Барселона интересуется футболистом Эвертона

Каталонская «Барселона» интересуется бельгийским полузащитником «Эвертона» Амаду Онана, сообщает испанское издание Fichajes.

«Сине-гранатовые» хотят воспользоваться тем, что с «Эвертона» сняли 10 очков в Английской Премьер-лиге. Они считают, что эта ситуация может заставить мерсисайдцев продать 22-летнего футболиста.

В этом сезоне Амаду Онана провел 14 матчей за «Эвертон», отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока национальной сборной Бельгии (9 матчей) в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает возможность подписания Давида Де Хеа.