с Ливерпулем оправдан
ВИДЕО. Матч между Фенербахче и Галатасараем завершился скандалом
Футбол | 25.12.2023, 11:22
ВИДЕО. Матч между Фенербахче и Галатасараем завершился скандалом
ВИДЕО. Матч между Фенербахче и Галатасараем завершился скандалом
Завершился 18-й тур чемпионата Саудовской Аравии. Кто лидер, что у Роналду?
Футбол | 25.12.2023, 03:28
Завершился 18-й тур чемпионата Саудовской Аравии. Кто лидер, что у Роналду?
Завершился 18-й тур чемпионата Саудовской Аравии. Кто лидер, что у Роналду?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
"Бенфіка" продовжує "розводити" грандів на бабло. По-факту, жоден з проданих нею гравців не відпрацьовує заплачені суми: Енцо Фернандес - 121 млн. євро ("Челсі"), Гонсало Рамуш - 80 млн. євро ("ПСЖ"), Дарвін Нуньєс - 100 млн. євро ("Ліверпуль")
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Паркер сенсационно устроил Уайлдеру большой апсет в Саудовской Аравии
Паркер сенсационно устроил Уайлдеру большой апсет в Саудовской Аравии
24.12.2023, 00:54 45
Бокс
Анчелотти принял важное решение, которое явно не понравится Лунину
Анчелотти принял важное решение, которое явно не понравится Лунину
25.12.2023, 11:39 6
Футбол
ВИДЕО. Джозеф Паркер – Деонтей Уайлдер. Большая сенсация в Эр-Рияде
ВИДЕО. Джозеф Паркер – Деонтей Уайлдер. Большая сенсация в Эр-Рияде
24.12.2023, 01:10 2
Бокс
Где смотреть онлайн бои Джошуа − Валлин, Уайлдер − Паркер
Где смотреть онлайн бои Джошуа − Валлин, Уайлдер − Паркер
24.12.2023, 00:30
Бокс
Стало известно, за сколько Жирона готова отпустить Цыганкова
Стало известно, за сколько Жирона готова отпустить Цыганкова
24.12.2023, 16:35 51
Футбол
Артета оценил матч с Ливерпулем, в котором Зинченко позволил забить Салаху
Артета оценил матч с Ливерпулем, в котором Зинченко позволил забить Салаху
24.12.2023, 00:20
Футбол
Довбика ждут на Туманном Альбионе. В Артеме заинтересованы три команды АПЛ
Довбика ждут на Туманном Альбионе. В Артеме заинтересованы три команды АПЛ
24.12.2023, 09:50 7
Футбол
ВИДЕО. Выполнил обещание. Молодой талант Шахтера купил новый дом для матери
ВИДЕО. Выполнил обещание. Молодой талант Шахтера купил новый дом для матери
23.12.2023, 23:06 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем