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  4. Максим Коваль может продолжить карьеру в экс-клубе Коноплянки
Румыния
05 января 2024, 19:02 |
1575
1

Максим Коваль может продолжить карьеру в экс-клубе Коноплянки

31-летний голкипер ведет переговоры с клубом ЧФР из Клужа

05 января 2024, 19:02 |
1575
1
Максим Коваль может продолжить карьеру в экс-клубе Коноплянки
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Коваль

По информации Sport.ua, 31-летний украинский голкипер молдовского «Шерифа» Максим Коваль в ближайшее время может перебраться в чемпионат Румынии.

Коваль уже какое-то время ведет переговоры с ЧФР из Клужа, где в нем видят замену для 21-летнего Развана Саву, на которого есть спрос из Германии.

«Шериф» готов отпустить Коваля в январское трансферное окно в другой клуб на правах свободного агента, по причине чего главный вопрос с будущим трудоустройством Максима заключается в его способности договориться по зарплате с другим клубом.

Коваль выступает за «Шериф» с августа 2022 года.

Напомним, на днях расположение ЧФР покинул экс-вингер сборной Украины Евгений Коноплянка, заявивший о серьезных задержках в этом клубе по выплате зарплаты.

Ранее сообщалось, что Коваль может вернуться в украинскую Премьер-лигу.

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Максим Коваль (футболист) ЧФР Клуж трансферы Шериф Тирасполь Евгений Коноплянка инсайд
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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BekXan
Ну Кроваля по життю кудись заносе.Але по факту як можна йти в клуб де проблеми з грою і фынансові проблеми?Якщо людина не думає то це буде черговий його занос ...
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