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  4. От Миколенко к Зинченко. Эвертон оценил хавбека для перехода в Арсенал
Англия
05 января 2024, 12:28 | Обновлено 05 января 2024, 12:41
405
0

От Миколенко к Зинченко. Эвертон оценил хавбека для перехода в Арсенал

«Канониры» могут подписать Амаду Онана

05 января 2024, 12:28 | Обновлено 05 января 2024, 12:41
405
0
От Миколенко к Зинченко. Эвертон оценил хавбека для перехода в Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine. Амаду Онана

Лондонский «Арсенал» заинтересован в переходе полузащитника «Эвертона» Амаду Онана.

«Канониры» рассчитывают подписать 22-летнего бельгийца нынешней зимой. Сообщается, что «Эвертон», цвета которого защищает украинец Виталий Миколенко, рассчитывает получить за Онана 90 млн фунтов. Впрочем, имеется вероятность, что руководство «ирисок» умерит свой аппетит и в итоге согласится на предложение в размере 70 млн фунтов.

Онана выступает за «Эвертон» с августа 2022 года.

В нынешнем сезоне хавбек забил 2 гола и сделал 1 ассист в 21 поединке за команду.

Ранее сообщалось, что Амаду Онана находится в сфере интересов «Барселоны».

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Амаду Онана Эвертон Арсенал Лондон трансферы АПЛ трансферы Английская Премьер-лига
Источник TeamTalk
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