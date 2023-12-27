Болгарский Левски объявил о спаррингах в Турции против Динамо и Александрии

Болгарский «Левски» сообщил о своих планах на зимний тренировочный сбор, который команда проведет в турецком Белеке в период с 14 января по 8 февраля 2024 года.

За этот период болгары планируют провести в Турции девять товарищеских поединков, два из которых будут против представителей украинской Премьер-лиги.

21 января «Левски» нацелен сыграть против «Александрии», а 2 февраля – провести матч с «Динамо».

Отметим, что на зимнюю паузу в элитарном дивизионе чемпионата Болгарии «Левски» ушел на 6-м месте в турнирной таблице.