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06 января 2024, 12:26 | Обновлено 06 января 2024, 12:42
1348
0

«Не несите околесицу». В зените оценили слухи о Тимощуке

В жизни главного изменника украинского футбола ничего не поменялось

06 января 2024, 12:26 | Обновлено 06 января 2024, 12:42
1348
0
«Не несите околесицу». В зените оценили слухи о Тимощуке
Twitter. Анатолий Тимощук

Председатель правления российского «зенита» александр медведев высказался об информации, согласно которой якобы ушел из клуба ассистент главного тренера команды Анатолий Тимощук.

«Тимощук покинул «зенит» и россию? Не несите околесицу», – заявил Медведев в интервью российскому изданию Sport24.

Как известно, ранее американский тренер Деннис Люкенс, в свое время тренировавший в Украине херсонский «Кристалл», высказался об Анатолии Тимощуке и заявил, что тот якобы уже покинут россию и живет в другой стране.

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Анатолий Тимощук
Источник Sport.ua
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