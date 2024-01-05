От Миколенко к Зинченко. Эвертон оценил хавбека для перехода в Арсенал

Лондонский «Арсенал» заинтересован в переходе полузащитника «Эвертона» Амаду Онана.

«Канониры» рассчитывают подписать 22-летнего бельгийца нынешней зимой. Сообщается, что «Эвертон», цвета которого защищает украинец Виталий Миколенко, рассчитывает получить за Онана 90 млн фунтов. Впрочем, имеется вероятность, что руководство «ирисок» умерит свой аппетит и в итоге согласится на предложение в размере 70 млн фунтов.

Онана выступает за «Эвертон» с августа 2022 года.

В нынешнем сезоне хавбек забил 2 гола и сделал 1 ассист в 21 поединке за команду.

Ранее сообщалось, что Амаду Онана находится в сфере интересов «Барселоны».