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Италия
04 января 2024, 12:41 | Обновлено 04 января 2024, 13:22
3183
10

Стало известно, какую сумму Шахтер запросил у Наполи за трансфер Судакова

«Горняки» оценили своего лидера в 18 миллионов евро

04 января 2024, 12:41 | Обновлено 04 января 2024, 13:22
3183
10
Стало известно, какую сумму Шахтер запросил у Наполи за трансфер Судакова
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

21-летний полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков заинтересовал ряд именитых европейских клубов.

По информации итальянского издания Il Mattino, к игроку проявляет интерес итальянский «Наполи». Сообщается, что донецкий «Шахтер» запросил за трансфер своего лидера 18 миллионов евро, а сам Судаков рассчитывает на пятилетний контракт с зарплатой в 1.4 миллиона евро в год.

В этом сезоне Георгий Судаков провел 18 матчей за «Шахтер», отличившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

Ранее появилась информация, что «Наполи» не готов выкупать Судакова, а хочет взять его в аренду.

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Источник Calcionapoli1926
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Комментарии 10
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steelmaker
Ха-ха
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+1
Pavel_i_CO
За ноунема, зі статистикою 2+0 ніхто стільки платити не буде. Тим паче цій команді
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0
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Remark
Хто менше!?
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0
Умник
Вот и посмотрим повлиял трансфер мудрыка или нет.
Учитывая что клубы очень жестко настроены на борьбу с агентами, думаю теперь втюхивание отходит на 2 план.
Плюс позиция игрока очень популярная, при отказе Шахтера Наполи может купить итальянца ниже стоимостью.
А вообще у меня вопрос, а из ю19 есть замена Судакову или будет покупка игрока на позицию?
Плюс очень хочется узнать что с Крыськивым и его здоровьем?
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0
potemkin78
неверю
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0
Я Я
Звідки цю ригню виколупали? На паркані прочитали по дорозі на роботу і бігом виклали на сайті?
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0
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Gargantua
ну да, в Лейпциг за 25 млн не отпустили, а у Наполи хотят 18.
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0
ZANREGENT1993
Будут требовать 100 лямов а-ля Мудрик
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-1
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