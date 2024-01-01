Неинтересный формат сделки. Ювентус и Наполи не готовы выкупать Судакова

Представители итальянской Серии А «Ювентус» и «Наполи» продолжают интересоваться услугами 21-летнего хавбека «Шахтера» Георгия Судакова.

Как сообщает tuttojuve.com со ссылкой на сalciomercato.it, туринцы и неаполитанцы не готовы согласиться с требованием «горняков» в 30 миллионов евро за футболиста, и рассматривают иные форматы потенциальной сделки.

В частности, «Ювентус», как и «Наполи», хочет согласовать полугодичную аренду Судакова с опцией выкупа.

Ранее сообщалось, что конкуренцию итальянским клубам за Судакова может составить английский «Брайтон».