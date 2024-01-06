В ночь на 7 января состоится финальный матч хардового теннисного турнира WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия) между Коко Гофф (США, WTA 3) и Элиной Свитолиной (Украина, WTA 25).

Время начала встречи организаторы турнира все еще не определили. Однако с уверенностью можно сказать, что поединок пройдет в ночь на 7 января.

Коко Гофф

Путь к финалу:

1/16 финала: Коко Гофф – Клэр Лю – 6:4, 6:2

1/8 финала: Коко Гофф – Бренда Фругвиртова – 6:3, 6:0

1/4 финала: Коко Гофф – Варвара Грачева – 6:1, 6:1

1/2 финала: Коко Гофф – Эмма Наварро – 6:3, 6:1

Гофф не нуждается в отдельном представлении. 19-летню американку еще 3 года назад окрестили будущей Сереной Вильямс. Правда, ворваться на вершину рейтинга WTA и стабильно доминировать в Туре у нее не получается, да и вряд ли получится из-за Иги Свентек, Арины Соболенко, Елены Рыбакиной и Джессики Пегулы.

Коко является топом женского тенниса и подтвердила свой статус на US Open 2023, выиграв трофей американского мейджора. Помимо титула на кортах Нью-Йорка, в 2023 году Гофф выиграла турниры в Вашингтоне, Цинциннати и, к слову, в Окленде, где теперь будет защищать трофей.

На Итоговом турнире WTA 2023 в Канкуне Коко дошла до полуфинала, где разгромно уступила своей соотечественнице Пегуле. Это был ее последний матч в прошлом сезоне.

2024 год юная американка начала сверхуверенно. Со статусом первой сеяной в Окленде Гофф размазала на корте всех своих четырех соперниц, не отдав ни одного сета. Особенно приятна для украинских болельщиков ее победа над Варварой Грачевой, которая хоть и сменила гражданство на французское, но родом из страны 404.

Сейчас Гофф набирает обороты и ее восхождение на вершину рейтинга в 2024 году вполне реально. Перед Открытым чемпионатом Австралии 2024 она выбрала правильный турнир, чтобы размяться, да и 250 очков защитить не помешает. На АО она будет одной из главных претенденток на титул, поэтому неудивительно, что и в матче с Элиной именно она будет идти фавориткой.



Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

Элина Свитолина

Путь к финалу:

1/16 финала: Каролин Возняцки – Элина Свитолина – 4:6, 3:6

1/8 финала: Эмма Радукану – Элина Свитолина – 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 1:6

1/4 финала: Мария Боузкова – Элина Свитолина – 0:6, 3:6

1/2 финала: Ван Сию – Элина Свитолина – 6:2, 4:6, 3:6

В принципе, Элину отдельно представлять тоже не стоит. Трудно спорить с тем, что именно Элина вернула любовь украинских болельщиков к теннису после своего возвращения на корт. Свитолина продолжает прогрессировать, возвращать форму после декрета и рождения дочери Скай, да и радовать украинцев не забывает.

С 2023 года лучшим достижением украинки, несмотря на триумф на грунте в Страсбурге, является полуфинал Уимблдона 2023. На траве в Великобритании Элина выиграла у первой ракетки мира Иги Свентек и других именитых теннисисток, тем самым в очередной раз напомнив о себе.

После US Open Свитолина взяла перерыв из-за повреждения голеностопа. Турнир в Окленде является для нее первым после травмы. Она продолжает играть с тейпом на ноге и до полуфинальной встречи не очень были заметны признаки плохого самочувствия или какие-то предпосылки к травме.

Однако в игре с Ван Сию Свитолина несколько раз брала медицинский тайм-аут, ей массировали спину, что вызывает беспокойство. Будем верить, что за день перед финалом физиотерапевты сделают чудо и вернут Элине отличную физическую форму...

По игре к Элине вопросы есть, но вряд ли стоило ожидать от нее идеального тенниса. Подача барахлит, иногда бывают глупые ошибки. Но это теннис, с кем не бывает. Сложно разбирать уровень тенниса Свитолиной, но точно можно сказать, что в итоге качество берет верх и она побеждает, дожимает соперниц.

Если по игре Элине что-то и можно предъявить, смотря на то, как иногда тяжело она выглядит в плане передвижения по корту, то вот к характеру, который дополняет опыт и безумное желание победить, вопросов не имеется.

Многие фаны обратили внимание на потрясающую статистику Свитолиной в плане анфорсов и виннерсов.

С Радукану: 52 виннерса vs 26 анфорсов

С Боузковой: 28 виннерсов vs 5 анфорсов

С Ван Сию: 21 виннерс vs 45 анфорсов

Матч с Радукану можно считать самым лучшим для Элины с точки зрения борьбы и качества. Если с Боузковой был вынос в одну калитку, то с Эммой игра была равной, даже несмотря на изначальные 1:5, с которыми горела украинка в первом сете.

С Ван Сию не совсем понятно, что произошло, не очень хочется спихивать все на боли или травму. Возможно, вязкий теннис китаянки, которая достаточно много мячей возвращала в корт, заставлял Свитолину ошибаться из раза в раз. В итоге на помощь пришел характер, опыт, желание, да и игру потихоньку нащупала, в то время как Ван Сию сдала.

С Коко так не получится. Там либо ты, либо тебя, второго шанса по ходу матча у Свитолиной не будет. Уже с первого гейма нужно стабильно гонять укороченными (скорее всего, главное оружие украинки), ошибаться по минимуму и стараться как можно качественнее подавать. У Гофф отличная подача (в сумме за 4 матча американку брейканули только 3 раза), поэтому брать геймы американки будет сложно.



Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Личные встречи

Свитолина сыграет с Коко во второй раз. Впервые девушки встретились 3 года назад в 1/32 финала Australian Open. Тогда украинка уверенно выиграла 6:4, 6:3, но тот поединок не стоит брать во внимание. Гофф было всего 16 лет, она только поднималась в элиту, в то время как со Свитолиной на тот момент считались (тогда на АО украинка была 5-й сеяной).

Прогноз

Нужно понимать, что Коко – безоговорочная фаворитка матча. Котировки букмекеров (1.24 против 4.60) абсолютно оправданы. Если есть возможность играть ставку «медицинский тайм-аут – да», то уж лучше выбирать именно этот пик.

Возможно, стоит рассмотреть форы + Элины, но и тут, откровенно, рандом... Предлагаем сделать ставку на тотал двойных ошибок Свитолиной больше 2.5.

Эта ставка проходила в двух из четырех матчах Свитолиной на турнире в Окленде: с Радукану и Ван Сию. И именно с ними у Эли были проблемы, поединки затягивались. С Гофф просто не будет, это точно, а подача против сильных соперниц, которые будут стабильно возвращать на приеме, барахлит всегда. Поэтому этот вариант ставки кажется наиболее логичным на это противостояние.