Моуриньо переломил игру. Уступая, Рома сумела одолеть Кремонезе в Кубке

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Рома» выиграла у «Кремонезе» со счетом 2:1. Команды играли стадионе «Олимпико» в Риме.

В конце первого тайма форвард Франк Тсаджут открыл счет для гостей. Команда Жозе Моуриньо сумела отыграться и одержать волевую победу.

Голы для волков в конце игры забили Ромелу Лукаку (77 мин) и Пауло Дибала с пенальти (85 мин).

Болельщиков теперь ждет римское дерби. Соперником «Ромы» в 1/4 финала будет «Лацио», который ранее переиграл «Дженоа».

Кубок Италии. 1/8 финала, 3 января

Рома – Кремонезе – 2:1

Голы: Лукаку, 77, Дибала, 85 (пен) – Тсаджут, 37

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея: Жозе Моуриньо