Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Болгарский Левски объявил о спаррингах в Турции против Динамо и Александрии
Украина. Премьер лига
27 декабря 2023, 21:24 |
210
0

Болгарский Левски объявил о спаррингах в Турции против Динамо и Александрии

Поединки состоятся в конце января и начале февраля

27 декабря 2023, 21:24 |
210
0
Болгарский Левски объявил о спаррингах в Турции против Динамо и Александрии
levski.bg

Болгарский «Левски» сообщил о своих планах на зимний тренировочный сбор, который команда проведет в турецком Белеке в период с 14 января по 8 февраля 2024 года.

За этот период болгары планируют провести в Турции девять товарищеских поединков, два из которых будут против представителей украинской Премьер-лиги.

21 января «Левски» нацелен сыграть против «Александрии», а 2 февраля – провести матч с «Динамо».

Отметим, что на зимнюю паузу в элитарном дивизионе чемпионата Болгарии «Левски» ушел на 6-м месте в турнирной таблице.

По теме:
«Похож на Луческу». Кочергин назвал подходящего тренера для Динамо
«Не может завести двигатель». 2 динамовца попали в бельгийский анти-топ
Конкурент Долганского. Ворсклу может возглавить экс-тренер Динамо Киев
Левски София Динамо Киев Александрия учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи Турция Белек
Источник ФК Левски София
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Юрген КЛОПП: «Фантастика, я еле сдерживаюсь»
Футбол | 27 декабря 2023, 12:35 0
Юрген КЛОПП: «Фантастика, я еле сдерживаюсь»
Юрген КЛОПП: «Фантастика, я еле сдерживаюсь»

Тренер – о 1-м месте «Ливерпуля» в таблице АПЛ

Челси – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 27 декабря 2023, 17:17 18
Челси – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Челси – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 27 декабря в 21:30 по Киеву

Вице-чемпион Олимпиады-2020 сбежал с женой из россии, их объявили в розыск
Другие виды | 27.12.2023, 07:16
Вице-чемпион Олимпиады-2020 сбежал с женой из россии, их объявили в розыск
Вице-чемпион Олимпиады-2020 сбежал с женой из россии, их объявили в розыск
Переключатся на Судакова? Атлетико отказал Ювентусу в трансфере Де Пауля
Футбол | 27.12.2023, 18:03
Переключатся на Судакова? Атлетико отказал Ювентусу в трансфере Де Пауля
Переключатся на Судакова? Атлетико отказал Ювентусу в трансфере Де Пауля
Усик предупредил Фьюри: Не «если», а «когда» я выиграю все титулы
Бокс | 27.12.2023, 15:05
Усик предупредил Фьюри: Не «если», а «когда» я выиграю все титулы
Усик предупредил Фьюри: Не «если», а «когда» я выиграю все титулы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Руководство Реала считает, что Лунин не захочет снова быть дублером Куртуа
Руководство Реала считает, что Лунин не захочет снова быть дублером Куртуа
27.12.2023, 12:31 13
Футбол
Трубин арендует дом в Лиссабоне у известного украинского футболиста
Трубин арендует дом в Лиссабоне у известного украинского футболиста
27.12.2023, 10:48 10
Футбол
Карло Анчелотти больше не будет делить игровое время между Кепой и Луниным
Карло Анчелотти больше не будет делить игровое время между Кепой и Луниным
26.12.2023, 15:36 10
Футбол
Букмекеры оценили шансы Довбика стать лучшим бомбардиром Ла Лиги
Букмекеры оценили шансы Довбика стать лучшим бомбардиром Ла Лиги
26.12.2023, 12:22 3
Футбол
МЮ выдал невероятный камбэк с Астон Виллой, Хойлунд впервые забил в АПЛ
МЮ выдал невероятный камбэк с Астон Виллой, Хойлунд впервые забил в АПЛ
27.12.2023, 00:02 21
Футбол
ВИДЕО. Наоя Иноуэ стал абсолютным чемпионом мира
ВИДЕО. Наоя Иноуэ стал абсолютным чемпионом мира
26.12.2023, 14:47 3
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
26.12.2023, 12:10
Хоккей
Не только Атлетико. Еще один испанский гранд заинтересовался Довбиком
Не только Атлетико. Еще один испанский гранд заинтересовался Довбиком
25.12.2023, 20:36 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем