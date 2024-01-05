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Украина. Премьер лига
05 января 2024, 14:53 | Обновлено 05 января 2024, 15:07
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0

Стал известен еще один соперник Динамо на сборе в Турции

Киевляне сыграют против чешского «Баника»

05 января 2024, 14:53 | Обновлено 05 января 2024, 15:07
800
0
Стал известен еще один соперник Динамо на сборе в Турции
ФК Динамо.

Киевское «Динамо» в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции сыграет матч с футбольным клубом «Баник» из Остравы (Чехия).

Официальный сайт чешского клуба сообщает, что спарринг с киевлянами состоится 30 января 2024 года.

«Баник» занимает шестое место в чешском чемпионате. Клуб из Остравы за 18 сыгранных поединков набрал 27 очков.

Чешский клуб стал уже третьим соперником «Динамо» на товарищеском сборе в Турции. Ранее были анонсированы товарищеские спарринги против польской «Легии» и болгарского «Левски».

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Баник Острава товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Динамо Киев
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