«Не несите околесицу». В зените оценили слухи о Тимощуке

Председатель правления российского «зенита» александр медведев высказался об информации, согласно которой якобы ушел из клуба ассистент главного тренера команды Анатолий Тимощук.

«Тимощук покинул «зенит» и россию? Не несите околесицу», – заявил Медведев в интервью российскому изданию Sport24.

Как известно, ранее американский тренер Деннис Люкенс, в свое время тренировавший в Украине херсонский «Кристалл», высказался об Анатолии Тимощуке и заявил, что тот якобы уже покинут россию и живет в другой стране.