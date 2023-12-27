Болгарский Левски объявил о спаррингах в Турции против Динамо и Александрии
Поединки состоятся в конце января и начале февраля
Болгарский «Левски» сообщил о своих планах на зимний тренировочный сбор, который команда проведет в турецком Белеке в период с 14 января по 8 февраля 2024 года.
За этот период болгары планируют провести в Турции девять товарищеских поединков, два из которых будут против представителей украинской Премьер-лиги.
21 января «Левски» нацелен сыграть против «Александрии», а 2 февраля – провести матч с «Динамо».
Отметим, что на зимнюю паузу в элитарном дивизионе чемпионата Болгарии «Левски» ушел на 6-м месте в турнирной таблице.
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