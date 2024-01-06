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  4. Элина Свитолина – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
06 января 2024, 16:37 |
558
1

Элина Свитолина – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала в Окленде

06 января 2024, 16:37 |
558
1
Элина Свитолина – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

7 января украинская теннисистка Элина Свитолина (№25 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

В финале вторая сеяная украинка сразится против американки Коко Гофф (№3 WTA). Время начала поединка – 06:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет вторая встреча теннисисток, Элина обыгрывала Коко во втором круге Australian Open 2021.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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chevars
Ну, нарешті анансований логічний і розумний термін проведення фіналу в Окленді. А я вже бачив на різних інтернетресурсах різні дати і час. Наприклад, на live tv припадав на 1 годину вівторка 9 січня. У мене з цього приводу стався, як кажуть, когнитивний дисонанс. Еліні побажаю відновитися і ПЕРЕМОГИ!
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