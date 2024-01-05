Мбаппе и еще 7 звезд, которые летом могут стать свободными агентами

Трансферные окна – это, прежде всего, активная миграция. Особенно когда приходит время дедлайнов. Однако это еще и пора затишья. Прежде всего для игроков, у которых истекают сроки соглашений со своими клубами, а новые соглашения по определенным причинам не заключаются.

Январь 2024 года в этом смысле не исключение. Сразу у нескольких известных футболистов через полгода завершаются контракты со своим нынешним рабочим местом, поэтому уже сейчас они могут официально вступать в переговорный процесс с потенциальными покупателями, чтобы летом достаться им бесплатно, в статусе свободных агентов.

Не исключено, что до конца текущего сезона игроки, контракты которых сейчас в подвешенном состоянии, пролонгируют договоры со своими нынешними клубами, как это сделал защитник «ПСЖ» Кимпембе. Однако не исключено, что большинство из тех, у кого до конца соглашения осталось полгода, перейдут на новое место. Причем бесплатно.

Летом проверим этот список, а сейчас есть повод упомянуть наиболее известных кандидатов в свободные агенты.

Килиан Мбаппе

Возраст: 25 лет

Клуб: «ПСЖ»

Куда может пойти: «Реал»

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

А ему уже не так и мало лет. Месси и Роналду в его нынешнем возрасте выигрывали свои «Золотые мячи», а именно эту награду французский форвард хочет получить больше других.

Очевидно, получить это отличие, играя за «Сен-Жермен», будет сложно, ведь парижский клуб, несмотря на бездонные миллионные инвестиции, все равно остается в тени фаворитов Лиги чемпионов. Поэтому для того, чтобы Килиану наконец-то посчастливилось стать лучшим футболистом континента, ему следует сменить клубную прописку. И лучший клуб континента – «Реал» – уже давно ждет Мбаппе.

Однако дождется ли – вопрос еще открыт. Мбаппе все еще соблазняют боссы «Парижа» остаться в клубе, продлить сделку на еще лучших условиях. С другой стороны, «Мадрид» уже устал ждать. И поставил фактически ультиматум: если Килиан до середины января не сделает свой выбор в пользу «сливочных», подкрепив свое слово официальной подписью, тогда «Реал» навсегда отказывается от его кандидатуры. В пользу Холанда.

Тони Кроос

Возраст: 33 года

Клуб: «Реал»

Куда может пойти: завершение карьеры

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Таких футболистов, как этот немецкий полузащитник, в современной игре миллионов можно пересчитать по пальцам. И речь не столько о сугубо соревновательных добродетелях Тони, сколько о его желании не стать обузой для своего клуба, суметь своевременно остановиться.

После завершения каждого сезона на «Сантьяго Бернабеу» Кроос заключал новое соглашение со «сливочными». Но только на один сезон. Немец очень переживает, что если заключит долгосрочный контракт и вдруг будет травмирован или ухудшит свои соревновательные показатели, то станет обузой для клубного бюджета. К тому же он не хочет играть за «Реал», пока не сотрутся колени. Дорогу молодежи – вот его девиз.

Нынешний контракт Крооса с «Реалом» истекает летом. И вариантов дальнейшего развития сценария всего два: либо футболист завершит карьеру, либо в противном случае пролонгирует соглашение с «сливочными», которые явно не против.

Лука Модрич

Возраст: 38 лет

Клуб: «Реал»

Куда может пойти: «Динамо» (Хорватия), клубы МЛС

Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Ситуация хорватского ветерана чем-то схожа с ситуацией его одноклубника Крооса. С той лишь разницей, что немцу «Реал» готов предложить новое соглашение, а хорвату – пока нет.

Вся соль, безусловно, в возрасте. Модричу уже 38-м, и, несмотря на его феноменальный игровой тонус и неувядающее мастерство, годы все равно берут свое. В нынешнем сезоне Лука уже не играет столь важной роли в команде, которую играл ранее. Если говорить без эмоций и сантиментов, то Модричу уже не найдется места в новом «Реале». Его время в «Мадриде» уже вышло. К большому сожалению. Надо двигаться дальше.

Лука раньше говорил, что хочет завершить карьеру в своем первом профессиональном клубе – загребском «Динамо». В то же время к его персоне есть серьезный интерес и у клубов МЛС.

Анхель Ди Мария

Возраст: 35 лет

Клуб: «Бенфика»

Куда может пойти: «Росарио Сентраль»

Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Ди Мария

Нечасто встречаются футболисты с таким послужным списком. «Реал», «МЮ», «ПСЖ», «Ювентус», «Бенфика» – о чем еще вообще можно мечтать? К тому же Анхель выигрывал «золото» и чемпионата Латинской Америки, и мира.

В июле 2023-го аргентинец вернулся в «Бенфику» – свой первый клуб в европейской карьере. С лиссабонцами он заключил только годовое соглашение. И продолжать его не желает, о чем сообщил руководству клуба. Летом он хочет вернуться в свой первый клуб, в котором его заметили в Европе – в аргентинский «Росарио Сентраль».

Марко Ройс

Возраст: 34 года

Клуб: «Боруссия» (Дортмунд)

Куда может пойти: завершение карьеры

Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Ройс

Как и его знаменитого тезку, – ван Бастена – в честь которого Ройс и получил свое имя, карьеру немецкого полузащитника сгубили травмы. Об этом уже можно говорить вслух.

Однако завершить карьеру капитан «Дортмунда» может не из-за проблем со здоровьем, а из-за проблем с главным тренером команды. Ройс побил горшки с Терзичем, руководство клуба заняло сторону тренера. Марко потерял место в основе.

И если Терзичу удастся удержаться на должности наставника «шмелей», Ройсу придется покинуть «Боруссию». О другом клубе он пока не рассуждает, а готов в таком случае летом повесить бутсы на гвоздь.

Адриен Рабьо

Возраст: 28 лет

Клуб: «Ювентус»

Куда может пойти: остаться в нынешнем клубе

Getty Images/Global Images Ukraine. Адриен Рабьо

Этот французский полузащитник нашел себя в «Юве». Адриен может похвастаться и тренерским доверием, и игровым временем, и высокой зарплатой. Собственно, семь миллионов чистыми в год – вот главный камень преткновения между туринским клубом и французом.

«Юве» не прочь продлить соглашение с Рабьо, однако лишь в том случае, если футболист согласится на уменьшение зарплаты. Адриен вроде бы и не против, однако против его мама, которая ведет дела сына. Она предложила услуги своего «клиента» «МЮ», однако там отказались, узнав аппетиты мадам Рабьо.

Если маме так и не удастся набить цену на своем чаде, то чадо, скорее всего, продолжит соглашение со «Старой синьорой».

Коке

Возраст: 31 год

Клуб: «Атлетико»

Куда может пойти: остаться в нынешнем клубе

Getty Images/Global Images Ukraine. Коке

Коке стал настоящей легендой «матрасников», первым в истории проведя за команду 600 поединков. В структуре мадридских «атлетов» Коке находится еще с далекого 2000-го. За это время он стал подлинным символом команды. И отказался в свое время от очень соблазнительного предложения «Барселоны».

Коке не скрывает, что хочет завершить карьеру именно на «Ванда Метрополитано». Однако «Атлетико» не спешит продлевать соглашение с полузащитником. Точнее, клуб не против, однако на собственных условиях: вдвое снизив зарплату. Такое предложение родного клуба футболиста-рекордсмена разочаровало…

Антони Марсьяль

Возраст: 28 лет

Клуб: «Манчестер Юнайтед»

Куда может пойти: клубы Саудовской Аравии

Getty Images/Global Images Ukraine. Антони Марсьяль

Когда-то этот парень признавался лучшим молодым игроком континента, а сейчас не нужен ни «МЮ», ни какому-либо другому клубу.

И дело не только в том, что зарплата француза почти космическая – 15 миллионов евро в год. Он просто остановился в своем развитии и откровенно регрессирует.

То, что «МанЮнайтед» не продлит контракт со своим ветераном, уже решено. За почти десять лет, проведенных на «Олд Трафорд», Марсьяль так и не сумел по-настоящему раскрыться, реализовать свой потенциал.

Летом он покинет манкунианцев. А вот куда пойдет – вопрос интересный. Пока что желающих его ангажировать не видно. И из-за высоких финансовых запросов игрока, и из-за его высокой травматичности.

Скорее всего, пойдет к Роналду и компании в Саудовскую Аравию. Там любят собирать сбитых летчиков.