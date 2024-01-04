Рома – Кремонезе – 2:1. Камбэк от Моуриньо. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 1/8 финала Кубка Италии
В матче 1/8 финала Кубка Италии «Рома» выиграла у «Кремонезе» со счетом 2:1. Команды играли стадионе «Олимпико» в Риме.
В конце первого тайма форвард Франк Тсаджут открыл счет для гостей. Команда Жозе Моуриньо сумела отыграться и одержать волевую победу.
Голы для волков в конце игры забили Ромелу Лукаку (77 мин) и Пауло Дибала с пенальти (85 мин).
Болельщиков теперь ждет римское дерби. Соперником «Ромы» в 1/4 финала будет «Лацио», который ранее переиграл «Дженоа».
Кубок Италии. 1/8 финала, 3 января
Рома – Кремонезе – 2:1
Голы: Лукаку, 77, Дибала, 85 (пен) – Тсаджут, 37
Видео голов и обзор матча
События матча
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