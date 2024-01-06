Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Моуриньо поделился планами по дальнейшей карьере
Италия
06 января 2024, 08:14 | Обновлено 06 января 2024, 08:19
362
0

Моуриньо поделился планами по дальнейшей карьере

Португалец думает о перспективах

06 января 2024, 08:14 | Обновлено 06 января 2024, 08:19
362
0
Моуриньо поделился планами по дальнейшей карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо после победы команды над «Кремонезе» в Кубке Италии (2:1) сделал откровенное признание относительно своего будущего как в римском клубе, так и вообще в карьере.

«Я сказал своему агенту, что пока клуб не решит, останусь я или нет – не хочу ничего знать о других или с кем-то разговаривать.

Ведет ли клуб с кем-то переговоры? Честно говоря, я не верю, что это правда. Честность и взаимность имеют для меня большое значение. У меня нет причин думать, что семья Фридкиных нечестная. Я доверяю их честности на 100 процентов. Это не значит, что они хотят меня здесь видеть, но я не верю, что они ведут переговоры с другими тренерами за моей спиной», – рассказал Моуриньо.

Португалец, как известно, возглавляет «волков» с 2021 года и смог привести «Рому» к победе в Лиге конференций сезона-2021/2022.

Ранее сообщалось, что Netflix готовит документальный фильм о Жозе Моуриньо.

По теме:
Болонья – Дженоа – 1:1. Команда Малиновского упустила победу на 90+6. Видео
Серия А. Дженоа упустила победу над Болоньей, Малиновский отыграл весь матч
С клуба Малиновского могут снять очки за налоговые нарушения
Жозе Моуриньо Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Football-Italia
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мандзын и Пидручный набрали очки в спринте в Оберхофе, победа Долля
Биатлон | 05 января 2024, 13:48 2
Мандзын и Пидручный набрали очки в спринте в Оберхофе, победа Долля
Мандзын и Пидручный набрали очки в спринте в Оберхофе, победа Долля

Состоялась первая гонка Кубка мира в 2024 году

Коньки. Хруневауд стала чемпионкой Европы на дистанции 3000 метров
Зимние виды | 05 января 2024, 22:25 1
Коньки. Хруневауд стала чемпионкой Европы на дистанции 3000 метров
Коньки. Хруневауд стала чемпионкой Европы на дистанции 3000 метров

Нидерландка выиграла самую длинную женскую гонку в программе чемпионата Европы

Источник: уволен главный тренер сборной Бразилии
Футбол | 06.01.2024, 00:42
Источник: уволен главный тренер сборной Бразилии
Источник: уволен главный тренер сборной Бразилии
«Он уже не живет в россии». Американский тренер встал на защиту Тимощука
Футбол | 05.01.2024, 10:15
«Он уже не живет в россии». Американский тренер встал на защиту Тимощука
«Он уже не живет в россии». Американский тренер встал на защиту Тимощука
«Мы пропустим 10 голов». Фаны Реала – о выборе Анчелотти не в пользу Лунина
Футбол | 05.01.2024, 13:58
«Мы пропустим 10 голов». Фаны Реала – о выборе Анчелотти не в пользу Лунина
«Мы пропустим 10 голов». Фаны Реала – о выборе Анчелотти не в пользу Лунина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Меркушина, Джима и Дмитренко в очках в спринте в Оберхофе, успех Бреза-Буше
Меркушина, Джима и Дмитренко в очках в спринте в Оберхофе, успех Бреза-Буше
05.01.2024, 16:55 3
Биатлон
Жирона установила интересный рекорд Ла Лиги по количеству очков
Жирона установила интересный рекорд Ла Лиги по количеству очков
04.01.2024, 18:11
Футбол
Жирона понимает, что не удержит Довбика, и уже нашла замену украинцу
Жирона понимает, что не удержит Довбика, и уже нашла замену украинцу
05.01.2024, 10:30 1
Футбол
Свитолина уничтожила Боузкову и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Окленде
Свитолина уничтожила Боузкову и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Окленде
05.01.2024, 12:01 41
Теннис
США разгромили Швецию в финале молодежного ЧМ по хоккею
США разгромили Швецию в финале молодежного ЧМ по хоккею
05.01.2024, 23:06 5
Хоккей
Таблица Ла Лиги. Жирона и Реал делят первое место, Атлетико выпал из топ-4
Таблица Ла Лиги. Жирона и Реал делят первое место, Атлетико выпал из топ-4
05.01.2024, 08:35
Футбол
За ЧМ-2006. Милевский рассказал о самых больших премиальных в карьере
За ЧМ-2006. Милевский рассказал о самых больших премиальных в карьере
04.01.2024, 12:32 6
Футбол
МЧМ хоккею. Германия и Норвегия выдали яркую битву за выживание в элите
МЧМ хоккею. Германия и Норвегия выдали яркую битву за выживание в элите
04.01.2024, 14:37
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем