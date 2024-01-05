«Мы пропустим 10 голов». Фаны Реала – о выборе Анчелотти не в пользу Лунина

Фанаты мадридского «Реала» не остались в стороне от выбора главного тренера команды Карло Анчелотти в пользу голкипера Кепы Аррисабалаги на предстоящий матч Кубка Испании с командой «Арандина».

Как известно, итальянский специалист на предматчевой пресс-конференции заявил, что играть будет Кепа, а не украинец Андрей Лунин, который действовал на последнем рубеже коллектива в последних матчах.

Решение Анчелотти вызвало среди поклонников «Реала» не однозначную реакцию.

West (@shakybest): «Итак, Кепа для Кубка, а Лунин для матчей Ла Лиги и Лиги чемпионов»

LH (@LRHDZ7): «Теперь мы пропустим 10 голов»

GODSON (@Godson_Onye): «Думаю, решено, что Лунин будет нашим первым выбором, а Кепа – вторым. Хорошее решение Карло Анчелотти».

Напомним, поединок 1/32 финала Кубка Испании между «Реалом» и «Арандиной» состоится в субботу, 6 января, начало – в 22:30 по киевскому времени.