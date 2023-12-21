Продолжают верить. ПСЖ переподписал игрока, который почти год травмирован

Защитник французского клуб «ПСЖ» Преснель Кимпембе сообщил о том, что подписал новый контракт с клубом.

«Сегодня особенный день для меня. Я рад сообщить, что решил продлить свой контракт с «Пари Сен-Жермен» до 2026 года», – написал Кимпембе в твиттере.

Напомним, 28-летний Преснель Кимпембе не играет с февраля этого года. В матче 25-го тура Лиги 1 предыдущего сезона против «Марселя» (0:3) он получил разрыв правого ахиллова сухожилия. Предварительно сообщалось, что игрок выпал из строя до конца сезона, но повреждение оказалось более серьезным.