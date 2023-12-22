Стал известен один из соперников Динамо на зимнем сборе в Турции
29 января киевляне сыграют с варшавской «Легией»
Киевское «Динамо» в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции сыграет матч с варшавской «Легией».
Встреча состоится 29 января. Об этом сообщает официальный сайт польского клуба.
После 19 туров «Легия» занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Польши.
Отметим, что 12-го января киевское «Динамо» выйдет из отпуска. Большинство соперников украинского клуба по контрольным матчам находятся на стадии согласования.
12 апреля 2022 года киевляне сыграли с «Легией» благотворительный матч в Варшаве.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
С 90% вероятностью Долганский останется на посту коуча полтавского клуба до конца сезона
Джулия Гвинн быстро исправила ситуацию