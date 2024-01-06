Другие новости06 января 2024, 12:26 | Обновлено 06 января 2024, 12:42
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«Не несите околесицу». В зените оценили слухи о Тимощуке
В жизни главного изменника украинского футбола ничего не поменялось
06 января 2024, 12:26 | Обновлено 06 января 2024, 12:42
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Председатель правления российского «зенита» александр медведев высказался об информации, согласно которой якобы ушел из клуба ассистент главного тренера команды Анатолий Тимощук.
«Тимощук покинул «зенит» и россию? Не несите околесицу», – заявил Медведев в интервью российскому изданию Sport24.
Как известно, ранее американский тренер Деннис Люкенс, в свое время тренировавший в Украине херсонский «Кристалл», высказался об Анатолии Тимощуке и заявил, что тот якобы уже покинут россию и живет в другой стране.
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