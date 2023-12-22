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  4. Стал известен один из соперников Динамо на зимнем сборе в Турции
Украина. Премьер лига
22 декабря 2023, 09:10 |
915
0

Стал известен один из соперников Динамо на зимнем сборе в Турции

29 января киевляне сыграют с варшавской «Легией»

22 декабря 2023, 09:10 |
915
0
Стал известен один из соперников Динамо на зимнем сборе в Турции
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции сыграет матч с варшавской «Легией».

Встреча состоится 29 января. Об этом сообщает официальный сайт польского клуба.

После 19 туров «Легия» занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Польши.

Отметим, что 12-го января киевское «Динамо» выйдет из отпуска. Большинство соперников украинского клуба по контрольным матчам находятся на стадии согласования.

12 апреля 2022 года киевляне сыграли с «Легией» благотворительный матч в Варшаве.

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Легия Варшава Динамо Киев учебно-тренировочные сборы
Источник ФК Легия Варшава
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