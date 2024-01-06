Элина Свитолина – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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7 января украинская теннисистка Элина Свитолина (№25 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).
В финале вторая сеяная украинка сразится против американки Коко Гофф (№3 WTA). Время начала поединка – 06:00 по Киеву.
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Это будет вторая встреча теннисисток, Элина обыгрывала Коко во втором круге Australian Open 2021.
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