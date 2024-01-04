Стало известно, какую сумму Шахтер запросил у Наполи за трансфер Судакова

21-летний полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков заинтересовал ряд именитых европейских клубов.

По информации итальянского издания Il Mattino, к игроку проявляет интерес итальянский «Наполи». Сообщается, что донецкий «Шахтер» запросил за трансфер своего лидера 18 миллионов евро, а сам Судаков рассчитывает на пятилетний контракт с зарплатой в 1.4 миллиона евро в год.

В этом сезоне Георгий Судаков провел 18 матчей за «Шахтер», отличившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

Ранее появилась информация, что «Наполи» не готов выкупать Судакова, а хочет взять его в аренду.