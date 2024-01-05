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  4. Лунин отдыхает. Анчелотти выбрал стартового вратаря на Кубок Испании
Кубок Испании
05 января 2024, 13:56 |
606
2

Лунин отдыхает. Анчелотти выбрал стартового вратаря на Кубок Испании

Завтра против «Арандины» сыграет Кепа

05 января 2024, 13:56 |
606
2
Лунин отдыхает. Анчелотти выбрал стартового вратаря на Кубок Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

В субботу, 6 января, состоится матч 1/32 финала Кубка Испании, в котором сыграет «Арандина» и мадридский «Реала». Матч состоится на стадионе «Эль-Монтесильо» и начнется в 22:30.

Наставник «сливочных» Карло Анчелотти на предматчевой пресс-конференции сообщил, что ворота «Реала» в этом матче будет защищать Кепа Аррисабалага, а украинец Андрей Лунин останется в запасе. Также итальянский наставник анонсировал дебют за «королевский клуб» талантливого турецкого полузащитника Арды Гюлера.

Ранее появилась информация, что Анчелотти раскритиковал Лунина в раздевалке из-за того, что Андрей получил желтую карточку за разговоры.

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Кепа Аррисабалага Кубок Испании по футболу Андрей Лунин Карло Анчелотти Арда Гюлер
Источник Twitter
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Комментарии 2
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Swed
Нормально.   Отстоял на ноль - отдыхай.   Боевые ведь получил.  Надо и Кепкину подзаработать после гриппа.    А с той Арандиной мог бы и сам Карло в воротах постоять.)
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Remark
Правильне рішення. Основний воротар має грати в чемпі, а запасний в кубку. Щоб і в того, і в того була практика. 
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