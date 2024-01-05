Лунин отдыхает. Анчелотти выбрал стартового вратаря на Кубок Испании

В субботу, 6 января, состоится матч 1/32 финала Кубка Испании, в котором сыграет «Арандина» и мадридский «Реала». Матч состоится на стадионе «Эль-Монтесильо» и начнется в 22:30.

Наставник «сливочных» Карло Анчелотти на предматчевой пресс-конференции сообщил, что ворота «Реала» в этом матче будет защищать Кепа Аррисабалага, а украинец Андрей Лунин останется в запасе. Также итальянский наставник анонсировал дебют за «королевский клуб» талантливого турецкого полузащитника Арды Гюлера.

Ранее появилась информация, что Анчелотти раскритиковал Лунина в раздевалке из-за того, что Андрей получил желтую карточку за разговоры.

🎙| Ancelotti: "Kepa will play tomorrow." — Madrid Xtra (@MadridXtra) January 5, 2024