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05 января 2024, 14:51 | Обновлено 05 января 2024, 15:52
292
0

Владислав КУЛАЧ: «Мой контракт с Зирой действует до конца сезона»

Украинский форвард прокомментировал информацию, что он стал свободным агентом

05 января 2024, 14:51 | Обновлено 05 января 2024, 15:52
292
0
Владислав КУЛАЧ: «Мой контракт с Зирой действует до конца сезона»
ФК Зира. Владислав Кулач

Пару дней назад, 3 января, на авторитетном портале Transfermarkt появилась информация о том, что украинский форвард Владислав Кулач, с лета 2023-го выступавший в чемпионате Азербайджана за «Зиру», стал свободным агентом. Правда, сам футболист в разговоре с журналистом Sport.ua опровергнул это.

«Мой контракт с «Зирой» действует до конца сезона-2023/2024. Не знаю, почему была опубликована информация о том, что я стал свободным агентом, поскольку на данный момент я игрок «Зиры», а то, что написали, – неправда. Например, прямо сейчас я иду на теоретическое занятие, поэтому не могу с вами долго разговаривать», – отметил нападающий.

Добавим, что чемпионат Азербайджана возобновится для «Зиры» 22 января выездным поединком против «Сабаила». На зимний перерыв команда из одноименного пригорода Баку ушла, занимая второе место в турнирной таблице с отставанием от лидирующего «Карабаха» в 12 очков.

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Владислав Кулач Зира чемпионат Азербайджана по футболу Сабаил Transfermarkt инсайд
Источник Sport.ua
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