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03 января 2024, 18:51 | Обновлено 03 января 2024, 19:24
936
0

Экс-футболист Ворсклы и Динамо покинул клуб в Азербайджане

Форвард Владислав Кулач выступал за «Зиру» с начала 2023 года

03 января 2024, 18:51 | Обновлено 03 января 2024, 19:24
936
0
Экс-футболист Ворсклы и Динамо покинул клуб в Азербайджане
ФК Зира. Владислав Кулач

Бывший форвард «Ворсклы», «Динамо» и молодежной сборной Украины Владислав Кулач в начале года стал свободным агентом.

В январе 2023-го нападающий разорвал контракт с киевским «Динамо» по обоюдному согласию сторон и отправился в Азербайджан, подписав соглашение с «Зирой». По итогам прошлого сезона команда из одноименного пригорода Баку заняла пятое место в чемпионате страны, а в нынешнем на зимний перерыв ушла на втором месте, отставая на 12 очков от многократного чемпиона Азербайджана «Карабаха».

Что касается нашего соотечественника, то Владислав за отчетный год провел в составе «Зиры» 24 матча в чемпионате и Кубке страны, в которых забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу.

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Владислав Кулач Зира чемпионат Азербайджана по футболу Динамо Киев Ворскла Полтава расторжение контракта Карабах Агдам трансферы
Источник Transfermarkt
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