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Кубок Италии
Рома
03.01.2024 22:00 – FT 2 : 1
Кремонезе
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Италия
04 января 2024, 00:12 | Обновлено 04 января 2024, 01:49
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Моуриньо переломил игру. Уступая, Рома сумела одолеть Кремонезе в Кубке

Два гола римлян в конце игры забили Ромелу Лукаку и Паулу Дибала с пенальти

04 января 2024, 00:12 | Обновлено 04 января 2024, 01:49
420
0
Моуриньо переломил игру. Уступая, Рома сумела одолеть Кремонезе в Кубке
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Рома» выиграла у «Кремонезе» со счетом 2:1. Команды играли стадионе «Олимпико» в Риме.

В конце первого тайма форвард Франк Тсаджут открыл счет для гостей. Команда Жозе Моуриньо сумела отыграться и одержать волевую победу.

Голы для волков в конце игры забили Ромелу Лукаку (77 мин) и Пауло Дибала с пенальти (85 мин).

Болельщиков теперь ждет римское дерби. Соперником «Ромы» в 1/4 финала будет «Лацио», который ранее переиграл «Дженоа».

Кубок Италии. 1/8 финала, 3 января

Рома – Кремонезе – 2:1

Голы: Лукаку, 77, Дибала, 85 (пен) – Тсаджут, 37

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея: Жозе Моуриньо

События матча

85’
ГОЛ ! С пенальти забил Пауло Дибала (Рома).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Рома).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Франк Цаджу (Кремонезе).
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Кубок Италии по футболу Ромелу Лукаку Пауло Дибала пенальти Жозе Моуриньо Рома Рим Кремонезе видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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