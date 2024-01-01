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  4. Неинтересный формат сделки. Ювентус и Наполи не готовы выкупать Судакова
Украина. Премьер лига
01 января 2024, 13:58 |
300
2

Неинтересный формат сделки. Ювентус и Наполи не готовы выкупать Судакова

Итальянские клубы хотели бы оформить аренду с опцией выкупа

01 января 2024, 13:58 |
300
2
Неинтересный формат сделки. Ювентус и Наполи не готовы выкупать Судакова
shakhtar.com. Георгий Судаков

Представители итальянской Серии А «Ювентус» и «Наполи» продолжают интересоваться услугами 21-летнего хавбека «Шахтера» Георгия Судакова.

Как сообщает tuttojuve.com со ссылкой на сalciomercato.it, туринцы и неаполитанцы не готовы согласиться с требованием «горняков» в 30 миллионов евро за футболиста, и рассматривают иные форматы потенциальной сделки.

В частности, «Ювентус», как и «Наполи», хочет согласовать полугодичную аренду Судакова с опцией выкупа.

Ранее сообщалось, что конкуренцию итальянским клубам за Судакова может составить английский «Брайтон».

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Георгий Судаков Наполи Шахтер Донецк трансферы Серии A трансферы УПЛ трансферы Ювентус
Источник Tuttojuve
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Vitaliy Shevchenko
Атакувальний півзахисник з мертвого чемпіонату України 1  гол, 2 асисти.  
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Serhii P.
Ну тоді нехай гуляють
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