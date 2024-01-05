Стал известен еще один соперник Динамо на сборе в Турции

Киевское «Динамо» в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции сыграет матч с футбольным клубом «Баник» из Остравы (Чехия).

Официальный сайт чешского клуба сообщает, что спарринг с киевлянами состоится 30 января 2024 года.

«Баник» занимает шестое место в чешском чемпионате. Клуб из Остравы за 18 сыгранных поединков набрал 27 очков.

Чешский клуб стал уже третьим соперником «Динамо» на товарищеском сборе в Турции. Ранее были анонсированы товарищеские спарринги против польской «Легии» и болгарского «Левски».