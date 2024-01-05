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Украина. Премьер лига
05 января 2024, 04:05 | Обновлено 05 января 2024, 04:30
73
0

Спортивный директор Руха: «Должны выйти на новый уровень футболисты Руха-2»

Владимир Лапицкий рассказал о комплектации команды и ожиданиях от второй половины сезона.

05 января 2024, 04:05 | Обновлено 05 января 2024, 04:30
73
0
Спортивный директор Руха: «Должны выйти на новый уровень футболисты Руха-2»
ФК Рух. Владимир Лапицкий

Сплртивный директор львовского «Руха» Владимир Лапицкий рассказал о планах команды на межсезонье, второй половине сезона, а также о комплектации команды.

– Владимир Георгиевич, как будет проходить подготовка «руховцев» после выхода из отпуска?

– Первая команда и ребята из U-19 выйдут из отпуска 8 января и в первые рабочие дни пройдут медосмотр в медцентре на территории НТВ под руководством клубных врачей и специалистов Emily Resort. Это будет комплексная проверка: взвешивание, проведение тестов, проверка организма, все необходимые процедуры. В то время как «Руха-2» из-за того, что матчи Второй лиги будут в марте, выйдет из отпуска 15 января. Первая часть сборов «Руха» будет проходить в Винниках и будет посвящена физподготовке игроков. Уже 21 января первая команда отправится на вторую часть сбора в Словению, где сыграет 10 спаррингов.

– Следует ли ожидать изменения в составе первой команды «Руха»?

– Есть очень много разговоров и слухов в прессе, но официальных предложений по поводу наших игроков клуб не получал. Я не удивляюсь, что нашим игрокам приписывают такой интерес, ведь ребята выдали яркий отрезок сезона. Часть футболистов даже играла за молодежную и юношескую сборную и ребята демонстрировали там очень хороший уровень.

Впрочем, им еще предстоит много работать, чтобы доказать, что они соответствуют амбициям клубов, фигурирующих в этих слухах. В настоящее время «Рух» выйдет из отпуска с тем же составом, в котором и завершал осеннюю часть чемпионата. После возвращения футболистов в состояние клуба мы будем говорить с игроками об их будущем.

– «Рух» будет усиливаться во время зимнего перерыва?

– Не исключено, что до начала спаррингов «Рух» усилится кем-то из игроков. Возможно, кто-то присоединится к команде уже в Словении. Мы работаем на трансферном рынке, но пока не о чем говорить. Впрочем, даже если этого и не произойдет, то у нас хватает игроков из Академии, которые заслуживают быть в первой команде и получат эту возможность.

Эти футболисты достойно проявили себя в составе «Руха» U-19, в частности речь идет об Олеге Федоре, Андрее Столярчуке, Андрее Кителе, Виталии Холоде. Тот же Евгений Пастух начинал сезон в U-19, но блестяще зарекомендовал себя на уровне УПЛ и стал игроком основы первой команды, хотя полгода назад он был неизвестен широкой публике. На него и других молодых игроков, таких как Квасница, Слюбик, Теслюк, Роман, еще в прошлом сезоне игравшие в команде U-19, уже обращают внимание тренеры молодежных сборных Украины.

– Какие задачи «Руха» на вторую часть УПЛ?

– Задача «Руха» – развивать молодых футболистов и давать им необходимую игровую практику. Нужно, чтобы молодежь прогрессировала и еще больше наших воспитанников играли в основном составе команды. Также должны выйти на новый уровень футболисты из «Руха-2» и команды U-19 .Кроме того, хочется, чтобы еще больше наших футболистов получали вызов в молодежную и юношескую сборную Украины.

Сейчас мы выстраиваем систему игры, в которую должны интегрироваться игроки. Следовательно, какие-то турнирные задачи можно будет ставить, когда команда наберется необходимого опыта. Иногда, конечно, «Рух» теряет очки в чемпионате, но это объясняется молодостью наших игроков.

Например, средний возраст игроков стартового состава в заключительном матче 2023 года против «Ворсклы» составил 20,4 года и это – – один из самых молодых складов за всю историю УПЛ. В то же время я не вспомню, чтобы такая молодая команда демонстрировала такую яркую игру в чемпионате и занимала высокое место в Премьер-лиге, как это сейчас делает «Рух» находясь в первой шестерке. Впрочем, еще есть игровые моменты, которые тренерскому штабу и игрокам следует улучшить, чтобы продолжить прогрессировать. Если ребята будут правильно работать, то вырастут у очень качественных футболистов, – сказал Лапицкий.

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Украинская Премьер-лига Владимир Лапицкий трансферы УПЛ Рух Львов Марко Сапуга Илья Квасница Богдан Слюбик
Источник ФК Рух Львов
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