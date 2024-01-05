Владислав КУЛАЧ: «Мой контракт с Зирой действует до конца сезона»

Пару дней назад, 3 января, на авторитетном портале Transfermarkt появилась информация о том, что украинский форвард Владислав Кулач, с лета 2023-го выступавший в чемпионате Азербайджана за «Зиру», стал свободным агентом. Правда, сам футболист в разговоре с журналистом Sport.ua опровергнул это.

«Мой контракт с «Зирой» действует до конца сезона-2023/2024. Не знаю, почему была опубликована информация о том, что я стал свободным агентом, поскольку на данный момент я игрок «Зиры», а то, что написали, – неправда. Например, прямо сейчас я иду на теоретическое занятие, поэтому не могу с вами долго разговаривать», – отметил нападающий.

Добавим, что чемпионат Азербайджана возобновится для «Зиры» 22 января выездным поединком против «Сабаила». На зимний перерыв команда из одноименного пригорода Баку ушла, занимая второе место в турнирной таблице с отставанием от лидирующего «Карабаха» в 12 очков.