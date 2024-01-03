Экс-футболист Ворсклы и Динамо покинул клуб в Азербайджане

Бывший форвард «Ворсклы», «Динамо» и молодежной сборной Украины Владислав Кулач в начале года стал свободным агентом.

В январе 2023-го нападающий разорвал контракт с киевским «Динамо» по обоюдному согласию сторон и отправился в Азербайджан, подписав соглашение с «Зирой». По итогам прошлого сезона команда из одноименного пригорода Баку заняла пятое место в чемпионате страны, а в нынешнем на зимний перерыв ушла на втором месте, отставая на 12 очков от многократного чемпиона Азербайджана «Карабаха».

Что касается нашего соотечественника, то Владислав за отчетный год провел в составе «Зиры» 24 матча в чемпионате и Кубке страны, в которых забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу.