Стало известно, какую сумму Шахтер запросил у Наполи за трансфер Судакова
«Горняки» оценили своего лидера в 18 миллионов евро
21-летний полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков заинтересовал ряд именитых европейских клубов.
По информации итальянского издания Il Mattino, к игроку проявляет интерес итальянский «Наполи». Сообщается, что донецкий «Шахтер» запросил за трансфер своего лидера 18 миллионов евро, а сам Судаков рассчитывает на пятилетний контракт с зарплатой в 1.4 миллиона евро в год.
В этом сезоне Георгий Судаков провел 18 матчей за «Шахтер», отличившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.
Ранее появилась информация, что «Наполи» не готов выкупать Судакова, а хочет взять его в аренду.
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Учитывая что клубы очень жестко настроены на борьбу с агентами, думаю теперь втюхивание отходит на 2 план.
Плюс позиция игрока очень популярная, при отказе Шахтера Наполи может купить итальянца ниже стоимостью.
А вообще у меня вопрос, а из ю19 есть замена Судакову или будет покупка игрока на позицию?
Плюс очень хочется узнать что с Крыськивым и его здоровьем?