Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона интересуется футболистом Эвертона
Англия
08 декабря 2023, 17:15 | Обновлено 08 декабря 2023, 17:16
930
0

Барселона интересуется футболистом Эвертона

Амаду Онана может сменить чемпионат

08 декабря 2023, 17:15 | Обновлено 08 декабря 2023, 17:16
930
0
Барселона интересуется футболистом Эвертона
Getty Images/Global Images Ukraine. Амаду Онана

Каталонская «Барселона» интересуется бельгийским полузащитником «Эвертона» Амаду Онана, сообщает испанское издание Fichajes.

«Сине-гранатовые» хотят воспользоваться тем, что с «Эвертона» сняли 10 очков в Английской Премьер-лиге. Они считают, что эта ситуация может заставить мерсисайдцев продать 22-летнего футболиста.

В этом сезоне Амаду Онана провел 14 матчей за «Эвертон», отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока национальной сборной Бельгии (9 матчей) в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает возможность подписания Давида Де Хеа.

По теме:
Источник: Луис Суарес вскоре подпишет контракт с Интер Майами
ТУХЕЛЬ – о переходе 22-летнего игрока Гранады: «Он голоден до побед»
ОФИЦИАЛЬНО. Два игрока покинули Минай. Сколько еще футболистов уйдет?
Амаду Онана Эвертон Барселона трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Источник Fichajes.net
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Болезненный вопрос. Директор УПЛ рассказал, что не получилось в 2023 году
Футбол | 08 декабря 2023, 17:28 0
Болезненный вопрос. Директор УПЛ рассказал, что не получилось в 2023 году
Болезненный вопрос. Директор УПЛ рассказал, что не получилось в 2023 году

Евгений Дикий вспомнил о телепуле

Испорченный подарок. Днепр-1 и Полесье сыграли вничью
Футбол | 08 декабря 2023, 16:55 12
Испорченный подарок. Днепр-1 и Полесье сыграли вничью
Испорченный подарок. Днепр-1 и Полесье сыграли вничью

Подопечные Юрия Максимова не смогли выиграть в день его рождения

КДК УАФ оштрафовал киевское Динамо. Во всем виноват Александр Шовковский
Футбол | 07.12.2023, 21:11
КДК УАФ оштрафовал киевское Динамо. Во всем виноват Александр Шовковский
КДК УАФ оштрафовал киевское Динамо. Во всем виноват Александр Шовковский
ВИДЕО. Шон Мерфи сделал максимальный брейк, первый в истории на Shoot Out
Снукер | 07.12.2023, 21:45
ВИДЕО. Шон Мерфи сделал максимальный брейк, первый в истории на Shoot Out
ВИДЕО. Шон Мерфи сделал максимальный брейк, первый в истории на Shoot Out
Эвертон разгромил Ньюкасл и покинул зону вылета. Миколенко сыграл весь матч
Футбол | 07.12.2023, 23:35
Эвертон разгромил Ньюкасл и покинул зону вылета. Миколенко сыграл весь матч
Эвертон разгромил Ньюкасл и покинул зону вылета. Миколенко сыграл весь матч
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кубок регионов УЕФА. Стало известно, в какой корзине будет сборная Украины
Кубок регионов УЕФА. Стало известно, в какой корзине будет сборная Украины
06.12.2023, 20:35
Футбол
Дубль Мактоминея, штанга и ассист Мудрика. Ман Юнайтед переиграл дома Челси
Дубль Мактоминея, штанга и ассист Мудрика. Ман Юнайтед переиграл дома Челси
07.12.2023, 00:18 34
Футбол
Артем Милевский закодировался от алкоголизма
Артем Милевский закодировался от алкоголизма
07.12.2023, 23:00 23
Футбол
Худший игрок Эвертона. Стала известна оценка Миколенко за матч с Ньюкаслом
Худший игрок Эвертона. Стала известна оценка Миколенко за матч с Ньюкаслом
08.12.2023, 07:59 18
Футбол
Снова с пропущенными. Динамо не оставило шансов на спасение Металлисту 1925
Снова с пропущенными. Динамо не оставило шансов на спасение Металлисту 1925
07.12.2023, 17:12 280
Футбол
Эмери оценил победу над Ман Сити и поделился ожиданиями от игры с Арсеналом
Эмери оценил победу над Ман Сити и поделился ожиданиями от игры с Арсеналом
07.12.2023, 05:41
Футбол
Будет потеря? Женская команда Украины не будет оптимальной в Хохфильцене
Будет потеря? Женская команда Украины не будет оптимальной в Хохфильцене
07.12.2023, 09:02 5
Биатлон
ФОТО. 18-летняя будущая звезда женского тенниса показала фигуру в бикини
ФОТО. 18-летняя будущая звезда женского тенниса показала фигуру в бикини
06.12.2023, 19:22 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем