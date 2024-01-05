Максим Коваль может продолжить карьеру в экс-клубе Коноплянки

По информации Sport.ua, 31-летний украинский голкипер молдовского «Шерифа» Максим Коваль в ближайшее время может перебраться в чемпионат Румынии.

Коваль уже какое-то время ведет переговоры с ЧФР из Клужа, где в нем видят замену для 21-летнего Развана Саву, на которого есть спрос из Германии.

«Шериф» готов отпустить Коваля в январское трансферное окно в другой клуб на правах свободного агента, по причине чего главный вопрос с будущим трудоустройством Максима заключается в его способности договориться по зарплате с другим клубом.

Коваль выступает за «Шериф» с августа 2022 года.

Напомним, на днях расположение ЧФР покинул экс-вингер сборной Украины Евгений Коноплянка, заявивший о серьезных задержках в этом клубе по выплате зарплаты.

Ранее сообщалось, что Коваль может вернуться в украинскую Премьер-лигу.