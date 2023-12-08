Барселона интересуется футболистом Эвертона
Амаду Онана может сменить чемпионат
Каталонская «Барселона» интересуется бельгийским полузащитником «Эвертона» Амаду Онана, сообщает испанское издание Fichajes.
«Сине-гранатовые» хотят воспользоваться тем, что с «Эвертона» сняли 10 очков в Английской Премьер-лиге. Они считают, что эта ситуация может заставить мерсисайдцев продать 22-летнего футболиста.
В этом сезоне Амаду Онана провел 14 матчей за «Эвертон», отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока национальной сборной Бельгии (9 матчей) в 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает возможность подписания Давида Де Хеа.
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